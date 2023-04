Kontorsdramat ”Chefen” bågnar under konsultprosa och floskelartat fikonspråk

Teater Chefen av Malin Axelsson Regi: Victoria Brattström. Medverkande: Elin Bornell, Hans Brorson, Anna-Klara Dahlén, Viktoria Folkesson, John Lalér. Scenografi och kostymdesign: Linda Wallgren. Scen: Borås stadsteater. Längd: 2 tim 30 min. Visa mer Visa mindre

Det våras för administrationstyngda chefer och mardrömslik företagskultur på scen.

För bara någon vecka sedan var det premiär för avgående konstnärlige ledaren Pontus Stenshälls alldeles egna (och delvis självupplevda?) version av Kafkas ”Processen” på Göteborgs stadsteater. Här har huvudpersonen Josef K förvandlats till teaterregissör som brottas med allt från underliga upphandlingsförfaranden till klåfingriga kommunalpolitiker och passivt aggressiva administrationschefer.

Minst lika Kafkaartat blir det när Borås stadsteater nu sätter upp Malin Axelssons komiska kontorsdrama ”Chefen”, som fullständigt bågnar under konsultprosa och floskelartat fikonspråk. Spelplatsen är ett namnlöst kontor, men med desto fler igenkänningsfaktorer. Här staplas makthierarkier och menlösa medarbetarsamtal på varandra. Och när scenens fem chefer ska omorganisera (det vill säga hyvla i företaget och ”ställa om personal”) blir det en bitter kamp om vem som ska framföra budskapet.

Dramatikern Malin Axelsson har själv förstahandserfarenhet i ämnet, som tidigare chef på Sveriges Radio Drama, där hon också lade ledarskapsrollen under lupp i den träffsäkra och suveräna serien ”Cheferna”. Lika fulländat komisk blir aldrig ”Chefen”, som på scenen bitvis går ett lika platt och repetitivt öde till mötes som de många kontorsklyschor den reproducerar.

”Chefen” spelas på Borås stadsteater. Foto: Amelia Bordahl

Stundtals småkul, men här går alltför stora delar av föreställningen på tomgång. Skådespelarnas främsta personregi verkar bestå i att gormande stå och peka på varandra i Linda Wallgrens sterila och statiskt vita kontorslandskap. Ibland blir det avbrott för frigörande dans och surrealistiska inslag, som när ensemblen av oklar anledning ikläs enorma fågelhuvuden i andra akten. Hackordningen?

Det är också en händelse som ser ut som en tanke att ”Chefen” sätts upp just på Borås stadsteater, som kantats av ett stormigt chefsförflutet. Just nu rasar återigen en lokal debatt om teaters styrning, organisering och drivkraft. Krönikören och dramatikern Nicolas Kolovos jämför teaterns repertoar (som kryddats med AW-kvällar, stand up och gästspel) med Knalleland (BT 20/3) och efterlyser en ny, visionär konstnärlig ledare (som faktiskt saknats sedan Ragna Wei kastade in handduken 2017 efter en konflikt med, just det, teaterchefen).

Ibland överträffar verkligheten dikten och denna uppsegling av chefer på scenen kanske säger mer om oss och vår tids organisationer än vi vill erkänna. Så blir ”Chefen” en mörk komedi som varken kan eller vill avfärdas med ett gott skratt.

Läs fler av DN:s scenrecensioner och fler texter av Isa Andersson.