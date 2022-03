Konstantin Akinsha: Tolstojevskij har återuppstått i Putins Ryssland

I början av mars reagerade universitetet i Milano-Bicocca på kriget mot Ukraina genom att ställa in ett seminarium om Dostojevskij. Detta något märkliga ställningstagande mot rysk imperialism utlöste en häftig debatt bland akademiker och intellektuella. Författaren Paolo Nori, som skulle ha lett seminariet, blev kändis över en natt och under flera dagar ägnade den italienska intelligentian mer uppmärksamhet åt den inställda sammankomsten än det krig som under tiden pågick i Ukraina. De som krävde att seminariet omedelbart skulle återinföras på programmet verkade i all sin iver ha glömt bort sin litterära idols kanske mest kända dictum: ”Det finns ingen världshändelse som är värd ett barns fällda tårar”. Protesten var i alla fall framgångsrik, Dostojevskij rehabiliterades och de klumpiga censorerna fick skämmas.

Hur löjligt detta akademiska käbbel än framstår så väcker det en viktig fråga: hur ska vi förhålla oss till den ryska kulturen?

Vladimir Putin och den majoritet av den ryska befolkningen som stöder hans krig i Ukraina tycks ha passerat en punkt bortom vilken det inte finns någon väg tillbaka: det vi ser i Ukraina utgör alldeles uppenbart krigsbrott och brott mot mänskligheten. Internationellt ökar kraven på att de ansvariga ska ställas inför rätta. Man talar om Haag och Nürnberg. Men frågan om de ryska medborgarnas ansvar är inte så lätt att besvara. Precis som vanliga tyskar under nazistregimen har ryssarna fördummats av propaganda och förförts av den nationalistiska militarismens sirensång. De har ingen aning om – och vill egentligen inte veta – vad som händer i Ukraina eller i resten av världen.

Konstantin Akinsha Foto: The Institute for Human Sciences (IWM)

Nej, ryssarna är inte ens särskilt intresserade av vad som händer i Ryssland. Den modiga minoritet av befolkningen som, trots att utsikterna för politisk förändring är försvinnande små, ändå har motsatt sig invasionen har mötts av hårda repressiva åtgärder. Under Putin har en kvasireligiös kult av det ”stora fosterländska kriget” förvrängt historien till oigenkännlighet. Så har dyrkan av ryska hjältedåd under andra världskriget kommit att ersätta den historiska sanningen, nämligen en pan-sovjetisk seger som uppnåddes med gemensamma offer. I de segermarscher som hålls varje år den 9 maj finns bara plats för ryska leksakssoldater och tusentals ryssar dekorerar då sina tyska bilar med banderoller med texten ”Vi kan göra det igen!”

Invasionen av Ukraina har nu gett Ryssland möjligheten att upprepa andra världskriget. Men den här gången slåss ryssarna på fel sida. Dagens krigsbilder väcker många associationer, men framför allt en: Wehrmachtkolonner som marscherar genom sönderbombade ukrainska byar i juni 1941. Och i dag bär fasaderna på byggnader i många ryska städer enorma banderoller med bokstaven ”Z”, samma märke som på de stridsvagnar och militärfordon som rör sig mot Kiev.

En vacker dag, när Putin lämnar Moskva för Nürnberg eller Haag, kommer ryssarna att stå inför den herkuliska uppgiften att skilja sina kulturella får från getterna

Häromdagen visade rysk statlig television bilder av barn utanför ett ryskt dagis. De stod uppradade i form av ett Z. Hur kommer de som vuxna att minnas den roll de spelade i Putins Z-nation? I vilket fall som helst kommer Ryssland knappast att kunna undgå frågan om kollektiv skuld, en fråga som var helt avgörande för utvecklingen efter andra världskriget.

Men tillbaka till Dostojevskij. Det vore naturligtvis absurt att ge den store författaren skulden för angreppet på Ukraina. Men nog kan vi peka ut Putins ideologer, som oförblommerat har utnyttjat den ryska kulturen, vilken i sin tur är djupt kopplad till det pågående kriget. Hur har västvärlden kunnat vara så blind inför denna exploatering?

Den ryska regimens förvanskning och missbruk av kulturarvet är på intet vis unik. Vi har sett det förut. I mitt bibliotek finns en bok tryckt på billigt gulnat papper med titeln ”Blut und Boden”. Den gavs ut av Wehrmacht för att underhålla och inspirera tyska soldater vid fronten. Boken innehåller texter av Goethe, Schiller och andra stora tyska författare. Med några få simpla manipulationer förvandlade nazisterna nationella klassiker till vapen redo att användas i krig.

