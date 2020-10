Live Nation är ledande arrangör inom livesektorn, såväl internationellt som i Sverige. Den svenska delen av bolaget ligger bakom stora festivaler som Way out west (tillsammans med dotterbolaget Luger), Lollapalooza Stockholm och Summerburst och arrangerar omkring 2.000 evenemang per år.

Men under 2020 har coronapandemin slagit hårt mot Live Nation. I princip samtliga intäkter från kärnverksamheten har försvunnit eftersom rådande restriktioner medför att större liveevenemang inte går att genomföra. Nu kan DN avslöja att de ekonomiska problemen leder till att den svenska delen av koncernen tvingas omorganisera verksamheten och säga upp fast personal.

DN:s uppgifter bygger på samtal med tre personer som arbetar, eller fram tills helt nyligen arbetat, inom Live Nation Sverige. Personerna berättar att anställda fick information om nedskärningarna för två veckor sedan, den 30 september, då ledningen samlade medarbetarna till ett videomöte. Även medarbetare på Live Nations dotterbolag Luger och Sweden rock festival ska ha bjudits in till mötet.

– Vd:n Mattias Behrer pratade och sa att han skulle komma med ett tråkigt besked. Han sa: ”Vi har gjort allt i vår makt. Ledningsgruppen har gått ner i lön. Men vi ser ingen annan utväg än att behöva säga upp folk”, berättar en person som deltog i mötet för DN.

I år var det öde på campingområdet vid Sweden Rock i blekingska Norje vid tiden när årets upplaga av festivalen Sweden Rock skulle ha hållits. Foto: Johan Nilsson/TT

Ledningen informerade också om att medarbetarna skulle kallas till enskilda möten.

– Jag hade mitt möte, och då sa de att jag skulle sägas upp. Och jag fick ett erbjudande om avgångsvederlag som skulle följas upp veckan därpå, säger personen.

Vad fick ni mer veta?

– Jag fick bara veta att jag får gå men inte vilka andra i bolaget som sägs upp. Och jag blev ombedd att inte prata om detta med andra.

Samtliga tre som DN talat med uppger att flera anställda på Live Nation blivit uppsagda de senaste veckorna. Exakt hur många som kan tvingas gå från de svenska bolagen är i nuläget inte känt. Enligt respektive bolags bokslut 2019 var 70 personer anställda på Live Nation, 18 personer på Luger, samt 20 personer på Sweden Rock Festival.

– Stämningen är väldigt håglös och handfallen inne på bolaget. Det är locket på, ingen vågar prata, säger en av personerna.

Live Nations ledning har avböjt intervju med DN. Vd Mattias Behrer ger i stället ett skriftligt uttalande. Han säger att man har fokus på kollegorna och organisationen:

”Det är en exceptionell svår och osäker situation som vi befinner oss i på grund av covid-19. Vi hoppas på förståelse kring att vi inte kan kommentera detaljer i detta läge. Vi fortsätter att göra allt vi kan för att ta hand om våra medarbetare och stå så starka som möjligt när marknaden för livemusik öppnar upp igen, så att vi återigen kan få göra det vi är bäst på.”

Karolina Moberg, marknads- och kommunikationschef för Live Nation Sverige, skriver i ett mejl att bolaget inte kan kommentera frågor om hur många som kommer att sägas upp. Hon dementerar även att Sweden rock festival påverkas i nuläget.

”Vi måste självklart se över alla våra kostnader i rådande krisläge och är mitt i en pågående process. Omfattningen av en eventuell påverkan på vår personal är ännu inte fastställd”‚ skriver Moberg.

Hon skriver vidare att reglerna för folksamlingar gör att branschen mer eller mindre har näringsförbud, och att bolaget inte har haft några intäkter från kärnverksamheten sedan i mars.

”Vi har kämpat oerhört och vårt fokus är på våra medarbetare och på vår organisation. Självklart underlättar inte den nuvarande osäkerheten kring politiska beslut och stödåtgärder för vår långsiktiga planering”‚ skriver Karolina Moberg.

Coronapandemin har haft en enorm effekt på Live Nations globala verksamhet under 2020. Moderbolaget i USA tappade under andra kvartalet 98 procent av sina intäkter jämfört med i fjol. Såväl det amerikanska moderbolaget som det helägda biljettföretaget Ticketmaster har tidigare under året tvingats göra sig av med personal.

Uppsägningar har även drabbat de europeiska bolag som Live Nation äger. Bland dem finns nederländska Mojo Concerts som tvingats säga upp en tredjedel av personalstyrkan, rapporterade VPRO i juli.

Live Nation Sverige och Luger har i offentliga dokument beskrivit de ekonomiska problemen som pandemin medfört. I de senaste boksluten, som registrerades hos Bolagsverket i somras, skriver båda bolagen att man ”kommer att göra en betydande förlust för 2020”.

Det står vidare i boksluten att bolagen kan komma att behöva kapitaltillskott från respektive moderbolag för att täcka årets underskott. Det trots att bolagen har gjort generella besparingar, korttidspermitterat personal och tagit del av offentliga stödåtgärder.

Samtliga av DN:s uppgiftslämnare inom den svenska delen av Live Nation-koncernen bedömer nu att verksamheten i Sverige är illa ute.

– Jag är inte förvånad, snarare förvånad över att det har dröjt så länge. Det finns inga intäkter till bolaget, bara utgifter. Man har börjat inse att man inte kan göra evenemang under hela nästa år under normala former, vilket innebär att man inte har råd att ha kvar personalen, säger en av personerna på bolaget.

En annan person uppger att risken finns att bolaget går i konkurs om situationen fortsätter under en längre tid.

– Om det här pågår länge så absolut, även om jag inte tror att det sker inom en närstående framtid, säger personen.

En av DN:s tre uppgiftslämnare menar att en höjd publikgräns till 500 personer inte skulle hjälpa upp situationen.

– Våra största inkomstkällor är stora Globenkonserter och festivaler. Successivt har folk börjat inse att det inte kommer återgå till det normala till sommaren 2021. Då tror jag att det kommer att bli svårt. Då tror jag att det kanske blir en ny våg av varsel.