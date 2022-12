Volodymyr Zelenskyj: Kriget får aldrig bli en del av vardagen

Ur Volodymyr Zelenskyjs introduktion

Ingen skulle vara gladare än jag om den bok du nu håller i dina händer aldrig hade blivit utgiven.

Om mina tal efter den 24 februari 2022 aldrig hade skrivits eller hållits, och om mina anföranden efter invasionen aldrig hade blivit hörda eller lästa.

Jag skriver inte detta för att göra mig märkvärdig eller i ett kokett försök att vinna er sympati. Jag behöver er uppmärksamhet av skäl som är bara alltför smärtsamma, och priset för denna eventuella ”sympati” är bara alltför högt. Det handlar om kriget som rasar i Ukraina. Om de tusentals liv som har tagits av Ryssland.

Om vi bara hade kunnat förändra det förflutna. Hur mycket skulle jag inte ha avstått från utan att tveka ett ögonblick. Hyllningarna och beundran från länder världen över. Jag hade föredragit att folk reagerade med ett ”Vem är det?” när de hörde efternamnet ”Zelenskyj”. Jag hade gärna avstått från applåderna i USA:s kongress, det brittiska underhuset och Europaparlamentet om bara ukrainarna hade sluppit höra ljudet av explosioner och skottlossning i vårt hemland.

Om vi bara hade kunnat förändra det förflutna. Hellre än mitt eget ansikte på omslaget av TIME hade jag sett en läkare som arbetar för att utveckla ett botemedel mot cancer. Att listan över världens mest inflytelserika personer inte fokuserade på politiker, utan på de vetenskapsmän och -kvinnor som försöker få bukt med svälten och den globala uppvärmningen, med kemiska och biologiska vapen, med kärnvapenhotet som världen står inför.

Om vi bara hade kunnat förändra det förflutna. Jag skulle gladeligen avstå från vartenda omnämnande av mitt namn i globala massmedier och varje länkning i sociala medier. Jag är genuint ointresserad av fler följare på Instagram och Facebook. Det enda jag känner är smärta inför tanken på de tusentals som mördats i Butja och Izium, på alla ukrainare som fått sätta livet till.

Om du bor på den här planeten vet du förmodligen redan vad som har pågått i Ukraina de senaste åtta åren. Om du har det rätta sinnelaget – det vill säga ett klart huvud och ett empatiskt hjärta – förstår du säkert redan vad den 24 februari 2022 innebar. Kanske förstår du också varför det inte är mer än rätt att jag skriver ”ryska federationen” med gemener. [Den ukrainska regeringen stavar inte namnet på den ryska staten med stora bokstäver, eftersom det skulle ge den en politisk legitimitet den inte förtjänar.] Kanske förstår du också varför den här inledningen ser ut som den gör: abrupt, intensiv, skärande.

Den här processen startade inte den 24 februari. Ukraina dök inte upp på världskartan i början av 2022. Ukrainarna föddes inte i samma stund som rf inledde sin invasion. Vi har existerat tidigare, vi existerar nu och vi kommer att existera i framtiden. Och samtidigt som vi uppskattar all hjälp, allt stöd och all uppmärksamhet vi får av världen så får den aldrig börja ta vårt folks tapperhet för given. Kriget får aldrig bli en del av vardagen.

Glöm inte bort Ukraina. Bli inte trötta på Ukraina. Låt inte ert kurage komma ”ur mode”.

Och framför allt: hör vårt budskap! Det som ljöd högt och tydligt på självständighetsdagen 2022, och som kommer att fortsätta att ljuda ända tills den sista soldaten i rf:s armé har lämnat vårt territorium.

Vad kommer att få detta krig att ta slut? Innan svarade vi alltid ”freden”. Nu svarar vi ”segern”.

”Historiens läxa”

Tal på Säkerhetskonferensen i München

München den 19 februari 2022

För två dagar sedan var jag i Donbass, vid demarkationslinjen. Det är den som officiellt skiljer Ukraina från de temporärt ockuperade territorierna. I realiteten skiljer den fred från krig. På den ena sidan ligger ett dagis, på den andra en bombkrater. På den ena sidan ligger det en skola, på den andra en lekplats som förstörts av en projektil.

