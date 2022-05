Kristina Lindquist: Ångra barn-debatten är ett uttryck för feminism i kundsamhället

”I got a lot of problems with you people! And now you're gonna hear about it.”

När Frank Costanza bjuder in till högtiden Festivus i tv-klassikern ”Seinfeld” är det viktigaste inslaget att samla familjen omkring sig – och berätta för hur de har gjort honom besviken det gångna året. Det är ett fantastiskt avsnitt, som bär på samma absurdistiska kvaliteter som den pågående debatten om att ångra sina barn. Eller för att vara specifik: den pågående debatten om vikten av att berätta för sina barn att man ångrar dem. Happy festivus!

Jenny Nordberg menar att det är ”slående hur fort moderna svenska kvinnor helt plötsligt kan låta som konservativ kristen höger” när det handlar om barn. Alternativet till att tvångsmässigt tala om för sina ungar att de inte borde leva är nämligen att kvinnor helt saknar röst och rättigheter, ”som forna tiders fromma kvinnor på oljemålningar, avbildade i huvudduk med sammanpressade läppar med grisskära bebisar i famnen ”(Expressen 9/5). Den kristna högern representeras litet oväntat av DN:s Åsa Beckman som framhåller barnen som den svagare parten, helt utlämnade till vuxnas godtycke. ”...tanken på att ens föräldrar hade ångrat alla de där sköra åren då man behövde beskydd är ödslig och ångestfylld” (30/4).

Det har hon nog rätt i, men debatten ger också uttryck för något större än känslor och sociala relationer. Det vi ser är en feminism för det senkapitalistiska kundsamhället. Den som inte är nöjd med sin upplevelse av föräldraskap ska be att få tala med the manager. Allt och alla ska betygsättas och utvärderas. Närande eller tärande, in i rätt kolumn. Minns ni när vi skulle göra oss av med vänner som var ”energitjuvar”? Det här är nästa steg.

Jag tittar på min lilla pojke. Han som terroriserar mig nätterna igenom, gör mig till ett vrak och samtidigt är den som gör att solen går upp varje dag. Utan honom, ingenting. Han har mina ögon och kommer från min kropp, men det viktigaste jag behöver veta är att han faktiskt inte tillhör mig. Han är sin egen existens, och den kan varken ångras eller recenseras när den väl manifesterat sig ute i världen. Varat är ingen vara.

Men offentlig ånger gör inte bara barn till objekt och relationer till produkter. Problemet är också att kundpositionen är så värdelös för att åstadkomma verklig förändring. I botten av denna debatt finns nämligen något som är alldeles sant: Att reproduktivt arbete är tungt och jävligt och huvudsakligen utförs av kvinnor.

Maja Ekelöf, just nu aktuell i Nina van den Brinks biografi, skriver en hel del om sina ungar i arbetarklassikern ”Rapport från en skurhink”. De är sjuka, de ska ha nya kläder, de ramlar med mopeden och det tar aldrig slut. Ekelöf skriver: ”jag skulle tycka tusen gånger mer om mina fem barn om jag inte vore mamma till dem”. Den raden säger något om slitet, ensamheten, det oändliga ansvaret. Det hon önskar sig är en relation till barnen som innebär något annat än att krossas under dem. Och det finns ju sätt att ändra de materiella villkoren för föräldraskap – politik brukar det kallas. Gör arbetsdagen kortare, tvinga fram ökad jämställdhet, skapa fler möjligheter att leva kollektivt. Dela på arbetet, öppna för gemenskap bortom kärnfamiljen.

Kanske är det rentav mer effektivt än att reklamera barnen i tv.

