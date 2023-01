Konstnären Beth Laurin: ”Åldrandet har inte påverkat mig ett dugg”

På en anslagstavla ovanför ett arbetsbord i Beth Laurins hem tillika ateljé hänger ett papper med punkter om ”fördelarna med att vara kvinnlig konstnär”. Listan kommer ursprungligen från Guerilla Girls, den amerikanska grupp kvinnliga konstnärer som bildades 1985 i protest mot diskriminering i konstvärlden.

”Att veta att din karriär kanske kommer komma i gång efter det du fyllt åttio”, lyder punkt fyra. Trots listans sarkastiska ton om sådant som traditionellt sett inte ses vara ett privilegium bland kvinnliga konstnärer, blir nämnda mening ett avstamp för intervjun. Hur ser Beth Laurin på sin karriär vid 88 års ålder?

– Det går väldigt bra just nu. Fast det vet jag inte om du ska skriva? För då låter det som om det inte gjort det tidigare. Jag har starka minnen av flow under flera skeden av min karriär, perioder när jag varit vansinnigt inspirerad. Jag har generellt varit välsignad med bra recensioner genom åren, men jag har upplevt en hausse runt mitt konstnärskap de senaste 10–15 åren, säger Beth Laurin.

Beth Laurins konst genomsyras av ett undersökande om frågan om vad man kan göra med konst. Verken tillverkas ofta av upphittat material, texter och tidningsklipp. Foto: Niklas Porter

Hemmet som alltså även är hennes ateljé är belamrat med verk från en konstnärsbana som spänner över ett halvsekel. Tekniken är primärt skulptur, men Beth Laurin har under hela sitt liv rört sig mellan olika uttrycksformer. Runt om i lägenheten, som inte har en arbetsplats utan fyra, trängs alster i form av skulpturer, kol- och blyertsteckningar, målningar, fotografier och texter. Verken, där teknik uteslutande väljs efter idé, tillverkas ofta av tidningsklipp och upphittat material. Som i skulpturen i patinerad polyester och trä som står lutad mot en vägg. Ett uppförstorat strandfynd i samband med en kärlekshistoria, förklarar konstnären som, eftertänksamt, svarar ”polaritet” på frågan om ett ord som beskriver hennes konst.

– Kontrasten mellan mjukt och hårt är något jag ständigt återkommer till. Jag tror att det är något som kommer från mina föräldrar; pappa som var hård på ytan, mamma som var mjuk och varm.

Beth Laurin avslöjar att hon är i färd med nya verk, men dem pratar hon helst inte om innan de är klara – de känns ”besudlade” då. Desto hellre pratar hon om verken som just fraktats till Östermalm och galleri Belenius. I veckan öppnar ”By the way. Utvalda verk 1951–2006”, utställningen där ett trettiotal av hennes verk visas.

Beth Laurin jobbar i många olika tekniker, vilken som hon väljer beror på idén. Foto: Niklas Porter

– Galleristen Niklas Belenius var här och rotade. Jag måste säga att han har en otrolig näsa för urval, han kan verkligen sniffa fram grejer. I förrådet hittade han en gammal mapp som min pappa hade kartor i och som jag inte öppnat på decennier. Där låg några pastellmålningar som jag gjorde innan jag började på Konstfack som 18-åring. ”Du är inte klok”, ropade jag, ”de där kan du inte ha med”. Men det skulle han visst det, säger Beth Laurin och slår sig ner vid köksbordet vars färgstänkta skiva ingick i installationen som visades i serieutställningen ”Udda veckor” på Moderna museet år 2003.

Till just Moderna museet donerade hon sitt kanske mest kända verk, ”Del 1”, från år 1976. Efter att turnerat runt på en rad offentliga platser i landet hamnade den svartgrönmarmorerade skulpturen i museets trädgård.

– När de sa nej till att köpa den, gav jag dem den i stället. Nej, rik har jag aldrig blivit på min konst. Efter Konstfack jobbade jag som formgivare under ett par år. Jag funderar ibland på hur en sådan karriär hade sett ut. Förmodligen mycket mer lukrativ, säger hon.

Beth Laurin Bor på Södermalm i Stockholm. Bakgrund: Har studerat skulptur på Konstfack och vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Har sedan 1960-talet visat verk inom skulptur, målningar, performance, teckning, text, fotografi och video. Under åren har hon bland annat ställts ut på Moderna museet, Stockholm (2003), Konstakademien (2009), Galleri Riis (2016) och Index – The Swedish contemporary art foundation (2017). Därtill finns hennes verk representerade i flera offentliga miljöer. Aktuell: Utställningen ”By the way. Utvalda verk 1951–2006”, öppnar den 2 februari på Galleri Belenius i Stockholm och pågår till den 4 mars. Visa mer

Men Beth Laurin var konsten trogen och i slutet av 1960-talet antogs hon till Konsthögskolan i Stockholm. Hyllningskörerna efter examensutställningen 1974 är inget konstnären själv för på tal, i stället flinar hon åt minnet av konstkritikerna som misstog henne för en ”Berth Laurin”.

