Konsertarrangörer varnar för dyra och falska biljetter

När de långvariga publikrestriktionerna har släppts vittnar många konsertarrangörer och biljettbolag om försäljningen ökat drastiskt. Det gäller både för större evenemang längre fram i tiden men också för höstens tillställningar och flera arrangörer har redan satt in extrakonserter.

– Det har varit en explosionsartad försäljning sedan regeringen aviserade öppningsdatumet för Sverige, säger Niclas Lindeberg, vd på biljettbolaget Tickster.

Samtidigt leder den ökade försäljningen till oro för att sajter som säljer biljetter i andra hand ska få skjuts. DN har frågat sex arrangörer och biljettbolag om situationen. Samtliga anser att det är problematiskt när andra företag säljer vidare biljetterna till dyrare priser och med osäkra villkor.

– Vi har märkt en ökad närvaro av dessa företag nu i och med att suget på kultur, musik och evenemang är så stort som det är i Sverige, säger Alexander Kihlström på Live Nation och fortsätter:

– Vår kundservice får fler frågor kring detta än tidigare, vilket antagligen också hänger ihop med att det är fler biljetter och evenemang i omlopp.

Joppe Pihlgren, verksamhetschef på branschorganisationen Svensk Live, berättar att man länge arbetat för att få bukt med problemen med andrahandsförsäljning av biljetter.

– Dels vet man inte riktigt i fall biljetterna gäller, så man utsätter sig för risken att komma till konserten och så funkar inte biljetten. Sedan betalar man alldeles för mycket för biljetterna. Det är ett oskick där pengarna går till en onödig mellanhand, varken till artister eller arrangörer, säger han.

Problemen behöver inte heller bara gälla ogiltiga biljetter till faktiska konserter. Alexander Kihlström på Live Nation berättar att de nyligen fick information om ett företag som sålde biljetter till musikalen ”Jesus Christ superstar” med Ola Salo och Peter Jöback. Problemet var bara att det inte visas någon musikal på den angivna arenan vid det tillfället.

– Det är givetvis väldigt olyckligt, men det är ett av flera exempel bekymmer som kan uppstå om man köper i andrahand, eller från osäkra källor. I fallet med ”Jesus Christ superstar” är de biljetterna ogiltiga. Vi har noterat att företaget inte säljer biljetter till denna icke-existerande föreställning längre och vi hoppas verkligen att deras kunder har fått pengarna tillbaka.

Samtliga tillfrågade företag betonar osäkerheten för publiken vid köp hos andrahandsbolag och vädjar till kunder att söka upp officiella försäljare för ett evenemang.

– Det rör sig ju om pengar som egentligen inte finns och skulle kunna gå direkt till artisten, vilket blir extra surt så här efter en så lång period av näringsförbud för livebranschen, säger Filip Hiltmann, marknadsansvarig på Luger.

Karin Westman, biljettchef på All things live, berättar att hon vid flera tillfällen varit med om att andrahandssajter sålt samma biljetter till flera sällskap.

– Ett stort problem är att många kunder inte vet att de är inne på en andrahandssida. De googlar och går in på första bästa annons.

Inte sällan händer det att andrahandsförsäljarna köper annonsplatser som gör att de hamnar över de etablerade biljettföretagen på Google.

– Det är problematiskt och inte minst missvisande för konsumenten. På global nivå försöker vi påverka Google på olika sätt men så länge de inte använder oss i annonstexter är det tyvärr inte mycket vi kan göra i nuläget, säger Andreas Bergén, marknadschef på Ticketmaster, som är en del av Live Nation-koncernen.

Aktörerna i branschen arbetar på flera sätt för att försöka minska försäljningen av biljetter i andra hand. Bland annat genom att endast sälja personliga biljetter eller att se till att qr-koderna på biljetterna roterar.

– Arbetet med att förhindra andrahandssajter från att köpa upp stora mängder biljetter har varit en hög prio för oss som stor arrangör under en längre tid, och det görs ständigt tekniska landvinningar som gör det allt svårare för andrahandsföretagen att verka, säger Filip Hiltmann.

Samtidigt konstaterar flera att branschens ansträngningar inte räcker och efterfrågar en uppdaterad lagstiftning för att komma åt problemen med försäljning i andra hand.

– Vi har under många år försökt få till en lagändring, som gör det förbjudet att sälja biljetter vidare till ett högre pris i kommersiellt syfte. Detta har skett via samtal mellan organisationen Svensk Live och politiker. Tyvärr delar inte politikerna vår syn på problemet, säger Karin Westman på All things live.

Biljetter i andra hand För evenemangs- och konsertbiljetter gäller inte ångerrätten. Det är inte olagligt att sälja vidare biljetter i Sverige och det görs ofta av både privatpersoner och företag. Biljetter i andra hand är ofta dyrare och det är inte säkert att biljetterna alltid funkar. Visa mer