Och i skolan finns det trettio barn. Som fortsätter att komma till sina lektioner. Några har fysik. Och eftersom de redan kan fysikens grunder inser till och med de här barnen det absurda i påståendena att det skulle vara Ukraina som beskjuter dem.

Och andra har historia. Så när en bomb plötsligt slår upp en djup krater på deras skolgård har dessa barn en fråga: Har världen glömt alla misstag som begicks på nittonhundratalet?

Hur kommer det sig att människor dör i krig igen – här i Europa, nu på tjugohundratalet?

Hur kommer det sig att den här konflikten redan har pågått längre än andra världskriget?

Hur har vi kunnat hamna i den största säkerhetskrisen sedan kalla kriget?

Jag är president i ett land som har förlorat delar av sitt territorium och tusentals människoliv, och utmed vars gränser det står 150 000 ryska soldater med utrustning och tunga vapen. För mig är svaret uppenbart. Den globala säkerhetsarkitekturen är bräcklig och i behov av förnyelse. Det regelverk som världen enades om för årtionden sedan fungerar inte längre. Det håller inte jämna steg med de nya hoten, och det är ur stånd att övervinna dem. De erbjuder hostmedicin när världen behöver covidvaccin.

”Vill ryssarna ha krig”

Tal till det ukrainska och ryska folket

Kyjiv den 24 februari 2022, 12.30

Ukrainare! Jag ska fatta mig kort och uppriktigt. I dag har vi stärkt vårt lands försvarsförmåga och motståndskraft. För att stödja soldaterna som försvarar oss har vi i dag infört undantagstillstånd i trettio dagar över hela Ukraina. Detta beslut fick stöd av 335 ledamöter i Radan. En stor försvarskoalition har inlett sitt arbete.

Radan har också antagit ett åtgärdspaket för att finansiera försvarssektorn. I morgon kommer ledamöterna att resa ut i regionerna för att stödja vårt folk.

Våra internationella partners står redo att bistå Ukraina … Jag har också träffat ledande representanter för det ukrainska näringslivet. De kommer alla att stanna kvar i Ukraina tillsammans med sina team och bidra till landets försvar. Tack till alla er som nu hjälper Ukraina. Låt oss fortsätta så här.

Jag ska nu gå över till ryska. [Här övergår Zelenskyj till ryska.]

I dag gjorde jag ett försök att ringa till ryska federationens president. Jag möttes av tystnad. I en rättvis värld skulle den tystnaden råda i Donbass i stället.

Så i dag vill jag vända mig till alla medborgare i ryska federationen – men inte i egenskap av president, utan som ukrainare.

Vi skiljs åt av en mer än två tusen kilometer lång gemensam gräns. I dag står era styrkor längs den gränsen: nästan 200 000 man och tusentals militärfordon. Era ledare har gett dem order att gå in på ett annat lands territorium.

Detta steg kan innebära början på ett storkrig på den europeiska kontinenten.

Nu undrar hela världen vad som ska hända härnäst. Minsta provokation, den minsta gnista, kan få allt att brinna ner till grunden. Propagandan vill få er att tro att den branden kommer att medföra frihet för det ukrainska folket. Men ukrainarna är redan fria. Vi minns vårt förflutna och vi är i full färd med att bygga vår framtid själva. Ja, att bygga den, inte att förstöra den, trots allt ni varje dag får höra från teven.

Ukraina på era nyheter och Ukraina i verkliga livet är två helt olika länder. Den viktigaste skillnaden mellan dem är att vårt Ukraina finns på riktigt. De vill få er att tro att vi är nazister. Hur skulle ett land som förlorade mer än åtta miljoner liv i kampen mot nazismen kunna stödja nazismen? Hur skulle jag kunna vara nazist? Försök att säga det till min farfar! Han stred hela kriget som infanterist i den sovjetiska armén och dog som överste i det oberoende Ukraina.

