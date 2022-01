Konsekvent Costello gör popmusik av åldrandet

Pop Elvis Costello & The Imposters ”The boy named if” (EMI/Universal) Visa mer

Virveln är hårt spänd och högt mixad och konsekvensen är obeveklig. Ungefär så här har Elvis Costello låtit sedan han debuterade. Vid 67 år fyllda har han fortfarande samma energinivå som när han började spela powerpop med punkattityd i London i mitten av 70-talet. Det är vansinnigt egentligen.

Ett problem med Costello är att hans katalog blivit utspädd och hans status lite kantstött till följd av hans enorma produktivitet. Popmusiken fick ganska snart konkurrens från alla andra genrer och de många samarbeten han inlett med allt ifrån operasångerskor, klassiska kvartetter, smörsångare till soulmusiker. Allt har inte blivit bra, men framför allt har det varit svårt att hänga med i svängarna.

Men skivorna med The Imposters – som i stort består av samma musiker som hans gamla band The Attractions – är som sagt konsekventa. Här ägnar han sig åt precis den där popmusiken han gör så bra. Så också på nya ”The boy named if” som är något slags temaalbum om åldrande, från pojke till man, och medföljs av en liten bok med en illustrerad novell för varje låt.

Det är snärtiga texter och fartfyllda sånger, fulla av de harmoniska krumbukter och tempoväxlingar han alltid ägnar sig åt. Bitvis underbart, bitvis bara för mycket. Elvis Costello är ofta det.

Bästa spår: My most beautiful mistake, Paint the red rose blue