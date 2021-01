Konsertscenen Hosoi stängs permanent i sviterna av pandemin

Hosoi

Öppnades 2017 på Hotel At Six, på Brunkebergs torg i Stockholm och har sedan dess arrangerat dj-framträdanden och livespelningar med bland andra Khruangbin, Beverly Glenn-Copeland och Dip in the pool.

Sedan mars 2020 har scenen hållit stängt på grund av coronapandemin men samarrangerade i somras en liveströmmad festival – United we stream.