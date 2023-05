Kommer de europeiska monarkierna att överleva?

Kung Charles III har förberett sig på den här stunden i större delen av sitt 74-åriga liv: ceremonin i Westminster Abbey den 6 maj som gör honom till överhuvud i kungariket Storbritannien, världens mest traditionstyngda monarki.

Men pompan och festiviteterna som omger den högtidliga förrättningen kan inte riktigt dölja skavankerna i huset Windsor.

Drottning Elizabeth II avled den 8 september förra året. Det var meningen att tiden mellan hennes frånfälle fram till kung Charles kröning i dag, åtta månader senare, skulle ägnas åt sorg, eftertanke och festförberedelser.

Kung Charles III med drottning Camilla av Storbritannien vid sin sida under begravningsceremonin för drottning Elizabeth II den 19 september förra året. Foto: Isabel Infantes/AFP

Nog har det krattats för en brittisk kröningsfest i dagarna tre. Men minnet av den spröda men starka drottningen, som styrde britterna redan under den karga efterkrigstiden i 1950-talets början, det bleknade snabbt.

I stället tog hennes barnbarn prins Harry, 38, över uppmärksamheten. Strax före årsskiftet släppte strömningsjätten Netflix en dokumentär i sex avsnitt, ”Harry & Meghan”, om prinsens liv med sin amerikanska hustru Meghan Markle.

Inte minst avhandlades den ”omedvetna rasism” som Meghan mötte i makens familj – hennes mor är afrikan-amerikan. Vilket bidragit till att prinsparet distanserat sig från huset Windsor, frånsagt sig officiella uppdrag och flyttat till Kalifornien.

I början av januari i år låg Harrys memoarer på bokhandelsdiskarna. ”Spare” eller ”Den andre” som boken heter på svenska, spinner vidare på rasismtemat.

Prins Harrys bok ”Spare”, (”Den andre”), är späckad med intima detaljer om hans liv och hans familj. Boken sålde i 1,4 miljoner exemplar under första utgivningsdagen. Foto: TT

Till Harrys bekännelser ska läggas ett antal spektakulära affärer och tragedier inom det brittiska hovet under de senaste decennierna. Bland annat prins Charles otrohet mot prinsessan Diana med sin ungdomsflamma Camilla Parker Bowles, och Dianas chockartade död i Paris i augusti 1997 då hon jagades av paparazzifotografer.

Till avdelningen kungliga skandaler räknas också prins Andrews skilsmässa från Sarah Ferguson och hans inblandning i sexhärvan kring den amerikanske finansmogulen Jeffrey Epstein.

Prinsen anklagades för att år 2001 ha haft sex med en 17-årig flicka mot hennes vilja. I februari förra året enades parterna om en förlikning. En hemlig summa pengar fördes över från kungahusets konto.

Pengar har också varit huvudämnet i diskussionerna inför kröningen, vid sidan om prins Harrys eskapader. Notan för festligheterna är hemlig, men brittiska medier uppskattar kostnaderna till cirka 100 miljoner pund (närmare 1,3 miljarder kronor). Pengar som skattebetalarna står för.

Porträtt av Charles III i alla upptänkliga format saluförs i London inför kröningen, liksom handdukar, tallrikar, dukar och annat. Foto: Maureen McLean/TT

Tidningen The Guardian har satsat på en brett upplagd artikelserie med samlingsnamnet ”Cost of the crown” (”Kostnaden för kronan”).

Kungafamiljen antas sitta på tillgångar på 300 miljarder kronor. Där finns slott, jordbruksmark och skog, liksom fastigheter i centrala London. I kungahusets kommersiella fastighetsbolag The Crown Estate ingår exempelvis Regent Street i London, en av världens mest kända shoppinggator.

The Guardians granskning visar att mycket av ägarförhållandena är höljda i dunkel och att hovet snarast motarbetar insyn.

En än mer ingående undersökning av de kungliga finanserna – och kungahusets ställning – har medieprofessorn Laura Clancy svarat för. Hon publicerade nyligen en omfattande forskningsrapport, ”Running the family firm. How the monarchy manages its image and our money”.

Laura Clancy är professor i massmediekunskap vid universitetet i Leicester. Hon forskar i hur medierna bevakar makten. ”Monarkin är ojämlikheten personifierad”, säger hon. Foto: Lancaster University

Clancy menar att det finns en djup spricka mellan hur kungafamiljen vill framställa sig själv – som en stabiliserande kraft i en orolig värld, med ett starkt engagemang för välgörenhet –och vad de verkligen är: aktörer i en global mångmiljardindustri, gödd av skattepengar.

