Köpcentrum i Malmö använder Anne Frank i reklamkampanj: ”Osmakligt”

Köpcentret Hansa mitt i centrala Malmö har startat en ny kampanj som pryder skyltfönstren längs med huvudbyggnaden. Utöver foton och skyltdockor används även sex citat som tillskrivs bland annat författaren George Eliot och amerikanska politikern Thomas Jefferson.

Ett av citaten i kampanjen tillskrivs Anne Frank, den tysk-nederländska judiska tonårsflickan som mördades i koncentrationslägret Bergen-Belsen, vilket P4 Malmöhus tidigare berättat.

”What a wonderful thought it is that some of the best days of our lives haven't happened yet”, står det i citatet, som tillskrivs Anne Frank, men inte går att återfinna i hennes dagbok.

Lena Posner Körösi, ordförande för Judiska centralrådet, tycker att det hela är osmakligt.

– Det är väl det rätta ordet att använda i sammanhanget. Vi vet att en ung flicka, trettonåriga Anne Frank, levde på hoppet om en bra framtid. Vi vet alla vad som hände med henne. Med den vetskapen är ju det här faktiskt osmakligt att använd, säger hon.

Lena Posner Körösi under Förintelsens minnesdag förra året. Foto: Fredrik Persson/TT

Lena Posner Körösi menar att det finns många andra ungdomar om man vill signalera ungdomlig framtidstro och framtidshopp, och att situationen är tröttsam.

– Det är okunskap, naivitet. Man förstår inte, vilket är skrämmande år 2023 kan man säga, och så nära inpå Förintelsens minnesdag, säger hon.

Köpcentret borde genast ta bort bilden med citatet som tillskrivs Anne Frank, tycker Lena Posner Körösi. Och att alla skolungdomar borde läsa Anne Franks dagbok.

– Det är så mycket en ung flickas betraktelser. En vanlig tjej med sina tankar och funderingar. Men hon mördades för att hon var judinna, inget annat. Inte för att hon var gammal, inte för att hon hade betett sig på ett särskilt sätt som upprörde andra utan bara för den hon var. Man kan inte använda det i reklam för ett köpcentrum, det finns ingen logisk koppling, säger hon.

Hansa har själva tagit fram kampanjen och inte använt sig av någon byrå, berättar Josephine Rosvall som är marknadsansvarig på köpcentret.

– Alla tolkar ju saker olika och det respekterar vi, men citatet var det som var i fokus. Det är ett fint citat, säger hon.

Hon får höra Judiska centralrådets kritik, och påpekandet att det finns andra ungdomar man kan använda för att sprida framtidstro i stället för en som mördats i koncentrationsläger.

– Det handlar inte om Anne Frank i sig, utan citatet som har blivit tillskrivet henne, säger hon.

Köpcentret har inga planer på att ändra i kampanjen, utan kommer fortsätta ha den uppe.

– Ja. Som sagt, det är citatet vi fokuserar på, det som sägs i citatet. Det är ett av sex citat som vi har använt oss av med samma typ av tema, säger Josephine Rosvall.