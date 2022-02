Kriser och katastrofer i kokande restaurangdramat ”Boiling point”

Drama ”Boiling point” Regi: Philip Barantini Manus: James Cummings, Philip Barantini. I rollerna: Stephen Graham, Jason Flemyng, Vinette Robinson, Alice Feetham m fl. Längd: 1 tim 32 min (från 15 år). Språk: engelska. Biopremiär Visa mer

Det var länge sedan jag tyckte så intensivt synd om en rollfigur som Andy (Stephen Graham), även om han är en typisk snubbe som ersatt familjeansvar med akut arbetsnarkomani. Det börjar dåligt för honom redan i första scenen, när han kommer för sent till jobbet som restaurangchef för en hipp stjärnkrog i London. Det är julafton och snart fullt hus, samtidigt som köket är under attack – från en bitsk hälsoinspektör. Det är ingen överdrift att säga att det kommer att bli ännu hetare om öronen för den stackars chefskocken.

”Boiling point” jobbar med ständigt skruva upp energinivåerna, tills det närmast blir outhärdligt stressigt. Ett av tricken är filma hela dramat i en enda tagning, vilket förstås skänker en känsla av andlös autenticitet som delvis är rent mekaniskt betingad.

Men ”Boiling point” är så mycket mer än en ren formövning. Tekniken, som tidigare har tillämpats förr i så skilda filmer som ”Den ryska arken” och krigsdramat ”1917”, används bländande skickligt och blir extra effektfullt eftersom kameran främst rör sig på begränsade ytor, typ mellan köket och matsalen. Större delen av tiden känns det verkligen om man själv är gäst hos den olycksalige Andy och hans utarbetade team bakom kastrullerna och i disken.

När en gammal mentor och kändiskock dyker upp på estraden tillsammans med en namnkunnig matkritiker i släptåg håller förstås Andy på att implodera. Samtidigt som dramat fördjupas. De två männens tidigare relation ställs på sin spets, inte minst när den passivt-aggressiva stjärnan påstår att han känner igen rätterna från menyn – som sina egna.

Stephen Graham i ”Boiling point”. Foto: Alamy

Det avancerade kameraarbetet hade förmodligen inte varit lika lätt utan de lika skickliga skådespelarna. Stephen Graham, känd som rasande skinnskalle från ”This is England” och den explosiva under cover-snuten i ”Line of duty”, laddar sin rollfigur Andy med lika delar prestationsångest och skuld. En giftig känslococktail kan man säga. Vinette Robinson, som synts i serien ”Sherlock”, gör Andys kvinnliga kökschef med stor inlevelse. Även Jason Flemyng, som spelar konkurrentkocken Alistair Skye, är sevärd med sin läskiga blandning av inställsamhet och hot.

Heta ”Boiling point” (fyra Bafta-nomineringar, inklusive bästa brittiska film ) gör kanske ingen lysande reklam för krogbranschen. Andys restaurang är snarare en vision av helvetet, än något instagramvänligt foodie-paradis. Men det här kokande, pulshöjande dramat imponerar enormt med sin råa energi och sina starka känslor – även om det kan komma att kräva blodtrycksmedicin när man sett klart.

Se mer. Tre andra filmer med dramatik i restaurangkök: ”Chef” (2014), ”100 steg från Bombay till Paris” (2014), ”Bränd” (2015).

