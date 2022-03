Kompiskompositioner blandar pop och ljudkonst

Elektroakustisk musik Kajsa Magnarsson och Marta Forsberg ”Kompisitioner” (Lamour/Bengans) Visa mer

Egentligen är greppet inte särskilt nytt. Laurie Anderson har länge sysslat med ljudkonst i popformat. Och nog kan man höra att Kajsa Magnarsson och Marta Forsberg hämtar näring från såväl den amerikanska multimediakonstnärens metoder som den svenska falangen av text-ljudkomposition.

De låtkorta collagen på tonsättarduons gemensamma album ”Kompisitioner” är just kompiskompositioner som de skickat fram och tillbaka mellan Stockholm och Berlin. ”Anthem for a twenty nine year old girl” lånar in dansmusikvibbar, medan ”Det var en gång” lockar fram det både melodiska och humoristiska i rakt nedstigande led från Åke Hodell och Steve Reichs tidiga tapeloopar. ”P.A.L.M.E” tangerar i sin tur skivbolagskollegerna Motormännens informationstechno.

Spåren – mellan en och tre minuter långa – är en teknikuppvisning fast förankrad i en tradition, men tematiken tydligt präglad av en yngre feministisk generation. Som i den korta reflektionen ”Farmor mormor” och andra kvinnliga (eller könsöverskridande) erfarenheter bland elektroakustiska klanger och röstförvrängningar. Ibland fastnar materialet i elektronmusikens mest typiska ljudrymder. Men Magnarsson och Forsberg lyckas ändå sätta sitt eget signum på soundet i sina flerspråkiga, fragmenterade och lekfulla ljudkonstsamarbeten.

Bästa spår: ”Det var en gång”