– Här i Storbritannien har fattigdomen ökat samtidigt som det finns en superrik elit som knappast påverkas av lågkonjunkturen. Kungahuset spelar stor roll i detta eftersom monarkin är ojämlikheten personifierad, säger Laura Clancy i telefon till DN från sitt arbetsrum på universitetet i Leicester.

– I det stora hela är mediernas rapportering om monarkin både rojalistisk och nationalistisk, säger Laura Clancy och nämner det omskrivna köandet i London veckan efter drottning Elizabeths död. Hundratusentals människor stod i halvmilslånga köer för att få en skymt av drottningens kista där hon låg på lit de parade i Westminster Hall.

– Det är naturligtvis inget fel att visa sin sorg och vördnad för drottningen. Men mediebevakningen spårade ur fullständigt. Köandet förvandlades till ett nationalistiskt spektakel.

Tålmodigt köande för att defilera förbi Elizabeth II:s kista i Westminster Hall i London. Laura Clancy tycker att mediebevakningen av köandet urartade. Foto: Anna Watson/TT

Laura Clancy konstaterar att det visserligen finns en stabil folklig majoritet för att behålla den brittiska monarkin. Men att det också smugit sig in kritik.

– En opinionsundersökning som gjordes för ett par veckor sedan visar att över hälften av britterna tycker att kungahuset, inte staten, ska bekosta kung Charles kröning.

– Det är en överraskande stor andel, säger professor Clancy, som hittills inte fått mycket gehör från gemene man för sin kritiska granskning av huset Windsor.

– Den vanligaste reaktionen är ett slags... liknöjdhet. ”Låt kungahuset vara, de gör väl ingen skada”, ungefär.

London laddar upp inför kröningen. Stadens styrande hoppas på ett stort och välbehövligt inflöde av turister. För besöksnäringen har inte hämtat sig efter covidpandemin. Foto: Maureen McLean/TT

Men det är inte bara det brittiska kungahuset som har anledning att fira under detta år. Den 15 september i år har det gått 50 år sedan Carl XVI Gustaf blev Sveriges regent.

Guldjubileet högtidlighålls med galamiddag i Rikssalen och med en kunglig kortege genom Stockholm. Dessutom kommer Carl XVI Gustaf, 77, och vår 79-åriga drottning Silvia att besöka Sveriges alla 21 län under året.

Det har gjorts en rad tv-produktioner med kungen i centrum. Några av inslagen har väckt debatt. Inte minst kungens uttalande i SVT-dokumentären ”Sveriges sista kungar” där han kritiserade den lag från 1980 som ändrade den svenska successionsordningen (tronföljden).

Ung kung med familj. Bilden togs på försommaren 1979. Drottning Silvia hade nedkommit med prins Carl Philip, dåförtiden ännu kronprins. Foto: Charles Hammarsten/TT

Enligt 1980 års lagändring ärver monarkens äldsta arvinge kronan, oavsett vilket kön denna har. Därmed berövades prins Carl Philip, som föddes 1979, rätten till tronen. I stället blev hans storasyster Victoria, född 1977, tronföljare.

– Att ha lagar som fungerar retroaktivt, det är ju inte klokt, utbrast kung Carl XVI Gustaf i dokumentären, som sändes i januari i år.

Markerade kungen, så här drygt 40 år efter att riksdagen röstat igenom lagen, att han är emot kvinnlig tronföljd?

Carl XVI Gustaf hann upprepa samma ståndpunkt i ännu en tv-intervju innan det kom ett klargörande: det var inte kronprinsessan eller den kvinnliga tronföljden kungen kritiserat, utan att sonen Carl Philip miste sin ställning som kronprins retroaktivt.

Inte desto mindre ställde sig många frågande till varför kungen – statschefen – valde att slå ned på ett riksdagsbeslut.

Kungen på nytt frimärke. Helt nyligen lanserade Postverket ett nytt kungafrimärke för att fria Carl XVI Gustafs 50 år på tronen. Foto: Janerik Henriksson/TT

Men tronföljdsdebatten kommer knappast att påverka förtroendet för kungen eller ens jubileumsåret. Det svenska stödet för monarki är tämligen stabilt: enligt SOM-institutets mätning från 2020 vill 54 procent av svenskarna behålla monarkin. 26 procent har ingen åsikt och 20 procent är emot.