Putins ideologer har ett något annorlunda tillvägagångssätt. I stället för att rensa ut oönskade författare ur kanon, så som nazisterna gjorde med Heinrich Heine eller Thomas Mann, gör de i stället tvärtom: de tycks införliva allt och alla i en ny hagiografi. I detta imaginära ryska Pantheon är Vladimir Nabokov granne med Aleksej Tolstoj, en inte helt obegåvad författare som gav efter för Stalin och fick smeknamnet ”den röde greven”. Ivan Iljin, den fascistiska filosof som Putin beundrar, sitter bredvid Nikolaj Berdjajev, en teolog som trodde starkt på den mänskliga frihetens existentiella betydelse. Sergej Michalkov, en versmakare som skrev texten till Sovjetunionens nationalsång för Stalin och sen skrev om den för Putin, fraterniserar här med Osip Mandelstam, 1900-talets största ryska poet som mördades i Gulag. Och så vidare. Detta surrealistiska litterära dream team ska inte bara stå för rysk kultur, utan ges en rent mytisk status – det ska förkroppsliga den ”ryska civilisationen”, ett bisarrt konglomerat av idéer som plockats ihop ur skrifter av Spengler, Toynbee och andra dammiga västerländska teoretiker.

Det enda syftet med detta Pantheon är naturligtvis att visa på den ryska statens storhet. Ironiskt nog har många av de stora andar som befolkar Putins Olymp tillbringat större delen av sina liv med att kämpa mot just den staten. En kamp på liv och död. Den ryska ”civilisationen” slukar allt i sin väg.

Sedan slutet av 1920-talet har fetischeringen av den ryska litteraturen utgjort en väsentlig del av den stalinistiska kulturmodellen

Kazimir Malevitjs och andra avantgardisters konst kan, när den rensats från all revolutionär potential, bli en perfekt bakgrund till de olympiska vinterspelen i Sotji – eller till och med som dekoration i loungen på Sheremetyevoflygplatsen i Moskva. Dmitrij Sjostakovitjs sjunde symfoni, som han tillägnade motståndet mot den tyska belägringen av Leningrad, får 2008 ackompanjera firandet av Rysslands seger mot Georgien på det centrala torget i den ossetiska staden Tskhinvali, ett stenkast från ett läger för krigsfångar. Konserten, som dirigerades av Valerij Gergiev,, visade sig vara så framgångsrik ur propagandasynpunkt att det blev ett extranummer i ruinerna av Palmyra i Syrien 2016.

Höjdpunkten för denna historiska relativism måste nog ändå vara Moskvas stadsfullmäktiges beslut att uppföra ett monument över den sovjetiske dissidenten Andrej Sacharov tolv dagar innan invasionen av Ukraina inleddes – och 58 dagar efter det att en domstol beslutat att upplösa Memorial, den organisation som Sacharov grundade 1989 för att dokumentera Gulags historia och politiskt förtryck under sovjettiden. Sacharov, en orädd förkämpe för mänskliga rättigheter, kommer nu att befinna sig i sällskap med andra ryska hjältar som till exempel Michail Kalasjnikov, uppfinnaren av den automatkarbin som förorsakat så mycket mänskligt elände.

En vacker dag, när Putin lämnar Moskva för Nürnberg eller Haag, kommer ryssarna att stå inför den herkuliska uppgiften att skilja sina kulturella får från getterna. Man kan bara hoppas att de kommer att ha den kraft som krävs för att montera ned sin imaginära ”civilisation” och återge den dess rätta status som nationell kultur, med alla dess fel och brister. Detta kommer att bli en helt ny erfarenhet, eftersom ryssarna aldrig riktigt har betraktat sina klassiker ur ett postkolonialt perspektiv eller ens uppfattat de imperialistiska undertonerna i sina stora romaner och dikter.

Sedan slutet av 1920-talet har fetischeringen av den ryska litteraturen utgjort en väsentlig del av den stalinistiska kulturmodellen. De bitska sovjetiska satirikerna Ilja Ilf och Jevgenij Petrov uppfann en gång författarnamnet F Tolstojevskij för att håna statens missbruk av de ryska klassikerna. Det verkar som om Tolstojevskij har återuppstått i Putins Ryssland. Det är hög tid att dela upp honom i Tolstoj och Dostojevskij igen.

Så vad ska man då göra med Dostojevskij? Låt oss fortsätta att läsa hans romaner, men i sitt historiska sammanhang. Låt oss inte glömma att denna stora ryska författare var en rabiat antisemit och hatade polacker. I stället för att sprida orientalistiska sagor om den ”ryska själen” bör vi hellre titta på kvällsnyheterna, där den verkliga ryska själen visar upp sig på världsscenen. Låt oss återföra Dostojevskij till det 1800-tal där han hör hemma – en av den europeiska litterära kanonens många briljanta döda vita män, varken bättre eller sämre än sina franska, tyska eller brittiska samtida.

Övers. från engelska: Carl Henrik Fredriksson

