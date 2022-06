Korsord och sudoku är bra för hjärnan – om du gillar det

Gör man bok i badet? Nio bokstäver. Leder till mål. Åtta bokstäver, tredje är troligen K.

Många skaffade hund under pandemin. Andra byggde om huset, odlade grönsaker eller försökte lära sig att spela gitarr eller piano. Själv började jag lösa korsord igen. Det var något jag hade saknat mer än jag var medveten om, insåg jag.

Utan kollegor att äta med blev det snart en rutin att ta fram DN:s korsordssida till kaffet efter lunchen hemma i köket. Med ordoku på måndagar, tectonic på tisdagar, rikudo på onsdagar, kakuro på torsdagar och duo-korsordet på fredagar fungerade det också för att hålla ordning på veckan.

Men höjdpunkten är alltid söndagens dubbelkryss. Där blir bokstäverna från svaren på frågorna tillsammans ett litterärt citat, och dessutom författarens namn och verkets titel, på ett ovanligt smart sätt. Utmaningen är ofta precis på gränsen till för svår för mig, och lyckokänslan när man väl har knäckt de klurigaste ledtrådarna och allt faller på plats nästan samtidigt är svårslagen. Fast just denna söndag är det svårt att komma på vad man egentligen gör med boken i badet, och vad det är som leder till mål, och ens vilket mål som avses.

Jag har tidigare berättat i DN om hur jag tycker att jag blev dummare, mer enkelspårig, argare, sämre på att stava och mindre tolerant av att arbeta hemifrån. Kanske hjälpte korsorden mig med att ändå lyckas behålla förståndet någorlunda under isolering och karantän.

– Vi måste hålla hjärnan stimulerad för att den ska må bra. Annars kan det leda till depression, till exempel, och i förlängningen också till demens av olika typer, säger Henrik Jörntell, professor i neurofysiologi vid Lunds universitet.

Att lära så länge man lever är en bra princip för att inte hjärnan ska förtvina som en muskel som inte används.

Den handlar om att använda våra organ till det som de är avsedda för.

– Hjärtat ska ju till exempel pumpa blod. Vi har ju muskler för att vi ska kunna röra oss. För alla kroppens olika organsystem gäller principen use it or lose it.

Use it or lose it – använd det eller förlora det – är en princip som alla som någon gång har gått med benet gipsat i några veckor kan förstå. Själv blev jag i alla fall chockad över hur smalt benet blivit och hur snabbt musklerna hade försvunnit när gipset till slut togs bort.

– Principen är väldigt tydlig. Och den kommer faktiskt ursprungligen från neurovetenskapen, säger Henrik Jörntell.

Precis som alla andra organ kräver hjärnan stimulans för att inte degenerera. Foto: Beatrice Lundborg

Alla organsystem i vår kropp har en viss uppgift. Om de inte används för den uppgiften kommer de till slut att degenerera, oavsett om det är en lårmuskel eller vår hjärna.

– Vad är den övergripande funktionen för hjärnan? Jo, det är att på bästa möjliga sätt skapa förklaringar av hur den egna kroppen fungerar och hur omvärlden fungerar.

Nyckeln till att hjärnan ska klara den uppgiften är inlärning genom nyfikenhet, menar Henrik Jörntell.

– Det är det som gäller för att hjärnan ska må bra. Man måste ha en motivation, en nyfikenhet och hela tiden försöka lära sig något nytt, säger han.

Nyfikenheten är kärnan till att hålla hjärnan stimulerad.

Att lära så länge man lever är alltså en bra princip för att inte hjärnan ska förtvina som en muskel som inte används.

– En vuxen människa eller en äldre vuxen människa kan ju redan väldigt mycket. Men det finns alltid något som man kan fördjupa sig i, säger Henrik Jörntell.

Nyfikenheten är kärnan till att hålla hjärnan stimulerad. Henrik Jörntell kallar det för friskvård för att förebygga depression och även demens.

– Nyfikenheten kan man underhålla genom olika typer av sysselsättningar. Korsord och sudoku är ett exempel, säger han.

Fysisk aktivitet, goda matvanor och social gemenskap är viktiga faktorer för att förebygga psykisk ohälsa och demens, visar många studier. Men även att hålla hjärnan i gång kan ha betydelse. ”Håll ditt intellekt aktivt genom att läsa och träna hjärnan med övningar som korsord och sudoku”, skriver världshälsoorganisationen WHO i en informationsbroschyr om demens. ”Spela spel. Exempel på spel som utmanar hjärnan kan vara schack, brädspel, tv-spel, ord- och siffergåtor, pussel, korsord, sudoku och memoryspel”, är ett av råden från organisationen Alzheimer society of Canada.

