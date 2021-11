Konstexpedition med hisnande polarvyer och klimathot

Grupputställning ”Expedition konst” Waldemarsudde, Stockholm. Visas t o m 20/3 Visa mer

Sedan 1988 har det svenska Polarforskningssekretariatet regelbundet inkluderat konstnärer i sina polarexpeditioner. Först ut var den då relativt okände Lars Lerin och den polarvana grafikern Svenerik Jakobsson. Konstnärsprogrammet har genom åren tagit runt 35 konstnärer, verksamma i flertalet genrer, till Arktis eller Antarktis – och ställer inga krav på motprestation från sina deltagare. Vistelsen måste med andra ord inte resultera i specifika verk eller utställningar.

I ”Expedition Konst” har Waldemarsudde tillsammans med konstnären och Polarforskningssekretariatets curator Johan Petterson, valt ut nio konstnärer som deltagit i programmet eller verkat på forskningsstationen i Abisko.

Förutom pionjärerna Lerin och Jakobsson deltar Bigert & Bergström, Hanna Ljungh, Dascha Esselius, Josef Bull, Sigrid Sandström och även curatorn Petterson, som ju nyligen visade en utställning som tangerade polarforskningstemat på Stockholmsgalleriet SPG.

Johan Petterson, ”90°N”, oljemålning 2021. Foto: Fotograf: Lars Engelhardt

Det är utmärkt att deltagare i Konstnärsprogrammet slipper bli instrumentella och får verka på egna villkor. Men utställningar och verk har det förstås blivit ändå. Och som idéhistorikern Sverker Sörlin skriver i en katalogessä om konstens och vetenskapens gemensamma historia: att inkludera konstnärer i samtida expeditioner skapar ofta positiv uppmärksamhet för ett fältarbete som i allmänhet inte syns särskilt mycket utanför forskarsamhället.

Och nog känns ”Expedition Konst” näst intill som ett reklamblad för polarforskning. Jag blir i varje fall grymt sugen på att tillbringa någon månad på en stor isbrytare som hackar sig fram i världens mest extrema och kanske vackraste natur. I utställningen finns såväl direkta synintryck som hänvisningar till smal forskning och – förstås – det överhängande klimathotet.

Bild 1 av 2 Svenerik Jakobsson, ”...mot förintelse...”. Odaterad etsning. Foto: Lars Engelhardt Bild 2 av 2 Akrylmålningar av Sigrid Sandström. Foto: Lars Engelhardt Bildspel

Sigrid Sandströms på en gång abstrakta men väldigt exakta landskap i akryl, Lars Lerins mörka isfyllda akvareller och Svenerik Jakobssons traditionella, drivet utförda etsningar tar alla fasta på det hisnande i den arktiska naturen. Det finns något smittande och omättligt i den blick som bilderna förmedlar.

Miljön är fängslande. Inte bara för att den inbjuder till melankoliska tankar om människans litenhet i allt det väldiga, utan också för att den förfrämligar på ett sätt som antyder att en alternativ värld är möjlig.

Exempelvis känns det helt logiskt att Josef Bull vid sidan av sobra fotografier av arktisk lera visar skulpturen ”Fågelbad”, som bland annat består av dimma och en avgjutning av ett par apfötter från filmen ”Apornas planet”.

Bild 1 av 2 Josef Bulls skulptur ”Fågelbad” och Lars Lerins akvareller. Foto: Lars Engelhardt Bild 2 av 2 Dascha Esselius, ”Polarsken”, 2021. Järnrör i fluorescerande färg belysta med UV-ljus. Foto: Lars Engelhardt Bildspel

Det surrealistiska eller fantasy-klingande anslaget finns också hos Dascha Esselius, som har ställt samman en rad filmer, ljusverk och objekt i en närmast psykedelisk rumslig gestaltning som samplar intryck från en expedition.

Mest konkret är nog Bigert & Bergströms hängande skulptur ”Expeditionen”, som i vattenmolekylens form består av en rad sfäriska bilder från isbrytaren Oden, komplett med maskinrum, brygga och omgivande himmel och hav. Ett visuellt slagkraftigt sätt att lyfta fram forskningen, som så ofta hos duon – sedan länge landets klimatsmartaste konstnärer i dubbel bemärkelse.

Bigert & Bergströms verk ”Expedition” och ”Vinterförvaring”. Foto: Lars Engelhardt

Under vattenmolekylens komprimerade berättelse ligger den skitiga, uppstoppade isbjörnen som Bigert & Bergström räddat från soporna på Biologiska museet, där den blivit liggande i ett sekel. Ett sorgligt kadaver i dag, men på sin tid samma spjutspetsforskning som isbrytaren nu representerar.

På ett båtformat, avlångt podium har Hanna Ljungh byggt upp installationen ”Curiosity Cabinet You, me, rock, mountain-commodities of the quantified universe (The Expedition)”. Den består bland annat av olika metaller och andra grundämnen, som lantan, svavel och zink, placerade i små kabinettsskåp eller nätta högar. Varje ämne presenteras i samma mängd som det återfinns i kropparna hos de 74 personer som ryms på en isbrytarexpedition. Och alla är dessutom viktiga industriprodukter som vi har utvunnit, eller kan komma att utvinna, i polarområdet.

Skulpturer och pigmenttryck av Hanna Ljungh. Foto: Lars Engelhardt

Hanna Ljungh är mycket bra på att lyfta fram vetenskapligt stringenta fakta på ett rakt, nästan monotont och visuellt elegant sätt, och samtidigt låta en skakande känsla eller insikt liksom läcka fram. Vår dissekering av planeten är på sätt och vis en jakt på vårt eget innandöme. Vårt giriga rov inget mer än ett rätt simpelt självskadebeteende.

”Expedition Konst” är en lite överhängd men tänkvärd helhet. Trots trängseln är det balans mellan hänförande vyer och befogat alarmistiska utrop.