Konfiskerad Wu-Tangskiva säljs av USA:s regering

När Martin Shkreli dömdes för bedrägeri 2018 överlämnade han albumet till amerikanska åklagare. Regeringen i USA sålde nyligen skivan för ”väsentligt mycket mer” än vad skivan köptes för, enligt affärsmannens advokat till CNBC.

Till vem albumet såldes, eller för hur mycket, är sekretessbelagt. I och med affären har dock Shkreli betalat av hela sin ersättningsskuld på 64 miljoner kronor, skriver BBC News.

”Once upon a time in Shaolin” spelades in i New York i slutet av 2000-talet. Skivan innehåller samarbeten med bland andra Cher och ”Game of thrones”-skådespelaren Carice Van Houten. Gruppen valde att bara släppa ett exemplar av albumet, som en protest mot strömningstjänsternas framfart och deras låga ersättning till artister.

Albumet ligger i en handsmidd ask av nickel och ett läderbundet manuskript med låttexter och ett äkthetscertifikat finns med. När Martin Shkreli köpte albumet 2015 valde Wu-Tang att donera en stor del av sina intäkter till välgörenhet.

”Once upon a time in Shaolin”. Foto: AFP Photo/United States Marshals

Shkreli skapade rubriker 2015 när hans företag Turing Pharmaceuticals köpte antiparasitmedicinen Daraprim och höjde priset med 5 000 procent – till 6 500 kronor per dos. Medicinen används för att behandla aidspatienter, gravida och äldre.

I december samma år åtalades han för bedrägeri, bland annat för att ha planerat att höja aktiekursen för sitt andra läkemedelsföretag Retrophin. Han dömdes till sju års fängelse för brotten.

Läs mer: Ökände finansmannen Martin Shkreli dömd till sju års fängelse