De vill få er att tro att jag kommer att beordra ett angrepp mot Donbass, att skjuta och bomba utan urskillning. Men det väcker några mycket enkla frågor. Skjuta på vem? Bomba vad? Donetsk, en stad som jag besökt dussintals gånger och där jag sett folk i ögonen? Artiomgatan, där jag har promenerat tillsammans med goda vänner? Donbassarenan, där jag hejade på det ukrainska landslaget i EM 2012 tillsammans med den lokala publiken? Sjtjerbakovparken, där vi drack tillsammans när våra killar hade förlorat? Eller Luhansk, där min bästa väns mamma bor och hans far ligger begravd?

Ni känner till vår karaktär. Ni känner vårt folk. Ni vet vilka våra principer är. Ni vet vad vi sätter värde på. Så snälla, lyssna på er själva. Lyssna till förnuftets, det sunda förnuftets röst.

Jag vet att de inte kommer att visa den här appellen på rysk tv. Men Rysslands medborgare måste få se den. De måste få veta sanningen. Och sanningen är att den här situationen måste få ett slut innan det är för sent.

”Vi är Ukraina”

Tal till det ukrainska folket

Kyjiv den 24 februari 2022, 06.00

Kära ukrainska medborgare! Nu på morgonen meddelade president Putin att han inlett en militär specialoperation i Donbass. Ryssland har genomfört angrepp mot vår militära infrastruktur och våra gränstrupper.

Explosioner har hörts i många ukrainska städer.

Vi har infört militärt undantagstillstånd i hela landet.

Jag har precis talat i telefon med president Biden. Amerikas förenta stater har redan inlett arbetet med att uppbåda internationellt stöd för vår sak. I dag behöver vi att ni alla bevarar lugnet. Om ni kan, stanna hemma.

Vi arbetar alla för att skydda landet. Armén är operativ. Hela säkerhets- och försvarssektorn likaså.

Jag kommer att stå i ständig kontakt med er. Detsamma gäller Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd, samt landets regeringsmedlemmar.

Jag kommer snart att tala till er igen. Låt er inte gripas av panik. Vi är starka. Vi är redo för allt. Vi kan besegra vem som helst. För vi är Ukraina.

Leve Ukraina!

”Ukraina har aldrig strävat efter att bli en stor nation. Men det är vad Ukraina har blivit”

Tal till det brittiska parlamentet

London (över videolänk) den 8 mars 2022

I dag vänder jag mig till Storbritanniens folk. Ni är ett stort folk med en storslagen historia.

Jag talar till er i egenskap av medborgare – och president – i ett annat stort land: ett stort land med en stor dröm.

Jag vill berätta för er om de senaste tretton dagarna av vårt krig. Det var inte vi som startade detta krig och inte vi som ville ha det. Ändå är det vi som utkämpar det. För att vi inte vill förlora det som tillhör oss: Ukraina. Precis som ni inte ville förlora det som tillhörde er när nazisterna försökte invadera er och tvingade er att strida för ert land.

På den första dagen avfyrades kryssningsrobotar mot oss klockan fyra på morgonen. Det fick alla att vakna, varenda person i hela Ukraina, barn som vuxna.

Sedan dess har vi inte sovit. Vi tog till vapen. Med ens var vi en stor armé.

På den andra dagen slog vi tillbaka angrepp i luften, på land och till havs. Våra heroiska gränstrupper på Ormön i Svarta havet visade alla hur det här kriget kommer att sluta. När ett ryskt örlogsfartyg krävde att våra pojkar skulle lägga ner vapnen svarade de … ja, så kraftfullt att jag inte gärna kan upprepa det här i parlamentet. I den stunden kände vi vår styrka. Det här var styrkan hos ett folk som tänkte göra motstånd mot inkräktaren in i det sista.

På den tredje dagen sköt ryska trupper skamlöst mot civila och bostadshus. De använde artilleri och fällde bomber. Det visade en gång för alla världen vem som är vem: vilken sida som är en stor nation och vilken sida som bara är odjur.

På den fjärde dagen började vi ta fångar. Men vi förlorade inte vår värdighet. Vi behandlade dem inte illa. Vi behandlade dem som människor. För på den fjärde dagen av detta skamliga krig bevarade vi fortfarande vår mänsklighet.