Olika sorters spel utmanar hjärnan och håller den i trim, vilket i sin tur kan förebygga psykisk ohälsa och demens. Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Men forskare har också ifrågasatt om hjärnträning verkligen fungerar. Ägnar du mycket tid åt att lösa korsord blir du bättre på att lösa just korsord, men kanske inte på andra saker du använder hjärnan till. ”Vi finner omfattande belägg för att hjärnträning förbättrar prestationsförmågan för de specifika träningsuppgifterna, mindre belägg för att de förbättrar prestationen för närbesläktade uppgifter och få belägg för att träning förbättrar prestationsförmågan för avlägset relaterade uppgifter eller för att träning förbättrar den kognitiva förmågan i vardagen”, skrev en grupp forskare som gått igenom samtliga publicerade studier om hjärnträning år 2016. Forskarna fann också stora brister i många av studierna.

När jag kontaktar gruppens ledare Daniel Simons, professor i psykologi vid University of Illinois, för att höra om forskningsläget ser likadant ut nu sex år senare ska han just få klart ett bokmanus och har inte tid för en intervju. ”Jag har inte sett några studier som går igenom de frågor och farhågor vi hade då”, skriver han i ett mejl.

Henrik Jörntell har invändningar mot argumentet att korsord och sudoku inte skulle ha några andra fördelar för hjärnan än att göra oss till bättre korsordslösare.

– Att inte göra någonting, det är det absolut värsta för hjärnan. Att befinna sig i ett tillstånd av kontinuerlig stress är kanske ännu värre. Men att ha någon form av miljö som man upplever som stimulerande, det är det väsentliga, säger han.

Det gäller alltså att hitta det som man själv blir stimulerad av.

– Det är extremt individuellt. För en del personer kanske inte korsord och sudoku fungerar alls. Av någon anledning finner man det inte stimulerande, och då är det så klart inte bra. Men för personer som finner det stimulerande så är det bra.

– Det blir lite som en placeboeffekt. Jag tycker att det är intressant för att jag tycker att det är intressant, säger Henrik Jörntell.

Henrik Jörntell, professor i neurofysiologi vid Lunds universitet. Foto: Katrin Ståhl

Korsord är inte alltid den mest optimala övningen för hjärnan, menar Henrik Jörntell.

– Det bästa är saker som kombinerar en intellektuell utmaning med en kroppslig, så att man dessutom använder musklerna. För det är faktiskt därifrån hjärnan kommer, evolutionsmässigt, säger han.

Hjärnans första roll var att kontrollera kroppen.

– För många djur är det fortfarande det som är hjärnans dominerande funktion. Och djurs hjärnor ser i princip inte annorlunda ut än våra. Det är bara att våra hjärnor är mycket, mycket större och därför har kapacitet till mycket mer abstrakt intellektuellt tänkande. Men i grunden är det samma sak.

För sådana som jag, som får större kickar av att lösa ett klurigt dubbelkryss än att springa maraton eller klättra i berg, kan ändå med gott samvete fortsätta med det.

– Nyckelordet är att hitta någonting man själv finner stimulerande, säger Henrik Jörntell.

Att lösa en utmanande uppgift innefattar lärande, nyfikenhet och en belöning. Ingen tycker om att lösa ett alldeles för lätt sudoku eller tvärtom ett som är olösligt. I stället tycker vi om utmaningar som vi kan lära oss att bemästra, även om de är påhittade uppgifter, som ett korsord.

– Ett korsord är ju en väldigt lokal uppgift. Jag befinner mig i ett lokalt problem, och har en uppgift att lösa. För ett ögonblick har jag glömt att det här var något som jag bara har hittat på själv. Och så tillsätter jag alla mina resurser i hjärnan för att lösa det här problemet. Det blir en form av nyfikenhet. Jag har ett problem, och jag ska hitta bästa lösningen på det, säger Henrik Jörntell.

Så, jo, det kan vara bra för hjärnan att lösa korsord och sudoku. Men bara om du själv tycker att det är stimulerande och roligt.

Och, om ni fortfarande är nyfikna. Boken i badet skumläser man. Den som leder till mål är en kökschef. Lösningen på hela dubbelkrysset blev ur en dikt av Tua Forsström med den oemotståndliga raden ”Vem skulle inte önska sig ett liv fullt av zeppelinare och glada trädgårdsfester!” Bara att få läsa den var en belöning i sig.

