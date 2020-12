Krisen i fokus – 26 bilder av jorden vi ärvde

Foto: Supratim Bhattacharjee/TT

Klimaträttvisa

Två kvinnor hämtar dricksvatten på ön Mousuni i Västbengalen i Indien. Människorna här är hårt drabbade av monsunregn, kraftiga tidvattenvågor och höjda havsnivåer. Rättviseprincipen i Parisavtalet innebär bland annat att rikare länder – som historiskt har släppt ut mest – ska gå före i omställningen för att fattigare länder ska kunna bygga basal infrastruktur. Men just nu talar inget för att de rikare länderna kommer att uppfylla sina förpliktelser.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kalhyggen

Ett kalhygge i värmländska Björneborg, en dryg mil öster om Vänern, i augusti 2019. När skog avverkas till kalhygge, går området från att ta upp växthusgaser ur atmosfären till att släppa ut dem. På en plats som denna tar det minst 60 år innan nyplanterad skog har kompenserat för de utsläpp som avverkningen skapade.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Snöbrist

En familj på pulkautflykt i de franska Pyrenéerna, i februari 2020. Snöbristen här fick myndigheterna att agera: Helikoptrar skickades upp för att stjälpa snö över skidbackarna.

Foto: TT

Oljeutvinning i Alberta, Kanada

Suncore Oil Sands-anläggningen nära Fort McMurray i norra Alberta i april 2015. Oljan som utvinns ur sanden i Albertadistriktet i Kanada är den fjärde mest koldioxidintensiva i världen. Processen sker på en yta större än Grekland och kräver enorma mängder vatten och kemikalier.

I ett tal i Texas år 2017 sa den kanadensiska premiärministern Justin Trudeau: ”Inget land skulle hitta 173 miljarder fat olja i marken och bara lämna den där.”

Foto: Lars Lindqvist

Oljeutvinningen i Norge

Oljeplattformen Johan Sverdrup, som ligger 14 kilometer utanför Stavanger, är Norges tredje största. I november meddelade bolaget Equinor att de skulle öka oljeproduktionen på plattformen till omkring en halv miljon fat olja per dag.

Enligt FN:s miljöprogram UNEP planerar världens länder de kommande tio åren en produktion av fossila bränslen som är 120 procent större än vad som är förenligt med målet om max 1,5 grads uppvärmning.

Foto: Magnus Hallgren

Vägtrafik, E4

Helgtrafik på Essingeleden i Stockholm, inte långt från DN:s redaktion. Vägtrafiken står för en stor del av Sveriges utsläpp och flera statliga rapporter de senaste åren har varnat för att klimatmålen till 2030 är omöjliga att nå enbart med biodrivmedel och eldrift – det behöver också bli färre bilar på vägarna.

Foto: Jorge Saenz/AP

Föroreningar från industrier

Limpio i Paraguay, 21 oktober 2020. Intill Cerro-lagunen garvas djurhudar till läder. Föroreningarna färgar vattnet rosa och får det att stinka. Att tillverka kläder har mycket stor påverkan på både klimat och miljö. Snabbmode, så kallad fast fashion, har nästan dubblerat den globala produktionen på tjugo år.

Foto: Magnus Hallgren

Matsvinn

En vanlig matvarubutik strax utanför Stockholm. Trettio procent av den mat som produceras i världen hamnar i soporna. Samtidigt genererar livsmedelsproduktion omkring en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Och maten fördelas ojämnt: 820 miljoner människor i världen lider av hunger och nästan två miljarder är överviktiga.

Foto: Magnus Hallgren

Shopping

Full fart och fulla kassar i Stockholm, nästan vad som än händer handlar människor nya kläder. Men produktionskedjan vid tillverkning av kläder är lång, från jordbruk till handel. Längs vägen används vatten, kemikalier och energi. Varje år använder industrin globalt 79 miljarder kubikmeter vatten. Varje svensk slänger i genomsnitt 7,5 kilo textilier varje år.

Foto: James Wakibia/TT

Skräp

Plastavfall på soptipp i utkanten av Nakuru, en de större städerna i Kenya. Det finns en global marknad för handel med plastskräp. Bland annat exporterar EU:s länder omkring 150.000 ton varje månad – ofta utan tillräcklig kunskap om hur skräpet hanteras av mottagarländerna.

Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Pandemier

På iva-avdelningen på Skaraborgs sjukhus har sjuksköterskorna just vänt en svårt sjuk och nedsövd covidpatient. Över 7.000 personer har dött av covid-19 i Sverige. Pandemin är en del av en större hållbarhetskris som bottnar i människans relation till naturen. Skogsskövling, intensivt jordbruk och handel med vilda djur minskar avståndet mellan människor och andra djur – och ökar risken för smitta.

Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/TT

Skogsdöd

Död skog i Wernigerode i Tyskland, 10 november 2020. Skogen behövs till mer än den räcker till: virke, biobränsle – och dessutom stå kvar och binda koldioxid. Men skogen påverkas också av klimatförändringar. Torka gjorde den här skogen mer mottaglig för skadedjur. Nu är den död.

Foto: Lotta Härdelin

Klimatflyktingar

Dhaka-Khulna, Bangladesh. Än så länge har Kohinoor och hennes familj bara behövt flytta tillfälligt när floden svämmar över, det gör den två, tre gånger om året. Men tiotusentals har fått flytta permanent. Enligt en rapport från Institute for economics and peace kan 1,2 miljarder människor i världen vara klimatflyktingar 2050.

Foto: K.C. Alfred/TT

Skogsbränder

Brandmän bekämpar skogsbranden, Valley Fire, i södra Kalifornien i september i år. Skogsbrandssäsongen 2020 har varit extrem här, fem av de sex största bränderna någonsin pågick samtidigt under augusti och september. Bränderna är en del i en negativ spiral: när skogarna brinner utsöndras koldioxid – som i sig förstärker den globala upphettningen.

