Kristina Hedberg: Henrik Ekman låter betryggande även när han pratar om massutdöende

Han vet om det själv. Henrik Ekman har en röst som nästan alla förknippar med närbilder på naturen, i den mysigaste av alla kontexter man kan tänka sig – naturfilm på SVT. Han har lagt speakertexter som berättar om knölsvan och gnu, humlor och spigg, och i sådana sammanhang är naturen fascinerande – kanske mystisk – men väldigt sällan ångestdrabbande.

I sitt Sommarprogram talar Henrik Ekman dock mest om hoten mot naturen. Han undrar till exempel när meteorologerna ska sluta fresta med de områden som har störst solchanser, och i stället börja varna för solriskerna som drar in över landet.

Det luriga är bara det där med rösten. För även när Henrik Ekman säger massutdöende, låter det liksom betryggande. Lägereldskänslan infinner sig. Syrsorna spelar även om mörkret sänker sig över savannen.

Ändå hajar jag till flera gånger under programmet, och då gäller det musiken. Ekmans son har tydligen kommenterat något låtval med att det skulle vara mesigt, men jag håller inte alls med. För trots att det mesta är bekanta bitar är det otroligt hur Henrik Ekmans sammanhang kryddar upp de där örhängena. Stämsången i ”Sound of silence” får ju till exempel en helt annan klang när man just hört om fåglarna som slutade sjunga i ett av miljörörelsens standardverk, Rachel Carsons ”Tyst vår”. Adeles ”Rolling in the deep” blir till en örfil. Mikael Wiehes ”Sakta lägger båten ut från land” har jag tidigare tänkt mig handlar om en enstaka individs avsked och bokslut, men nu berättar musiken för mig att hela mänskligheten kastat loss och driver utan roder.

Det är faktiskt inte heller alltid så dumt med det varmare och vänligare naturperspektivet. Henrik Ekman minns hur allt startade för honom en gång och berättar fängslande om barndomens trädklättring. Den lille Henrik stirrar höken i vitögat, tappar nästan greppet om tallens sträva stam och kan aldrig glömma ögonblicket. Så önskar han att alla barn fick präglas. Ett intresse för naturen, föder omsorg om den, tror Henrik Ekman. Med hans egna ord: ”I dag förvandlas lekplatser alldeles för ofta till säkra men sterila zoner. Alla vill minska riskerna för att barnen skadar sig. Men vilka blir skadorna i själen om man inte får kontakt med naturen?”

