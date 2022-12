Kris och elände får fart på språket – här är årets alla nyord

Kamikazedrönare?

Obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel.

Putinpris?

Pris som blivit högre på grund av invasionskriget i Ukraina.

Energifattigdom?

Precis vad det låter som.

När Språkrådet presenterar årets 35 nyord har pandemin till slut släppt greppet om listan. Förra årets coronabubbla och hybridarbete har fått ge plats åt ord med kopplingar till andra kriser, främst kriget, klimatet och inflationen.

– Förra året när det blev så deppigt med pandemiorden tänkte man ju att vi skulle få se fler positiva ord i år, säger Ola Karlsson, språkvårdare på Språkrådet som varit med och tagit fram nyordslistan.

– Men det har kommit nya kriser i stället som också har genererat väldigt många ord. Nya samhällsfenomen ger ju upphov till nya ord. Det är kul för en nyordsredaktör, men orden är inte alltid så positiva.

På sätt och vis är permakris det ord som sammanfattar årets lista bäst, menar Ola Karlsson. Det beskriver en serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, ett slags ”tillstånd av permanent kris”.

Putinpris – pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina. Foto: Alamy

Men misströsta icke: Allt är inte elände. I listan finns också flera ord som i stället beskriver olika åtgärder mot klimatkrisen, som avkarbonisering och klimatbiljett – och dessutom ett gäng ord av klart mer lättsam karaktär.

Föga förvånande har till exempel epadunk letat sig in bland de nya orden. Musikgenren, som beskrivs som en genre ”som förknippas med a-traktorer”, har sett ett stort uppsving under året, med band som Melodifestivalaktuella Elov & Beny och falugruppen Bolaget, varav de sistnämnda stod för årets mest spelade låt på Spotify. Låttexterna är ofta inriktade på att festa och köra bil.

”Vi bantade ner listan från kanske 300 ord, lite beroende på hur man räknar”, säger Ola Karlsson på Språkrådet. Foto: Språkrådet

Här hittar vi också orden selfiemuseum – en lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt – och Barbiecore, som är namnet på en knallrosa more is more-estetik inspirerad av de klassiska dockorna. Även uttrycket ha dagen kan nog få en och annan att dra på smilbanden. Det motsvarar ungefär att ha flyt eller ”pricka in toppformen”. Ett annat nytt uttryck är brösta som betyder att ta på sig en svår uppgift.

Vid sidan av populärkulturen finns också sportvärlden representerad i listan, dels med ordet framefotboll, där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen, men också med sporttvätt som på sistone fått stor spridning i samband med det omstridda VM-mästerskapet i Qatar. Ordet – som har en kulturmotsvarighet i det engelska artwashing – beskriver praktiken att använda sig av sport för att förbättra eller reparera ett skadat anseende.

Vissa av orden är knappast okända för den som tillbringat mycket tid på internet. Ett exempel är edgelord, alltså en provokatör eller en person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden.

– Vi fokuserar framför allt på medietext och ibland förekommer uttryck i talspråk och ungdomsspråk innan de dyker upp i mediespråket, förklarar Ola Karlsson.

Ofta görs bedömningen att ett ord blivit tillräckligt etablerat för nyordslistan när det används i media – men undantag görs.

– Så vi kan absolut vara lite sena på bollen ibland, så är det.

Hur var urvalsprocessen i år, var det svårt att välja?

– Ja, just för att det har varit så många ord. Vi bantade ner listan från kanske 300 ord, lite beroende på hur man räknar. I år fanns också en del ganska laddade ord som vi tvekade kring om vi skulle ha med eller inte.

Bild 1 av 2 Barbiecore – estetik inspirerad av ­Barbiedockor. Foto: Alamy Bild 2 av 2 Sporttvätt – användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende. Foto: Alamy Bildspel

Som exempel nämner han det uppmärksammade ordet journalistrugby som gjorde flera vändor i medierna efter att det yttrats av Sverigedemokraternas stabschef Linus Bylund strax efter valet.

– Vi var lite oense om det skulle tas med. Dels för att en del nog kan bli lite upprörda över attityden bakom ordet. Dels för att det bara var en person som kläckte det och för att det förefaller vara ganska tillfälligt, bruket har avstannat.

Det slutade med att journalistrugby fick stryka på foten. Över lag har valåret inte gjort särskilt stort avtryck på listan, konstaterar Ola Karlsson. Här finns visserligen både valförnekare och falsk majoritet men inget av dessa har en direkt koppling till just den svenska valrörelsen.

– Det var roligare förra valet, då fick vi nya ord som mandatpingis och hjärtland.

Ola Karlsson saknar också mer vardagliga ord i listan.

– Det hade varit kul. Men smygflation kanske kvalar in, det är ändå en kreativ ordbildning.

