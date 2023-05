Konstnärlig frihet och kulturella rättigheter i fokus på internationellt kulturtoppmöte

Logga in

Bakom World Summit on arts and culture står den internationella kulturorganisationen Ifacca. Som medlem i organisationen har den svenska myndigheten Kulturrådet för första gången stått som arrangör för konferensen vars nionde upplaga drog igång i centrala Stockholm i onsdags.



400 delegater från 85 länder från civilsamhället, kulturråd och institutioner har i tre dagar vänt ut och in på ämnet om konstnärlig frihet och de utmaningar och möjligheter som finns.

Magdalena Moreno Mujica är direktör för Ifacca. Enligt henne har det varit ett engagerat samtalsklimat.

– Oavsett om du är en myndighet, en politiker eller från civilsamhället har det funnits ett stort sug att prata om de här frågorna, även utifrån egna personliga historier.

– Det är det som är kraften i kulturen. Och det är det vi måste skydda.

Något som blev klart för henne under konferensen är att det fönster av positiva förändringar och nytänkande inom kulturen som öppnades under pandemin håller på att stängas.

– Vi behöver ta vara på det momentum som fanns och fortsätta att arbeta på de möjligheter som pandemin, trots sin förödelse, ändå gav upphov till. Det finns en hunger för det, men jag är orolig för att om vår energi avtar riskerar vi att gå bakåt i tiden, säger hon.

Magdalena Moreno Mujica, direktör för Ifacca. Foto: Susanne Kronholm

Det är första gången Sverige och Kulturrådet arrangerar World summit. Generaldirektören Kajsa Ravin är nöjd.

– Det här har fungerat som arena för att skapa ett sammanhang där hela världen kommer samman och talar om olika perspektiv av konstnärlig frihet, vilket inte minst är viktigt för ett land som Sverige.

– Det blir som en intellektuell påfyllnad.

Samtalen har avhandlat allt ifrån AI:s roll för konstnärlig frihet och kulturella rättigheter till vem som får ta del av kultur och vilka som får sina rättigheter tillgodosedda.

– Från samiskt håll har kritiken handlat både om hur Sverige hanterat samiska rättigheter, som otillräcklig finansiering, och att få finnas med vid bordet på lika villkor när viktiga beslut tas.

Under öppningssamtalen på onsdagen ställde den prisbelönte fotografen och aktivisten Shahidul Alam, som 2018 satt fängslad i över 100 dagar, frågan om ”vad västvärlden gör med sin konstnärliga frihet”?

En viktig fråga att ta med sig från konferensen enligt Kajsa Ravin.

– I Sverige och Norden är vi bra att prata om konstnärlig frihet, men samtalsklimatet är ganska hårt. Det vi har lyckats med på konferensen är att samtala om svåra frågor utan att gå till personangrepp. Det tror jag är en väg att utforska mer – för att kunna ha modiga konstnärliga ledare och konstnärer så behöver vi också stå upp för att någon uttrycker sig även om man inte tycker exakt samma sak.

I den svenska kulturpolitiken har politikernas förhållande till den offentligt finansierade konsten debatterats den senaste tiden.

DN passade under World summit på att fråga ett par delegater om hur det ser ut i deras hemländer.

Simon Brault från Montréal är generaldirektör för the Canada council of arts och styrelseordförande för Ifacca. Foto: Susanne Kronholm

Simon Brault (Kanada) generaldirektör för the Canada council of arts

På nationell nivå har Kanada, precis som Kulturrådet i Sverige, en myndighet som ska upprätthålla principen om armlängds avstånd. The Canada council of arts fördelar pengar till organisationer, institutioner och enskilda artister.

Simon Brault, är avgående generaldirektör för rådet och är styrelseordförande i Ifaccas styrelse. Han har jobbat med frågor som rör konstnärlig frihet i 40 år.

– Normalt litar Kanadas kulturminister och regeringen på rådet att ta sina egna beslut utan att lägga sig i, säger han.

– Vår budget har varit stabil de senaste 30 år. Men de skulle kunna dra ner på den och en regering har även makt att utse styrelsen och den som innehar min roll. Men det är väldigt svårt att därefter ha direkt påverkan på det vi gör.



I Kanada finns även flera mindre, lokala kulturråd. Men det är när dessa råd saknas som det är lättare för klåfingriga politiker att lägga sig i kulturen, enligt Brault.

– När det finns ett kulturråd, respekteras i regel principen om armlängds avstånd. Men det finns små kommuner och regioner där det inte finns och där det i stället är en mer direkt finansiering från politikerna.

En utmaning för principen är enligt honom att den helt enkelt inte alltid är så kul för politiker.

– De gillar att komma med goda nyheter och göra saker som ser bra ut för deras image. Ofta kan det vara tråkigt med armlängds avstånd, eftersom det är rådet som fördelar pengarna.

László Upor (Ungern), dramaturg och översättare, och grundare av Freeszfe Society

I nästan 30 år, fram till år 2020, jobbade László Upor på University of film and theatre i Budapest, där han även var rektor de sista åren. 2020 fråntog den ungerska regeringen universitet sitt oberoende genom att ”privatisera” skolan och byta ut styrelsen till Orbán-trogna tjänstemän. Skolan ockuperades sedan under flera månader av studenter och lärare.

– Det var en del av en större attack från regeringen mot den akademiska friheten. Vårt universitet var en av de första måltavlorna. Det var förklätt som en del i ”kulturkriget”, som att det var en debatt mellan olika kultursektorer. Men poängen var att ta ett grepp om det kulturella livet.

Finns det något som liknar en armlängds avstånd i Ungern tycker du?

