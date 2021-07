Kommer Britney Spears någonsin att bli fri?

”Jag har en ny telefon och mycket att säga, så stå ut med mig. Det har hänt mycket under två år, då jag senast... Jag har allt det här nedskrivet...”

Det sprakar en aning när Britney Spears börjar tala framför domaren på länk från sitt hem i Los Angeles den 23 juni i år. Det går undan, hon talar ivrigt och osammanhängande.

Domaren Brenda Penny får flera gånger bryta in och be henne att tala långsammare. Utanför domstolen i Los Angeles flockas fans med Britney-tröjor och neonrosa plakat med slagord som ”Förmyndarskapet är toxiskt” och ”Free Britney”.

Det är första gången sedan 2008 som den 39-åriga stjärnan talar offentligt om faderns förmyndarskap. Hon kallar det för ett ”övergrepp”. Hon berättar att hon nekas rätten att gifta sig och tvingas använda kopparspiral för att inte få fler barn.

Det 24 minuter långa talet leder till en våg av upprörda reaktioner från fans, kändisar och politiker världen över. Artister som Madonna och Cher uttrycker sitt stöd för stjärnan i sociala medier, såväl som ex-pojkvännen Justin Timberlake.

”Ge kvinnan sitt liv tillbaka. Slaveriet avskaffades för länge sedan! Död åt det giriga patriarkat som utsatt kvinnor för det här i århundraden. Det här är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Britney vi kommer för att fria dig från fängelset”, skriver Madonna på sin Instagram.

Fjorton år har gått sedan Britney Spears körde till första bästa frisörsalong i Tarzana i Los Angeles. Framför ett uppbåd av paparazzifotografer bad Spears salongens ägare att raka av henne håret. När ägaren vägrade tog den då 25-åriga popstjärnan apparaten och frisyren i egna händer.

Händelsen kom att bli en symbol för det sammanbrott som ledde till att hennes far, James ”Jamie” Spears, beviljades fullt förmyndarskap över henne.

”Jag tycker att det är för kontrollerande. Om jag inte hade varit så begränsad som jag är, hade jag känt mig så fri. Det finns ingen spänning, ingen passion. När du hamnar i fängelse vet du åtminstone när du kommer ut. Men i den här situationen finns det inget slut”, sade en känslosam Spears i en intervju med MTV 2008, bara månader efter att faderns begäran om förmyndarskap hade beviljats.

Förmyndarskap i USA används huvudsakligen för personer med svår kognitiv funktionsnedsättning, alternativt äldre med allvarlig demens. Den amerikanska lagstiftningen skiljer sig åt mellan olika delstater. I Kalifornien, vars reglemente Britney Spears lever under, finns två typer av förmyndare – dels den som ansvarar för en individs fysiska och mentala hälsa, dels den som ansvarar för en individs ekonomi. Britney Spears förmyndarskap innefattar båda former.

Ann Bergström är advokat och arbetar med familje- och förvaltarärenden på en svensk byrå. För DN beskriver hon Britney Spears situation som atypisk.

– En grundläggande princip i både USA och i Sverige är att man inte ska ha fler ingripande åtgärder än vad som krävs. Syftet är att skydda personen som inte klarar att ta hand om sig själva eller sin ekonomi, säger Bergström.

En domstol kan i Kalifornien bestämma att förmyndaren ska sköta vissa specifika områden. Det kan handla om mer långtgående ingripanden på ett personligt plan – som vilka medicinska behandlingar individen ska få, eller hur de sexuella och romantiska relationerna bör se ut.

Bergström menar att det dock ska spela roll att Spears själv har åsikter kring sin förmyndare.

– Domstolen utser förmyndaren och i USA är grundtanken att det är bäst att ta någon inom familjen. Domstolen ska utreda vem som är lämplig och utredare ska hålla intervjuer med olika inblandade personer, inklusive Britney i det här fallet. Då är det märkligt att utredarna inte har reagerat på hennes missnöje, säger Bergström.

Under den första förhandlingen om förmyndarskapet 2008 representerades stjärnan av advokaten Adam Streisand. Han ska ha framfört hennes ”starka önskan” om att inte ha fadern som förmyndare, enligt tidningen The New Yorker. Domaren ansåg då att Spears saknade förmåga att anställa ett eget juridiskt ombud och hon tilldelades därför Sam Ingham III i stället.

Enligt Ann Bergström är det inte helt självklart att en person med förmyndare har rätt att välja sin egen advokat.