Framefotboll – fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen. Foto: Alamy

Hur många av de nya orden som faktiskt kommer att ta sig in i det gängse svenska ordförrådet är svårt att säga, men undersökningar av nyordslistorna från 2007 och 2014 visar att cirka en tredjedel av orden senare har dykt upp i Svenska Akademiens ordlista. Dit hör till exempel barista, klimathot, livspussel, näthat, icke-binär och åsiktskorridor.

– Men SAOL kommer bara ut vart tionde år, egentligen borde man kanske titta på hur många ord som tagit sig in i Svensk ordbok som kom för något år sedan. Men en grov uppskattning är att ungefär en tredjedel av orden stannar och blir hyfsat frekventa i allmänspråket, säger Ola Karlsson.

När han ska välja sitt eget favoritord i årets nyordslista väljer han väntesorg – sorgen man känner inför en annalkande förlust av en närstående.

Ha dagen – pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt. Foto: Alamy

– Det är ett ord som verkar ha behövts, något som vi har behövt prata om men som saknat ett ord. Vi gillar ju framför allt ord som fyller en semantisk lucka.

På samma tema finns ordet dödsdoula som beskriver en stödperson i livets slutskede.

Brukar nyorden vara så här krisiga?

– Det är väl så här samhället ser ut just nu. Vi får hoppas på roligare ord nästa år.

Nyordslistan 2022 Accelerationism Extremistisk politisk strategi som med hjälp av våld och terror försöker påskynda en förment förutbestämd samhällskollaps för att kunna inrätta ett idealsamhälle. Agrivoltaisk Som kombinerar jordbruk och solkraft. Autokratisering Process där demokratin i ett samhälle bryts ner för att ersättas av ett autokratiskt samhällssystem med en ledare med oinskränkt makt Avkarbonisering Avveckling av beroende av fossila bränslen. Barbiecore Estetik inspirerad av Barbiedockor. Brösta Ta ansvar för, ta på sig en svår uppgift. Dödsdoula Professionell rådgivare och stödperson vid livets slutskede. Edgelord Person som medvetet söker uppmärksamhet och skapar konflikter genom kontroversiella uttalanden, provokatör. Energifattigdom Otillräcklig tillgång till elektricitet. Energikrig Krig där blockerande av energiförsörjning används som påtryckningsmedel Epadunk musikgenre som förknippas med A-traktorer, i folkmun kallade epatraktorer. Falsk majoritet Majoritet i ett underordnat organ som är i minoritet i ett överordnat beslutande organ. Framefotboll Fotboll där spelarna använder rullator eller gåstol för att röra sig på planen. Ha dagen Pricka in toppformen vid rätt tillfälle, ha flyt. Hungersten Graverad sten som vanligtvis ligger djupt under vattenytan, men som blir synlig vid torka och lågt vattenstånd. Kamikazedrönare Obemannad flygfarkost lastad med sprängmedel. Klickkemi Metod att konstruera mer komplicerade molekyler genom att ”klicka ihop” molekylära byggstenar. Klimatbiljett Subventionerat säsongskort till kollektiva färdmedel med syfte att minska utsläpp från motordrivna fordon. Klimatskadestånd Ekonomisk kompensation till länder som drabbas hårt av klimatförändringar. Matfattigdom Otillräcklig tillgång till mat. Munkmodell Modell för ett ekonomiskt system där målet är att tillgodose människors behov inom ramarna för vad planeten klarar av. Njutningsäktenskap Tidsbegränsat äktenskap mot betalning, under vilket kvinnan ska ge mannen sexuell njutning. Permakris Serie av kriser utan någon slutpunkt i sikte, tillstånd av permanent kris. Putinpris Pris som blivit högre på grund av den ryska presidenten Vladimir Putins invasionskrig i Ukraina. Returmissbrukare Person som systematiskt beställer varor från nätbutiker utan avsikt att behålla dem. Selfiemuseum Lokal med inredning som ger besökarna möjlighet att ta uppseendeväckande självporträtt. SMR, småskalig modulär reaktor Kärnreaktor som har mindre elektrisk effekt och som potentiellt kan serietillverkas. Smygflation Prishöjning som är större än vad som är motiverat utifrån kostnadsökningar. Sporttvätt Användning av idrott för att förbättra eller reparera ett skadat anseende. Spökflyg Flygplan som flyger utan passagerare med syftet att behålla tidpunkter för avgångar och landningar på flygplatser. Urbexare Person som ägnar sig åt utforskning av övergivna byggnader och platser. Valförnekare Person som utan konkreta bevis förnekar legitimiteten i ett politiskt val. Vertiport Vertikal flygplats avsedd för exempelvis drönare och helikoptrar. Virtuellt stängsel Digitalt programmerad inhägnad för djur. Väntesorg Sorg inför annalkande förlust av en närstående. Visa mer