På den femte dagen blev det uppenbart att de hade för avsikt att bedriva terror mot oss. Terror mot storstäder, terror mot småsamhällen, ett regn av bomber som föll över bostadskvarter, skolor och sjukhus. Detta krig är ett folkmord. Men det har inte knäckt oss. Det har mobiliserat oss och lärt oss en stor sanning om världen.

På den sjätte dagen träffade ryska kryssningsraketer Babyn Jar. Under andra världskriget dödade nazisterna över 100 000 personer här. Åttio år senare vanhelgar Ryssland deras minne genom att beskjuta dem en andra gång.

På den sjunde dagen insåg vi att de ryska styrkorna till och med förstör kyrkor. De förstår inte det heliga och upphöjda så som vi förstår det.

På den åttonde dagen fick världen bevittna hur ryska stridsvagnar sköt mot ett kärnkraftverk, det största i Europa. Det var nu det började gå upp för världen att denna terror riktar sig mot oss alla. Hur stor denna terror i själva verket är.

På den nionde dagen avslutade Natodelegationen sitt sammanträde utan det resultat som vi hade hoppats på. Det nödvändiga modet saknades. Vi kände att allianserna inte fungerar: de kunde inte ens genomdriva en flygförbudszon. Därför måste säkerhetsgarantierna i Europa byggas om i grunden.

På den tionde dagen protesterade obeväpnade ukrainare överallt i de ockuperade städerna. De hejdade bestyckade fordon med sina bara händer. Vi hade blivit oövervinneliga.

På den elfte dagen träffade nya missiler barn, städer och sjukhus. Barn fick evakueras från en canceravdelning. Det var nu vi insåg att alla ukrainare hade blivit hjältar. De fanns i hundratusentals, barn som vuxna, hela städer av hjältar.

På den tolfte dagen, när invasionsarmén redan hade förlorat över 10 000 man, sällade sig en rysk general till de stupades skara. Det ingöt tillförsikt i oss. För varje brott som begås och varje skamlig order som delas ut kommer någon att ställas till svars – antingen i Internationella brottmålsdomstolen i Haag eller av ett ukrainskt vapen.

På den trettonde dagen dog ett barn av uttorkning i det ryskockuperade Mariupol. De ryska trupperna släpper inte fram mat eller vatten till människorna. De har satt staden i blockad och människor har börjat gripas av panik. Jag hoppas att alla kan höra sanningen: i Ukraina finns det människor som inte ens har tillgång till vatten.

På dessa tretton dagar har femtio barn blivit dödade. Femtio barn som hade kunnat leva ett långt liv har tagits ifrån oss.

Vi ville aldrig ha det här kriget. Ukraina har aldrig strävat efter att bli en stor nation. Men på de här tretton dagarna är det vad Ukraina har blivit.

”Våra gul-blå nationalfärger”

Tal inför den svenska riksdagen

Stockholm (över videolänk) den 24 mars 2022

Nu för tiden är den blå och gula flaggan kanske populärast i världen. Färgerna förknippas med frihet. Och de finns inte bara på den ukrainska flaggan, utan också på er, den svenska. Detta är ett sammanträffande som ser ut som en tanke. Det är ödet. Vi är båda för frihet. Vi är båda för ett liv i fred. Vi är båda för respekt för alla. Vi är båda för rättvisa och för att ta hand om miljön. Därför är det också logiskt att Sverige nu är ett av de länder som ger Ukraina mest stöd.

Jag är uppriktigt tacksam mot er för detta.

I dag har vår värsta prövning – Rysslands fullskaliga krig mot vår stat – varat i precis en månad. Europa har inte upplevt en lika mörk månad sedan andra världskriget. Den har inte bevittnat en sådan förstörelse och sådana krigsbrott. Listan över dödade är redan flera tusen namn lång. Dussintals städer och samhällen har förstörts. Ryska trupper skiljer inte mellan civila mål och militära. De förstör allt. De bränner ner bostadsområden och hus. De spränger sjukhus. De beskjuter till och med förskolor med artillerigranater. Mer än två hundra skolor har blivit förstörda, universitet har blivit bombade.

Vad vill Ryssland med sina handlingar? Vad är meningen med denna terror mot oss?

Detta är ett försök att erövra hela nationen. Ett försök att förslava ett grannland.