– De tog för givet att jag var en man eftersom verken hade sådan finish, höll en sådan hög intellektuell kvalitet. Under åren har jag ofta hört min konst beskrivas som feministisk. Vilket jag tycker är så tjatigt. Det är klart att mina verk har färgats av en kvinnokamp. Men inte mot männen, utan mot det hårda, kapitaliska samhället.

– Jag har generellt varit välsignad med bra recensioner genom åren, men jag upplever en hausse runt mitt konstnärskap de senaste 10–15 åren, säger Beth Laurin. Foto: Niklas Porter

”Trotsig” är ett ord som Beth Laurin återkommer till. Att gå sin egen väg och vara ärlig gentemot sig själv har varit en drivkraft livet igenom. Ett drag som kom till sitt yttersta uttryck när hon fick för sig att för alltid sluta att vara konstnär år 1979. Bakgrunden var ett inslag som Rapport skulle göra om en text där hon skrivit om konstnärens urusla ekonomiska situation. När inslaget ställdes in i sista sekund till förmån för ”något viktigare” fick Beth Laurin nog. Programmet bevisade ju exakt det de skulle skildra: att konsten alltid tycktes komma i andra hand. I ren trots slängde Beth Laurin stora delar av sina verk på tippen. För att sedan arbeta som sjukvårdsbiträde i två år.

– Men sedan, under en semester, gjorde jag plötsligt en bild och efter det var jag tillbaka i konsten igen. Jag kan inte riktigt förklara det, men det är som att den alltid pockat på.

Ett av utställningsrummen på Galleri Bellenius med verk från Beth Laurins ”By the way. Utvalda verk 1951–2006”, öppnar den 2 februari.

Men hur håller man sig relevant under en så lång tid? Vi talar om synen på åldrande i dag och om hur det där med ”nyhetens behag” står sig mot ”oldies but goldies”. Kanske är det en sliten klyscha, men är det inte så att ungt och nytt generellt premieras i vår kultur?

Fast, å andra sidan, pågår det just nu en strömning i motsatt riktning. På den svenska konstscenen syns flera konstnärer – inte minst kvinnliga – över pensionsålder som fått stor uppmärksamhet på senare år. I raden av aktuella syns bland annat Marie-Louise Ekman, Eva Lange, Ulla Wiggen, Charlotte Johannesson, och Britta Marakatt-Labba – de tre sistnämnda var samtiliga representerade på föregående års Venedigbiennal. Ulla Wiggen är årets nominerade på konstområdet till DN:s Kulturpris.

Inför intervjun talar jag med galleristen Niklas Belenius, som även representerar Ulla Wiggen, om intresset för äldre, men samtida konstnärskap i dag.

Beth Laurin. Foto: Niklas Porter

– Det har alltid funnits en stor respekt för äldre konstnärer som banat väg för utveckling inom konsten. Och ett intresse för att titta tillbaka och hitta det som missats i sökandet efter nya intressanta konstnärskap. Men även om vi nu ser en våg inom konstvärlden som uppmärksammar äldre ”bortglömda” konstnärer, främst kvinnor och konstnärer från områden som inte varit i fokus, ska det inte ses som någon tillfällig trend. Det handlar snarare om att konsten kommer i kapp förändringar i samhället i stort, säger Niklas Belenius.

Jag nämner det här för Beth Laurin och även den pågående åldersdebatt som aktualiserats i media. I SVT visas bland annat ”Hotell Romantik” och ”Studio 65” och i DN pågår en serie under namnet ”Mitt i livet”. Medan de två förstnämnda ämnar att lyfta aktiva människor över pensionsålder, skildrar den andra bland annat medelålderskrisande fyrtioåringar. Hur upplever Beth Laurin det är att åldras i konstnärsbranschen?

– Jag tycker inte åldrandet har påverkat mig ett dugg. Tvärtom tyckte jag det var underbart att fylla 50. Då hade jag skaffat mig ett visst mått av visdom, men kände mig ändå ung. Det konstiga är att jag fortfarande känner mig ung. Förutom vissa krämpor är jag samma som jag alltid varit, säger Beth Laurin.