Konstnären som tog en halv miljon och stack: ”Om 100 år kanske jag berättar var pengarna är”

Det var först två veckor innan han skickade ramarna till museet som 57-årige Jens Haaning insåg att hans konstverk ”Take the money and run” kunde väcka reaktioner.

Det var när han berättade om sina planer för två vänner, en journalist och en dokumentärfilmare. De förstod snabbt att det skulle bli en medial story.

– Fram till dess hade jag bara tänkt att jag gjort ett bättre konstverk än vad som var beställt. Jag trodde att besökarna skulle få se ett ”kick ass”-konstverk, men inte mycket mer än så.

Jens Haaning skrattar över telefon från sin ateljé i Köpenhamn. Hans konstverk blev inte bara en sensation i Danmark, utan även globalt. Medier från hela världen har berättat om konstnären som tog pengarna och stack.

– Jag får ibland frågan om allt som hänt efteråt, och om intervjuerna jag gör är en fortsättning på konstverket. Men så är det inte. Verket är bara två tomma ramar som har hängt på en tråkig vit vägg i ett tråkigt museum. Resten är bara reaktioner.

Exakt 532 549 danska kronor i kontanter, nära 700 000 svenska kronor, fick Jens Haaning i somras låna från museet Kunsten i Ålborg på norra Jylland. Sedlarna skulle han placera i de två ramarna. En för att visa en genomsnittlig dansk årslön, den andra för att visa en genomsnittlig österrikisk årslön.

Beställningen handlade inte om helt nya verk, utan om nya versioner av två tavlor som Haaning tidigare gjort. Men eftersom dessa kontantfyllda tavlor båda hade över tio år nacken så behövde de omskapas för att förhålla sig till 2021 års lönenivåer.

Därför tillgängliggjorde museet pengarna. Samtidigt skrevs ett avtal om att summan, efter att utställningen avslutats, skulle återgå i museets ägo.

Så långt allting gott. Men Jens Haaning insåg snart att han gjort en dålig deal. Inte minst eftersom arbetskostnaden enligt hans egna beräkningar skulle uppgå till nära 25 000 danska kronor, cirka 32 000 svenska kronor.

Jens Haaning fick låna en halv miljon av museet Kunsten i Ålborg till ett nytt konstverk. Foto: Jens Dresling/Politiken/Ritzau Scanpix

– I själva verket skulle det kosta mig pengar att uppdatera ett tidigare verk. Det handlade inte om att museet var elaka, bara att jag att inte stod upp för mig själv, säger han.

Syftet med utställningen på Kunsten, som bar namnet ”Work it out”, var att sätta fokus på framtidens arbetsliv. Man ville bland annat väcka tankar om vad som driver oss människor att arbeta – om det är av lust, att vi intalar oss själv att vi gillar det vi gör, eller om vi bara gör det för pengarna.

– I Skandinavien säger vi ofta att vi gillar våra jobb, att vara konstnär, journalist, fotograf eller vad man nu än gör, säger Jens Haaning.

– Men när jag tittade på min egen situation för utställningen, så var det framför allt tydligt för mig att den gav uttryck för de bristande arbetsförhållandena för bildkonstnärer i Danmark.

Han är van vid att hans konst anses provokativ. Han har bland annat målat danska flaggan grön, och flyttat in en bilhandel och en massageklinik i utställningslokaler. 1994 ställde han och konstnären Magnus Wallin på ett galleri i Köpenhamn ut två schäferhundar i långa koppel. Hundarna var dresserade att bemöta besökarna efter deras reaktioner: mot de besökare som uppvisade rädsla började hundarna skälla högljutt och bete sig aggressivt, så de personerna tvingades lämna lokalen illa kvickt.

Men nu gick han ett steg längre. Han tog pengarna, lät ramarna vara tomma och döpte det nya verket till ”Take the money and run”.

I september öppnade personalen på konstmuseet paketet med de tomma ramarna. Enligt museet mottog man även ett mejl där Jens Haaning förklarat att han bestämt sig för att göra ett nytt konstverk.

Två dagar senare började medieuppståndelsen, och den öppna konflikten med museet.

I DR:s morgonprogram meddelade Haaning att han inte skulle lämna tillbaka några pengar. Museets chef, Lasse Andersson, svarade att konstverket förvisso var intressant, men tillade att det skett ett kontraktsbrott.

– Jens ska inte ha pengarna för det är inte en del av avtalet, sa Lasse Andersson.

Verket hängdes trots allt i utställningen och kunde under hösten ses i Ålborg, dit besökarna också strömmade. En intensiv kulturdebatt startade: Var Haanings tilltag ett konstnärligt genidrag, eller en ren och skär stöld?

”Take the money and run” blev samtidigt världsberömt och omskrevs i bland annat New York Times, Washington Post och BBC. Konstexperter har också börjat tala om att tavelramarna som konceptkonst kan bli värda miljoner, rapporterade Sveriges Radios Kulturnytt.