Det moderna Europa har äntligen blivit en fredlig plats för att det vilar på två tydliga principer. Nämligen att inga gränser får ritas om med våld och att varje nation själv har rätt att välja sin framtid – utan diktatur, tvång eller ockupation. Tack vare dessa två principer har Europa levt i en era utan motstycke, en era av samarbete, fred och förtroende.

Den varade fram till dess att den ryska regimen fick för sig att den kunde resa i tiden. Att den kunde upphäva hela 2000-talet. Att den kunde bete sig som förr i tiden, på de totalitära ideologiernas tid.

Ryssland startade sitt krig mot Ukraina för att det tror sig kunna fortsätta mot Europa. För att det tror sig kunna förstöra friheten längre in i Europa. Detta är en fundamental utmaning för hela det europeiska säkerhetssystemet.

Jag vill be er att beakta vad den ryska militären redan har gjort i vårt land. De åtta åren av krig i öster. Ockupationen av Krim. Repressionen. Människor blir torterade, alla manifestationer av frihet och mångfald krossas.

Det fullskaliga kriget har pågått en månad. Grymheten är oerhörd. Bombkampanjerna mot fredliga städer är lika fruktansvärd som de var i Syrien. Barn blir bortförda. Barn och vuxna tvångsevakueras in i Ryssland. I de ockuperade områdena sker våldtäkter. Den ryska militären ägnar sig åt plundring i stor skala. Redan har tiotusentals hus och lägenheter blivit förstörda. Och nära tio miljoner ukrainare har tvingats lämna sina hem. Tre och en halv miljon av dem finns nu i EU.

Jag väljer medvetet att inte kalla dem för ”flyktingar”, för jag vet att de kommer tillbaka till Ukraina så snart Ryssland lämnar vårt land och freden är tryggad.

Sverige var ett av de första länderna som kom till vår hjälp. Jag är tacksam för det! Ert stöd är fullkomligt uppriktigt. Det vilar på värderingar. På vår gemensamma kärlek till friheten. På det som våra blå-gula nationalfärger symboliserar.

”Hur blev detta möjligt?”

Tal till det ukrainska folket

Kyjiv den 3 april 2022

I dag inleder jag mitt tal utan hälsningsfraser. Jag vill inte spilla fler ord än nödvändigt.

Det hör till ovanligheterna att presidenter spelar in tal av det här slaget. Men i dag har jag inget val. Inte efter det som har uppdagats i Butja och andra städer när ockupanterna drivits ut. Hundratals människor som mördats. Civila som torterats och avrättats. Lik som ligger på gatorna. Hela staden är minerad. Till och med de dödas kroppar är minerade. Spåren av plundring syns överallt.

Det är en koncentrerad ondska som har kommit till vårt land. Vi har blivit invaderade av mördare, torterare, våldtäktsmän och plundrare. Som kallar sig för en armé, och som bara förtjänar döden efter allt de gjort. [Här övergår Zelenskyj till ryska.]

Jag vill att varje mor till en rysk soldat ska få se liken av människorna som mördades i Butja, Irpin, Hostomel. Vad hade de gjort för ont? Varför blev de mördade?

Vad hade mannen som var på väg nedför gatan på sin cykel gjort? Varför blev vanliga civila i en fredlig stad torterade till döds? Varför blev kvinnor strypta efter att man hade slitit av örhängena från deras öron? Varför blev andra kvinnor våldtagna och mördade inför sina egna barn? Varför skändades deras lik? Varför blev de dödas kroppar överkörda med stridsvagnar?

Vad hade den ukrainska staden Butja gjort ert Ryssland för ont? Hur blev allt detta möjligt?

Ryska mödrar! Om ni uppfostrade era barn till plundrare är det en sak – men hur blev de också bödlar? Det kan inte ha undgått er vad era barn bar inom sig. Ni kan inte ha varit blinda för deras omänsklighet. Att de efterhand gjordes till människor utan själ och utan hjärta. Dessa människor som mördade med berått mod och för sitt höga nöjes skull.

Jag vill att ryska federationens ledare ska få se hur deras order utförs. Ansvaret är också deras. De är skyldiga till att extremiteter som slitits av i explosioner nu ligger strödda längs gatorna. De är skyldiga till alla människor som skjutits i nacken med bakbundna händer.