– Vad som praktiseras i Ungern i dag är det totalt motsatta. Det är som en pyramid i alla delar av våra sociala liv. På toppen är det alltid en stark person, väldigt lojal med regeringen och de som finns nedanför är beroende av den personen. Det är mer feodalt än någonsin.

I Budapest är det oppositionen som styr. Hur ser det ut där?

– Det finns en skillnad. Men även de regionala inkomsterna går till regeringen. Budapest är väldigt underfinansierat, vilket är detsamma för alla städer styrda av oppositionen. Det är en väldigt stark koncentration av makt, ekonomisk makt och inflytande.

Kulturutövare kan ansöka om pengar, enligt László Upor, men i de flesta fall får de avslag.

– Det är väldigt tydliga preferenser. Det finns fortfarande offentliga medel men de är hårt kontrollerade av regeringens tjänstemän.

– Det som händer i Ungern kan hända var som helst. Det går långsamt, och du måste inse det i tid för att kunna stoppa det. I Ungern är det för sent, säger László Upor.

Helena Nassif (Libanon), ordförande för Culture resource

Organisationen Culture resource jobbar för artister och konstnärers frihet i arabvärlden och är ett av de program som Kulturrådet stöttar via sitt program för konstnärlig frihet.

Enligt Helena Nassif har de flesta länderna i regionen begränsade offentliga resurser till kultur.

– De som har pengar har det ofta under översyn av regeringarna. Det saknas ofta en struktur liknande den med ett kulturråd, där principen om armlängds avstånd upprätthålls.

I stället utgör civilsamhällsorganisationer och icke-vinstdrivande organisationer som med hjälp av stöd från enskilda, internationella organisationer och offentliga pengar från andra länder en form av minikulturråd, säger hon.

– Det möjliggör ett rättvist och transparent system för stödet till kulturen i de här länderna.

Hon är själv från Beirut, Libanon, ett land som kämpar med en svår ekonomisk kollaps. Det har resulterat i allt mindre pengar till institutioner som exempelvis Nationalmuseet och Nationalbiblioteket och till kulturen över huvud taget.

– Så problemet i Libanon är inte nödvändigtvis att regeringen vill forma konstnärernas agenda, utan snarare de begränsade resurserna som finns till att stötta konst och kultur. I Libanon kommer påtryckningar i högre grad från till exempel kyrkan än vad som kommer från staten. I andra länder, som Libyen, handlar det ofta om en kombination av stater och lokala religiösa grupper eller miliser som hotar konstnärer, säger hon.

– Särskilt när det är kvinnor eller hbtq-personer är riskerna ännu större.

Vad finns det för gemensamma utmaningar i regionen skulle du säga?

– Jag vill betona att det finns skillnader mellan länderna i området. Men vanlig är oviljan hos politiker att investera i något som kan ifrågasätta dem själva. De kan vara oroade över att inte investera i kultur som ger dem huvudvärk och ifrågasätter deras legitimitet. Så kultur som ifrågasätter, kritiserar och erbjuder en alternativ verklighet är marginaliserad.

Patrick Sam (Namibia) avgående styrelsemedlem i Ifacca och före detta styrelsemedlem i National Arts Council of Namibia

– Nationella kulturrådets uppdrag är att säkra en mindre byråkratisk och en mer tillgänglig och inkluderande tillgång till offentliga medel. Via rådet har regeringen gjort en summa pengar tillgängliga för konstnärer att söka. Det kan handla om stipendier för utbildningar som inte tillhandahålls i landet eller bidrag till olika organisationer, projekt eller individer.

Namibia är en ung demokrati och enligt Patrick Sam tar landet snabba progressiva steg men, påpekar han, är fortfarande väldigt ojämlikt, och många saknar utbildning.

– Så frågan är inte så mycket hur finansieringen fungerar, utan hur fungerar den i relation till den här ojämlikheten? I en kontext där personer är missgynnade. Mycket av det vi använder för att kunna ansöka kräver att du kan läsa, skriva och berätta om dina mål.

Finns det något som liknar en armlängds avstånd?

– Det är intressant för i stället för från toppen och ner tror jag det går nerifrån och upp. Artisterna censurerar sig själva som en följd av att de inte vill bli frånkopplade från eventuell inkomst. Namibia är ett litet land och många känner varandra.



Finns det några skäl för regeringen att lägga sig i mer?

– Inte när det kommer till själva innehållet, utan i stället genom att höja anseendet och värdigheten, som lön och villkor för konstnärer. Och sänka trösklarna för att ta del av stöden.

– 50 procent av Namibias unga befolkning är arbetslösa. Kultur och den kreativa sektorn kan vara svaret på mycket av det. Vi framhåller ofta konst och konstverk, men väldigt sällan konstnärerna. Jag tycker det är dags att säkerställa att människor är en lika viktig del som egendom.

Fakta. Ifacca och World summit on arts and culture Ifacca – International federation of arts councils and culture agencies. Ett globalt nätverk av kulturråd, kulturdepartement, kulturmyndigheter och andra kulturaktörer som främjar konst och kultur, med medlemsinstitutioner i över 70 länder. Medlemmarna finns i Afrika, Amerika, Asien, Europa, Mellanöstern och Stilla havet. Ifaccas sekretariat skapar och verkar för samarbete och utbyte mellan såväl medlemmar som i det bredare internationella samfundet. Senaste upplagan hölls i Malaysia år 2019. Världstoppmötet om konst och kultur ska ge statliga kulturråd, kulturmyndigheter och andra kulturaktörer möjlighet att diskutera viktiga frågor om offentligt stöd till konst och kultur. Mötena ger ett tillfälle att stärka det civila samhället, främja samarbetet mellan ideella och statliga sektorer och för att ge konstnärer, kulturorganisationer och institutioner verktyg för att stärka den konstnärliga friheten. Källa: Kulturrådet Visa mer Visa mindre

