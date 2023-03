”Körsbärsträdgården” är som en gruvlig bilolycka i slow motion

Teater ”Körsbärsträdgården”

av Anton Tjechov.

Regi: Michael Thalheimer. Översättning: Lars Kleberg. Bearbetning: Michael Thalheimer, Maja Zade. Scenografi: Henrik Ahr. Kostym: Michaela Barth. Ljus: Michael Gööck. Musik: Bert Wrede. Medverkande: Rebecka Hemse, Tina Pour-Davoy, Electra Hallman, Erik Ehn, Andreas Rothlin Svensson, m fl. Scen: Dramaten, Stockholm. Speltid: Ca 2 tim utan paus. Visa mer

Det pågår märkliga saker på Dramaten. På den ena scenen trashar Staffan Valdemar Holm Shakespeares ”Stormen” sönder och samman till ett lysande spektakel om någonting helt annat. På den andra lämnar den multiprisade tyske regissören Michael Thalheimer inte sten på sten av den andre mästaren Anton Tjechovs finlemmat melankoliska komedi ”Körsbärsträdgården”.

I Henrik Ahrs ödsligt vackra scenrum har väggarnas monumentalmålningar runnit ner till ösregn i en färgskala som påminner om Odd Nerdrums antimodernistiska protester. I Thalheimers återkommande kompositör Bert Wredes musik klinkar pianot en oförtruten melodi medan bastoner oroar vulkaniskt på djupet.

Men pjästexten finns kvar, i stort sett igenkännbar.

Och alla är där, rörigt ihopsamlade till ett stort – och avlägset, redan gulnat – grupporträtt: Rebecka Hemse i modernt flaxig sidenkostym är den hemvändande godsägaränkan Ranevskaja, komplett med handväska, överstora gester och ibland stort allvar, som titthål in i pjäsens innersta.

”Körbärsträdgården”. Foto: Sören Vilks

Hennes bror, den snaskande storsnackaren Gajev (Erik Ehn). Hennes dotter Anja (Tina Pour-Davoy) som dansar och blixtrar av ungdomligt hopp. Fosterdottern Varja (Electra Hallman) som tagit hand om godset i moderns bortovaro: tvär, olycklig, kanske kär i Lopachin. Husfrun Dunjasja (Manuela Gotskozik Bjelke): akrobatiskt/komiskt hunsad, hopplöst begapad i den slipprige goddagspilten Jasja (Christoffer Svensson).

Andra av godset snyltare är den exhibitionistiske bokhållaren Simeonov-Pisjtjik (Torkel Petersson). Prilliga Charlotta: Kristina Törnqvist, buktalare! Den evigt trofaste gamle Firs (Per Mattsson) och sist, inte minst, Andreas Rothlin Svensson som Lopachin, son och sonson till trälar, ogenerat uppvisande sin runda mage under den illgröna täckjackan, rasande och förtvivlad, ynkligt stolt över sin påtvungna makt. Han är den som kunde ha räddat godset åt familjen om de hade velat ta emot det av (just) honom. Men klasshögfärden vägrar.

Jo, allt finns här. Detta är inte postdramatisk teater. Det är värre än så. Michael Thalheimer, vanligen på Deutsches Theater Berlin, är tillbaka på Dramaten där han gjort flera hyllade uppsättningar, och gör vad som snarare kan kallas postteater-teater.

”Körbärsträdgården”. Foto: Sören Vilks

För här spelar alla – som vi vet kan göra nästan vad de vill på en scen – det värsta, sämsta de kan! Tillsammans, på håll, är de helt enkelt ett gällt skrikande, hysteriskt skrattande, spasmodiskt överspelande patrask – ett avsiktligt hån mot själva huset, Dramaten-idén, teaterteorierna, skådespelarhedern. Och de gör det med all sin talang och inlevelse. Det är inte ens dåligt. Bara hemskt. Obehagligt att uppleva.

Körsbärsträdgården och dess undergång, här ackompanjerad av en gigantisk smäll och många små krascher, är också själva teaterns, för att nu stanna kvar inne i huset. Det är som att se en gruvlig bilolycka i slow motion, just när den blivit oundviklig.

Självklart går det inte att vara med om detta utan att ha FN:s klimatrapport i minne. ”Körsbärsträdgården”, som ingen annan pjäs, handlar om en era, en klass, en civilisations undergång och Thalheimer förmedlar vår egen till oss – fult, elakt, enormt oaptitligt. I princip helt utan sentimentalitet. Vi får ta det, vi förtjänar det. Men borde vi applådera?

Läs fler scenrecensioner och fler texter av Ingegärd Waaranperä.