Det är så den ryska staten kommer att uppfattas framgent. Det är er avbild. Er kultur och er mänskliga gestalt dog tillsammans med de ukrainska männen och kvinnorna som ni mördade.

”Aldrig igen”

Tal på Minnes- och försoningsdagen Borodjanka den 8 maj 2022

Kan våren komma i svartvitt? Kan februarikylan fortsätta för evigt? Kan ord av fred förlora sin mening?

Ukraina vet att svaret på alla dessa frågor kan vara ”ja”.

Varje år den 8 maj hedrar vi, tillsammans med hela den civiliserade världen, alla dem som under andra världskriget försvarade oss mot nazismen. Vi minns miljoner spillda människoliv, stympade människoöden, marterade själar. Vi minns miljoner skäl att säga ”Aldrig igen” till ondskan.

Vi har länge förstått vilket högt pris våra förfäder fick betala för att vi skulle kunna uttala dessa ord. Men aldrig hade vi kunnat ana att vår egen generation skulle få se dem vanhelgas.

Dessa ord är visst inte längre sanna för alla.

I år uttalar vi orden ”Aldrig igen” på ett nytt sätt. Vi hör dem på ett nytt sätt. De har en ny, smärtsam och grym klang. Utropstecknet är ersatt av ett stort frågetecken. ”Aldrig igen”, sade ni? Säg det till Ukrainas folk.

Den 24 februari suddades ordet ”aldrig” ut. Det sköts och bombades sönder när hundratals robotar väckte Ukraina klockan fyra på morgonen. Det enda vi hör sedan dess är ”igen”.

Staden Borodjanka är ett av många offer för detta brott. Jag håller detta tal stående framför ett av bevisen. Det är inte någon militär anläggning eller hemlig bas, utan ett helt vanligt niovåningshus. På vilket sätt kan det utgöra ett hot mot Ryssland? Mot en nation som upptar en åttondel av jordens landyta? Mot världens näst största armé, mot en kärnvapenstat? Kan man tänka sig en mer absurd fråga?

Tänk på den 250-kilosbomb som en supermakt fällde över denna lilla stad. I den stunden blev hela staden stum. I dag kan den inte längre säga ”Aldrig igen”. I dag kan den inte säga någonting. Ändå står allting klart här, också utan ord.

Titta bara på det här huset. En gång i tiden fanns det väggar här. På dem hängde det foton av människor som gått igenom krigets helvete. Porträtt av de femtio män som skickades till Tyskland som tvångsarbetare från den här staden. Av människor som brändes levande i de hundra hus som nazisterna brände ner här. Av de tvåhundrafemtio soldater från Borodjanka som dog vid fronterna i andra världskriget – bara från denna stad deltog tusen man i kampen mot och segern över nazismen.

De kämpade för att kunna säga ”Aldrig igen”.

De kämpade för sina barns framtid.

De kämpade för det liv som levdes här fram till den 24 februari.

Försök att föreställa er hur folk går och lägger sig i de här lägenheterna. Hur de önskar varandra godnatt, släcker lampan och omfamnar sina älskade. Hur de blundar och faller i sömn. De visste inte att somliga av dem aldrig skulle se morgondagen. De sov tungt och drömde. De visste inte att de om några timmar skulle väckas av robotkrevader, att somliga av dem inte skulle vakna alls.

”Aldrig igen?” Nu är ordet ”aldrig” borta. Det försvann under den så kallade ”specialoperationen”. Ryssland såg oss i ögonen och körde en kniv i hjärtat på detta ”Aldrig igen”. ”Aldrig” … Inte förrän odjuren från vårt förflutna kom tillbaka för att hemsöka oss på nytt. Ukraina har inte glömt hur våra städer ockuperades för åttio år sedan. Många går nu igenom en andra ockupation. Somliga, som Mariupol, rentav en tredje. Under två års ockupation mördade nazisterna 10 000 personer av stadens civilbefolkning. Under två månaders ockupation har ryssarna mördat 20 000.

Flera årtionden efter andra världskriget har mörkret kommit tillbaka till Ukraina.

Översättning: Mikael Nydahl