– Det finns i dag ingen nämnvärd opinion för att avskaffa monarkin. Frågan försvann egentligen för över 50 år sedan, i och med Torekovskompromissen.

Det säger Cecilia Åse, statsvetare och professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. I boken ”Monarkins makt” (Ordfront) ställer hon frågan: Vad betyder det för demokratin i Sverige att statschefsämbetet är förbehållet en utvald släkt – Bernadotte?

Cecilia Åse, statsvetare och genusprofessor som forskat om den svenska monarkins makt. ”Det kan bli svårare för monarkin att förhålla sig neutral och opolitisk”, säger hon. Foto: Maria Skuldt

Kort om kompromissen i Torekov: denna badort i Skånes nordvästra hörn blev under några augustidagar år 1971 platsen för en genomgripande reform av Sveriges styresskick. Går man till klipparkiven är det slående hur lättvindigt och översiktligt frågan bevakades – en tvåspaltare på DN:s förstasida, ett ledarstick. Det är i stort sett allt.

Hur som helst samlades de fyra ledamöterna i den så kallade grundlagsberedningen – en socialdemokrat, en centerpartist, en moderat och en folkpartist – på Hotell Kattegatt i Torekov.

Uppdraget var att lösa de sista frågor som återstod för att ta fram en ny grundlag på folkstyrelsens grund. Ett gigantiskt författningspolitiskt förändringsarbete som pågått sedan 1950-talet, där monarkins roll var en liten men viktig pusselbit.

När mötet avslutades den 21 augusti 1971 hade parterna kommit överens om att ta ifrån kungen all formell politisk makt.

– Beslutet var en björntjänst mot dem som ville ha republik. Det blir ju svårt att argumentera för att monarkin ska avskaffas när kungen saknar politiskt inflytande. Och när den könsneutrala tronföljden tillkom (år 1980), gick det inte heller att hävda att den svenska monarkin var ojämlik, säger Cecilia Åse.

Kung Carl XVI Gustaf tillträder tronen. Det är den 15 september 1973 och han håller sitt trontal i Rikssalen på Kungliga slottet. Foto: Tre Fotografer/TT

Har Sverige en maktlös kung som svävar ovanför politiken och inte ens hotar dem som vill införa republik? Nej, så enkelt är det inte, menar Åse.

– På 1960- och 1970-talen, när debatten om Sveriges nya författning var som livligast, fanns det över huvud taget ingen diskussion om nationalism. Författningen är skriven utifrån idén att ”nationalism är inget vi håller på med”, säger hon och fortsätter:

– Men i dag ser vi ju både i Sverige och i övriga Europa en allt starkare mobilisering kring nationell identitet och nationell tillhörighet. Och för dem som driver de här frågorna är monarkin en viktig institution.

På vilket sätt är det ett problem?

– Det kan ju bli svårare för monarkin att förhålla sig neutral, opolitisk. Ja, det blir svårare att vara statschef enligt Torekovskompromissens principer när nationalismen växer. Absolut.

Kungafamiljen med kungen/statschefen i mitten, omgiven av hustru, barn med gemål och två av barnbarnen – prinsessan Estelle och prins Oscar. Foto: Linda Broström/Kungl.Hovstaterna

Cecilia Åses bok om monarkins makt kom ut år 2009. Sedan dess har mycket hänt med det svenska kungahuset. Alla tre kungabarnen, Victoria, Carl Philip och Madeleine, har gift sig med det som kallas ”ofrälse” partners, och fått barn. Kungen och drottningen har vid det här laget åtta barnbarn.

Jag frågar Cecilia Åse om det faktum att barnen i Sveriges kungahus alla valt äkta hälfter som inte själva är av kungligt blod. En tendens som också är helt dominerande i andra europeiska kungahus. Hur påverkar det monarkins idé om utvaldhet och upphöjelse?

Hon skrattar till:

– Du menar att det finns en risk att det kungliga blodet späs ut? Bara föreställningen om det bygger ju på bilden att det finns ”blåblodiga” kungligheter, och så vi ”vanliga”. Det är ju tankar som vi aldrig umgås med annars. Men monarkier för med sig den typen av idéer.

Samtidigt är ju blodsmyten högst verklig inom arvsmonarkin?