– Det blir en krock mellan två principer. Visst finns det principer om ett fritt advokatval men en person som har förmyndare saknar ju förmåga att fatta rättsliga beslut.

Redan i förhandlingar 2014 framfördes Spears önskan om att häva faderns makt med hänvisning till hans alkoholmissbruk, vilket tidningen New York Times nyligen avslöjade. Trots det förlängdes förmyndarskapet.

I januari 2019 beslutade Britney Spears att ställa in alla sina konserter i Las Vegas som var planerade för våren, på grund av faderns hälsotillstånd. Jamie Spears vårdades på sjukhus för en brusten tjocktarm och såg därför till att stjärnans manager, Jodi Montgomery, tillfälligt skulle bli medförmyndare.

Först i augusti 2020 togs förhandlingarna upp på nytt. Under sommaren hade #freebritney-rörelsen vuxit sig starkare och på sociala medier spreds teorier om hemliga budskap i stjärnans Instagramflöde.

Britney Spears ville att faderns makt över hennes ekonomiska tillgångar skulle överlåtas till kapitalförvaltningsbolaget Bessemer Trust.

I november fortsatte förhandlingarna och advokaten Sam Inghams budskap till domaren var då än tydligare: Britney Spears är rädd för sin pappa och kommer inte att uppträda så länge han är förmyndare.

Förhandlingarna i november ledde till ett litet framsteg för popstjärnan. Bessemer Trust beviljades halva förmyndarskapet. Men fortfarande satt fadern på hälften av makten.

I februari i år släppte The New York Times dokumentären ”Framing Britney Spears” som handlar om Britney Spears framgång och fall, förmyndarskapet och fanrörelsen #Freebritney. Filmen fick ett stort medialt och politiskt genomslag, bland annat begärde två republikanska kongressledamöter en utfrågning i representanthuset om förmyndarskap.

Men Britney Spears själv visade ingen större uppskattning för dokumentären. På sin Instagram skrev hon att hon skämdes och grät när hon såg filmen.

”Utifrån det jag sett av filmen så gjorde den mig generad av hur jag beskrevs, jag gråter fortfarande ibland över det”, skrev hon.

I juni i år avslås hennes begäran att häva faderns förmyndarskap på nytt, en vecka efter att Britney Spears hållit det 24 minuter långa talet i rätten. Bessemer Trust ansöker om att få häva sin roll som förmyndare, vilket domaren Brenda Penny beviljar redan dagen därpå. Det leder till en dominoeffekt: efter bara en vecka avgår stjärnans manager sedan 90-talet, Larry Rudolph.

”Tidigare i dag kom det till min kännedom att Britney har uttryckt en önskan om att officiellt avsluta sin karriär. Som hennes manager tror jag att det ligger i Britneys största intresse att jag avgår från hennes team, eftersom min professionella hjälp inte längre behövs”, skrev Rudolph i ett mejl till Spears förmyndare.

Dagen därpå gör hennes advokat sedan 2008, Sam Ingham, samma sak. Han säger upp sig och avslutar sitt uppdrag efter att stjärnan, i sitt vittnesmål, hävdat att han uppmanat henne att inte berätta om sina erfarenheter av förmyndarskapet.

Stjärnadvokaten Mathew Rosengart ersätter ombudet och kräver redan samma dag att Jamie Spears ska häva sin roll.

”Varför lämnar inte herr Spears frivilligt (rollen som förmyndare)? Han hör inte längre hemma i detta förmyndarskap och vi tycker att han omedelbart bör träda åt sidan”, säger Rosengart under sin premiär i förhandlingarna.

Britney Spears närvarar via telefon och påstår att pappan förstört hennes liv, att han borde brottsutredas och att hon önskar ett besöksförbud. Domaren beslutar då att förhandlingarna kommer att upptas i höst igen, den 29 september.

Ann Bergström säger att hon tror att det finns en chans för Spears att bli av med förmyndarskapet, men poängterar att handläggningstiderna i USA är långa – och beslut fattas först efter rapporter från domstolens utredare.

– Det mesta är också sekretessbelagt i Britneys fall, men den lilla information som har läckt ut är anmärkningsvärd. Det rör sig om väldigt stark kontroll över en person som kan arbeta och fungera. Då kan man ifrågsätta hur det är möjligt att hon samtidigt inte får fatta några egna beslut, säger hon.