Foto: Magnus Martinsson/TT

Artdöd

En fjällräv på Svalbard i Norge, maj 2018. Trots att fjällräven varit fridlyst sedan 1928 har arten inte återhämtat sig. Den hotas både av rödräven – som trivs bättre i det allt varmare klimatet – och av bristen på smågnagare i fjällen. Människan är drivande i den pågående massutrotningen av djur och växter. Mellan 1971 och 2020 minskade vildmarken på jorden från 58 till 35 procent. Sedan 1970 har bestånden av vilda ryggradsdjur minskat med 68 procent.

Foto: Lotta Härdelin

Permafrost

Tjerskij i Ryssland, juli 2017. Permafrosten, den frysta mark som bland annat täcker en fjärdedel av norra halvklotet – har börjat tina. Den här blottade isen i Duvannyj Jar vid Kolymafloden är ungefär 25.000 år gammal och innehåller stora mängder organiskt material. När isen smälter omvandlar mikrober materialet till växthusgaser, både koldioxid och den ännu kraftfullare metangasen.

Foto: Chine Nouvelle/TT

Stormar

Ett par samlar sina tillhörigheter i bråtet efter att tyfonen Vamco dragit fram över provinsen Rizal i Filippinerna, den 14 november. 2020 är ett rekordår för antalet tropiska stormar på Atlanten – aldrig tidigare har så många inträffat under en säsong.

Historiskt har det ansetts känsligt att påtala samband mellan extrema väderhändelser och klimatförändringar – men på senare tid har forskningen kommit längre. Tyska klimatologen Friederike Otto har till exempel med nya metoder kopplat katastrofer över hela världen till klimatförändringarna.

Foto: Dean Murray/Copernicus/ESA/TT

Isar som smälter

September 2020. En satellitbild visar hur ett 110 kvadratkilometer stort isstycke lossnar från Grönlands största kvarvarande glaciär. Tidigare i år visade en forskningsstudie att Grönlands istäcke kan ha passerat en så kallad ”tipping point”, en tröskel. Det innebär att isen på sikt kommer att smälta helt, oavsett om den globala upphettningen fortsätter eller inte.

Foto: Heather Ainsworth/AP

Havsnivåhöjning

Jessica Bruce vadar genom vattnet fram till sin bostad i Dolgeville i delstaten New York. Området drabbades av svåra översvämningar i juni 2006.

En studie som presenterades i tidskriften Nature i september visar att smältningen av Antarktis is kommer att fortsätta oavsett om världen når målen i Parisavtalet eller inte – och att smältningen på lång sikt kommer ge havsnivåhöjningar på omkring minst 2,5 meter. ”Vi kommer bli ihågkomna som generationen som översvämmande New York”, sa den tyske forskaren Anders Levermann till The Guardian.

Foto: Vipin Kumar/Hindustan Times/TT

Luftföroreningar

Några pojkar spelar fotboll en tidig morgon i New Delhi i Indien, 29 oktober 2020. Så här års, i november och december, är luften som värst. Nio av tio människor på jorden lever på platser där luftkvaliteten är sämre än WHO:s riktlinjer. Över sju miljoner människor dör varje år till följd av luftföroreningar.

Foto: TT

Plast i haven och på stränder

Kasserade fiskenät utgjorde en stor del av de 103 ton plast som plockades upp ur havet mellan Kalifornien och Hawaii i juli i år. Området kallas för ”The Great pacific garbage patch”. Att plasten samlas just där beror på havsströmmarna. Enligt en brittisk studie som presenterades i somras kan mängden plast i haven komma att tredubblas de kommande tjugo åren. Med den utvecklingen kan det vara mer plast än fisk i världens hav år 2050.

Foto: Alamy

Köttproduktion

Kött är det livsmedel som har störst påverkan på miljö och klimat. Människor och boskap utgör 96 procent av alla planetens däggdjur, varje år dödas hundratals miljoner landlevande djur för att bli mat. Den etiska debatten om huruvida det är rätt eller fel att äta andra djur är flera hundra år gammal. Varje svensk äter i genomsnitt 50-55 kilo kött varje år.

Foto: Anette Nantell

Hetta

År 2020 ser ut att bli ett av de tre hetaste åren på jorden sedan mätningarna startade. I Death Valley, där Caroline Goldberg balanserar bland de vassa saltkristallerna, uppmättes 54,4 grader Celsius i augusti.

På lång sikt riskerar klimatförändringarna att göra stora delar av planeten obeboelig under stora delar av året.

Foto: Sven Torfinn/AP

Gräshoppssvärmar

Gräshopporna svärmade i Kipsing Kenya i mars i år. Insekterna kommer i enorma svärmar, förstör jordbruksmark och hotar mattillgången för miljontals människor. Företeelsen är inte ny men risken ökar på grund av klimatförändringarna.

Vissa länder bär ett större ansvar för klimatkrisen än andra. En rapport från organisationen Oxfam visar att den rikaste procenten i världen släpper ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning.

Foto: Manuel Ernst/Alfred-Wegner-Institut/AP

Polarstern

Polarstern i Arktis, 24 april 2019. I september förra året lämnade forskningsfartyget Tromsö i Norge för att bege sig mot Arktis. Helt enligt plan frös fartyget fast i packisen och kunde sedan driva förbi nordpolen.

”Vi såg hur den arktiska oceanen dör”, sa expeditionens ledare Markus Rex till AFP. ”Vi såg processen rakt utanför våra fönster – eller när vi gick på den spröda isen.”