– Javisst, de blivande tronarvingarna i Sverige måste ju ha samma dna som Carl XVI Gustaf. Och den här idén om ett särskilt blod gäller ju inte bara personerna, utan även själva institutionen – monarkin.

Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia på Frihetstorget i Estlands huvudstad Tallinn. Kungaparet var på officiellt statsbesök i Estland mellan den 2-4 maj 2023. Foto: Pontus Lundahl/TT

Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet, har också skrivit en uppmärksammad bok, ”Kungen. Sveriges ledare” (Natur & Kultur). Den granskar kungens makt ur ett nytt perspektiv.

Också Mikael Holmqvist kommer fram till att statschefsämbetet måste förändras för att möta särintressen som exempelvis en ökad nationalism.

Boken som kom i mars i år, fokuserar på kungen som statschef i ordets mest bokstavliga betydelse.

– Maktutövningen. Det är det verkligt intressanta, tycker jag. Hur påverkar kungahuset oss? På vilket sätt bidrar de till att forma oss alla, enligt vissa ideal? säger Mikael Holmqvist när jag ber honom beskriva utgångspunkten för boken.

Mikael Holmqvist, professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Han forskar om eliter och har skrivit en bok om den faktiska makt som kungen besitter. Foto: Cecilia Runarsdotter

Och ämnet intresserar läsarna. Trots det mastiga omfånget – 659 sidor text med akademiskt anslag – har ”Kungen” sålt bra, enligt förlaget.

Mikael Holmqvist har bland annat tagit fasta på det valspråk som kungen gjorde till sitt när han tillträdde: ”För Sverige – i tiden.” Det är långt ifrån någon tom fras, menar författaren.

– Kungahusen har ju historiskt varit konservativa institutioner som stått för traditioner och ålderstigna ceremonier. Det intressanta med Carl XVI Gustaf är att han velat framstå som någon som har ”örat mot rälsen”, någon som anpassar sig efter tidens värderingar.

Mikael Holmqvist visar i sin bok hur näringslivets ideal och normer kommit att prägla Carl XVI Gustafs ämbetsutövning.

– Det är egentligen inte så konstigt. När kungen tillträdde som väldigt ung var monarkin ifrågasatt. Kungahuset behövde framstå som ”i takt med tiden”. Därför sökte de rådgivare bland representanter för näringslivet, framför allt inom Wallenbergsfären.

Kungafamiljen visar upp sig på balkongen vid det kungliga slottet med anledning av kung Carl Gustafs 77-årsdag. Foto: TT

I dagens Sverige premieras egenskaper som flexibilitet, anpassningsbarhet, kommunikationsförmåga och ledaregenskaper, det vill säga värderingar som marknadssamhället efterfrågar, menar Mikael Holmqvist.

– Kungahuset excellerar ju i detta. Kungligheterna ”kan” ju sällan något i professionell bemärkelse, men de har tillgång till socialt och kulturellt kapital i stora mått, säger Holmqvist och gör en jämförelse med dagens influerare på sociala medier.

– Det handlar om att vara en övertygande, karismatisk person. Jag tycker att det är väldigt intressant att se hur de kungliga gått från att vara en isolerad aristokrati till att bli personer som agerar som ledare, det vill säga sociala och moraliska förebilder. I det sammanhanget spelar den den kungliga auran en viktig roll.

Detta innebär också att statschefsämbetet blivit ”i hög grad politiserat” under Carl XVI Gustaf, anser Mikael Holmqvist.

– Ja, eftersom det är såpass präglat av näringslivets ideal och värderingar.

Jubileumsporträtt av att kung Carl Gustaf, som nu suttit 50 år på tronen. Foto: Thron Ullberg/Kungl.Hovstaterna/TT

Holmqvist efterlyser en reglering av statschefens arbete, bland annat genom en konstitutionellt framtagen statschefsnämnd.

– Det handlar inte om någon detaljstyrning. Men statschefsämbetet behöver placeras under tydligare demokratisk kontroll för att undvika att bli politiserat.

Mikael Holmqvist anser att dagens politiker behöver göra något för att säkerställa statschefens neutralitet och oberoende.

– Vi lever i en tid med ökad ideologisk och politisk polarisering. Därför är det extra angeläget att ”styra upp” arbetsbeskrivningen så att statschefen inte i framtiden riskerar att bli en megafon för olika särintressen.

