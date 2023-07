Koreografen Pontus Lidberg laddar för världspremiär i Venedig

Allting började med en kärlekshistoria. Pontus Lidberg fick uppdraget att skapa en koreografi till dansbiennalen i Venedig när han var mitt uppe i arbetet med att skriva ett filmmanus. Dramat bottnade i en sann berättelse som en nära vän delat med sig av, och Pontus Lidberg var så djupt berörd av storyn att han ville inkludera den även i dansen.

– Min vän var 17 år när Berlinmuren föll. För första gången kunde han ta sig till väst och blev dansare i Paris. Där blev han kär i en äldre dansare och upplevde sin första stora kärlek, men de kunde inte prata med varandra för de talade inte samma språk. Det var en ordlös kärlek, säger han.

Det var tidigt 90-tal och oron för hiv-viruset var utbredd runt om i världen. Homosexuella män var särskilt utsatta, och bromsmedicinerna hade inte etablerats ännu.

– Jag var tonåring då och extremt rädd. Aids, som man pratade om då, var en dödsdom som hängde i luften. Det kändes som att det fanns ett likhetstecken mellan aids och gay och det blev ett stigma, säger han.

”Verket kommer bli drömlikt”, säger koreografen Pontus Lidberg om dansföreställningen som han skapat till dansbiennalen i Venedig. Foto: Niklas Porter

Temat i ”On the nature of rabbits” som dansteaterverket heter, kretsar kring kärlekshistorier mot en bakgrund av rädsla, men handlar också om gränslandet mellan att vara ungdom och vuxen. Övergången mellan livsfaserna symboliseras av en brun, luddig nalle på scenen.

– Dans är ett vackert språk, det är spännande, rikt och roligt att utforska. Jag tycker om den fysiska teateraspekten av det. När man inte har ett manus eller kan prata, får man kommunicera på andra sätt. Med rörelse och musik kan man berätta om olika förlopp och relationer.

Det första Pontus Lidberg gjorde när projektet ”On the nature of rabbits” drog igång var att bära in en ballong och en stege till danssalen – allt för att på ett lekfullt sätt locka fram fantasin bland dansarna i ensemblen. Koreografin kom efterhand.

– Vi leker för att hitta det vackra, spännande och ibland ruskiga. Sedan, när det gäller just rörelse, kommer det av sig självt ur leken, säger han.

Pontus Lidbergs verk heter ”On the nature of rabbits”. Att ordet ”kaniner” ingår i titeln är inspirerat av Hemingways roman ”Klockan klämtar för dig”, där ”kanin” förekommer som ett smeknamn. Foto: Niklas Porter

Pontus Lidberg är född och uppvuxen i Stockholm och har gått på Kungliga svenska balettskolan. Under årens lopp har han haft världen som sitt arbetsfält och koreograferat dansstycken till bland annat New York City Ballet, operahuset i Wien och en dansfestival i Havanna. Nu ser han fram emot att medverka på biennalen i Venedig, framför allt för att det är en plats där flera olika former av scenkonst samlas.

– Jag är väldigt fri i att göra vad jag vill i Venedig, och jag håller på att skapa något nytt och annorlunda i jämförelse med vad jag gjort de senaste åren, säger han.

Teater, dans och film står i fokus under sommarens biennal i den italienska turistorten. Kriteriet för att bjudas in som koreograf är att man har ett experimentellt arbetssätt, vågar överraska och utforska något nytt. Pontus Lidberg är även filmmakare och i ”On the nature of rabbits” jobbar han med visuella projektioner för att tillföra en extra dimension till verket.

– Jag tycker om att kombinera film och dans på scen. Ska man bygga en scenografi kan det behövas mycket pengar, men med animationer är det bara fantasin som sätter gränser. Vi har en minimalistisk scenbild, men när vi lägger till projektioner kan vi gå bortom realismen. Det kan komma ett åskväder plötsligt, eller ett tåg, säger han.

Foto: Niklas Porter

Efter framträdandet i Venedig väntar en föreställning av ett helt annat slag för den svenska koreografens del. I september är det premiär för föreställningen ”Black sabbath. The ballet” på Kungliga baletten i Birmingham. Rocklegendaren Ozzy Osbourne och hans band har sitt ursprung i den brittiska arbetarstaden och nu sätts en nyskriven show upp där deras heavy metal-hits möter modern balett.

Pontus Lidberg är huvudkoreograf och berättar att han haft zoommöten med Ozzy och Sharon Osbourne, men framför allt samarbetat tätt med Black Sabbaths gitarrist Tony Iommi. Hans liv förändrades drastiskt när han som ung jobbade i en av de många stålfabrikerna i Birmingham och drabbades av en arbetsplatsolycka.

– Han fick sina fingrar avhuggna och de sa att han aldrig skulle kunna spela igen. Men han tog gamla läderhandskar och gjorde nya ”fingertoppar”. Man behövde stämma om gitarren, och det var så Black Sabbath fick sitt speciella sound, säger Pontus Lidberg och sjunger en snutt för att illustrera ljudet som uppstår när man slår mot strängar.

Tony Iommi har sett repetitionerna av föreställningen.

– Han var nöjd, men jag fick en känsla av att det där var lite udda för honom. ”What was that?” liksom.

”Det är ett helt nytt verk med Black Sabbaths musik”, säger Pontus Lidberg som är huvudkoreograf för föreställningen ”Black sabbath. The ballet” som har premiär i Birmingham i höst. Foto: Niklas Porter

Nu är det dock dansbiennalen som är Pontus Lidbergs stora fokus. När han och ett par av dansarna visar ett litet smakprov på koreografin i samband med fotograferingen för DN, väcker det nyfikenhet bland förbipasserande. En amerikansk turist tar upp kameran och börjar fota själv. Dansarna kommer från olika länder och flera av dem har han jobbat med i många år. I verket ”On the nature of rabbits” var det viktigt för koreografen att inte bara lyfta fram en berättelse, utan även låta var och en av dansarna bidra med sin personliga prägel:

– Verket är väldigt karaktärsbetonat. De som står på scen berättar en personlig historia, och på så sätt blir det intimt och rörande.

Föreställningen kommer spelas på flera håll framöver, men än så länge är det oklart om den kommer visas i Sverige. Den goda vännen, vars omtumlande kärlekshistoria var den stora inspirationskällan till dansverket, kommer garanterat få se den.

– Han kommer få tal del av allt, försäkrar Pontus Lidberg och ler.

Fakta. Dansbiennalen i Venedig Pågår 13-29 juli och samlar cirka 140 dansare från hela världen. Arrangeras för 17:e gången. Scenerna är utspridda i centrala Venedig och stadsdelen Mestre som ligger på fastlandet. Programmet innehåller bland annat föreställningar, workshops och prisutdelningar. Föreställningarna är öppna för allmänheten. Visa mer Visa mindre

Fakta. Pontus Lidberg Ålder: 46 år. Bor: Just nu i Hornstull, men beskriver det som att han bor ”i en väska”. Yrke: dansare, koreograf, filmskapare. Bakgrund: Har koreograferat dansstycken till opera- och balettscener i bland annat Wien, Paris, New York, Köpenhamn och Monte Carlo. Ligger bakom dansfilmen ”The rain” med Alicia Vikander i huvudrollen. Aktuell: Med dansteaterverket ”On the nature of rabbits” som har världspremiär på dansbiennalen i Venedig den 26 juli. Visa mer Visa mindre