Jens Haaning säger att han inte tagit värderingarna på så stort allvar. Än har han inte fått några konkreta erbjudanden, även om två andra museer, ett i Danmark, ett i USA, visat visst intresse av att ställa ut ”Take the money and run”. Mest säger sig Haaning vara glad över att ha gjort ett verk som fått uppmärksamhet både utanför konstkretsar, och utanför västvärlden.

– Det är fint för mig att jag hör att verket diskuteras bland barn och unga på Tiktok. Den akademiska, intellektuella konstvärlden får vanligtvis inte så publikt genomslag.

Vad hände med pengarna?

– Ingenting… Och ingenting kommer hända med pengarna. De är bara borta. Museet har skrivit pressrelease på pressrelease med hot om vad de ska göra. Men jag har inget ”andra kapitel”. Jag tog pengarna, sedan är det slut.

Har du använt pengarna?

– Du ställer en fråga om ett andra kapitel som inte finns. Om 100 år kan vi ta ett nytt samtal för att du ska få reda på var pengarna är.

Du kommer aldrig lämna tillbaka dem?

– Nej, det kommer inte hända. Kom igen! Jag får i dag uppskattande brev från femåriga barn. Barn ska man inte göra besvikna. Det är helt enkelt inte ett alternativ.

Vad tänker du när människor anklagar dig för att vara en tjuv?

– Allt är påhitt, pengar också. Allt är bara kulturella konstruktioner. Jag har bara brytt mig om att göra ett konstverk.

Den 16 januari avslutades utställningen på Kunsten och tidsfristen för Jens Haaning att betala tillbaka pengarna löpte ut.

Men några pengar fick aldrig museet. Omgående meddelade man därför att man ska inleda en civilrättslig process för att få tillbaka summan. Samtidigt behåller man temporärt ”Take the money and run” i sin ägo, samt 40 000 danska kronor i arvode (cirka 52 000 svenska kronor) och utställningsersättning som Haaning skulle haft rätt till.

DN har sökt museidirektör Lasse Andersson, som inte vill ställa upp på en intervju. I ett pressmeddelande kring beslutet att stämma Haaning beskrev han händelserna som ”olyckliga” och att man gärna hade löst tvisten genom dialog med konstnären.

”Konstnärerna är våra viktigaste samarbetspartners, och därför är detta inte en situation vi är nöjda med. Vi tar det här steget då vi har ett ansvar för de privata fonder som stöttar denna utställning ekonomiskt, och vi har ett ansvar för våra gäster att ge dem så många upplevelser som möjligt för pengarna”, sa han i uttalandet.

Från ateljén i Köpenhamn säger Jens Haaning att han fortfarande väntar på besked kring om den civilrättsliga processen ska bli verklighet.

– Jag tvivlar på om de verkligen kommer gå vidare med det här. Under de tre månader som gått sedan utställningen öppnade har de också sagt att de ska polisanmäla mig, men det har inte heller hänt. Men… det är också en institution som lever på att få medieuppmärksamhet.

Du tror att de gör detta för att få medieuppmärksamhet?

– Jag vet inte. Kanske övervägde de på allvar att polisanmäla mig. Men varken jag eller mina jurister tror att det skulle leda till något. Att bryta mot ett kontrakt är inte brottsligt.

Jens Haaning säger att han reagerat på att museichefen i det senaste pressmeddelandet uppgav att han skulle ha velat lösa tvisten genom dialog.

– Men jag ser inget värde med att alla ska komma överens om allting. Det är samma sak i en konstnärlig process: friktionen mellan konstnären och dennes medarbetare, eller mellan institutionen och konstnären är väldigt givande, säger Jens Haaning och tillägger:

– Så jag känner ingen glädje över att de inte polisanmält mig eller hittills inte gjort verklighet av stämningshotet. Det får de gärna göra. Men jag tror inte att de lyckas.

Detta har hänt. ”Take the money and run” 57-årige konstnären Jens Haaning fick i fjol låna en halv miljon kronor av museet Kunsten i Ålborg för att göra nya versioner av två tidigare konstverk. Haaning valde i stället att behålla pengarna och skapa ett helt annat verk, kallat ”Take the money and run”. Museet fick verket i september. Enligt museet har Jens Haaning brutit mot det kontrakt som upprättats. Man har därför aviserat att man kommer inleda en civilrättslig process för att få tillbaka pengarna. Jens Haaning äger rättigheterna till det nya verket ”Take the money and run”, men inte till pengarna som han tagit, anser museet. Kunsten har starkt tillbakavisat anklagelsen om att verket är en del av ett pr-trick för att skapa uppmärksamhet för utställningen. Visa mer

Förtydligande: Konstverket med schäferhundar 1994 gjorde Jens Haaning i samarbete med konstnären Magnus Wallin.

