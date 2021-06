Kränkande nakenbild skakar Kungliga Baletten

Fakta. Konflikt kring restriktionerna

Kritiken mot arbetsmiljön kommer efter ett drygt år då stora delar av Operans verksamhet har legat nere, till följd av coronapandemin och samhällets restriktioner. Det gäller även Kungliga Baletten, men kompaniet har fortsatt att träna regelbundet, samt gjort digitala föreställningar.

Som skildras i Operans egenproducerade dokumentär ”50 personer” (Operan play) har pandemin i sig bidragit till flera interna konflikter i kompaniet. I dokumentärfilmen ses flera dansare ifrågasätta vad de, under produktionen av föreställningen ”Shift/Cacti”, anser vara bristen på säkerhetsåtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19.

Under våren inträffade ett större smittutbrott på Kungliga Operan, då över 15 personer testade positivt för covid-19. Enligt DN:s uppgifter insjuknade minst fem dansare i Kungliga Baletten. Operahuset stängde efter utbrottet ned all verksamhet under ett par veckor.