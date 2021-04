Kristina Lindquist: Att splittra familjer är ett lågt pris för att visa handlingskraft

Det är svårt det där med att andra ska skärpa sig. Plötsligt sitter du i tv som Ebba Busch och vet inte vem som har skrivit ”Gösta Berlings saga”. Eller så gör du som Moderaterna och ställer en massa språkkrav på invandrare utan att själv ha känsla för språkets valörer. Ett av de hundra (!) förslagen i partiets rapport om en ny integrationspolitik handlar om att ”öka antalet självförsörjande invandrare”. Självförsörjande? På potatis?

För Moderaterna är det övergripande målet att invandringen ”över tid måste gagna vårt land”, och vägen till denna lönsamhet går via ett hårdare liv för de människor som alls släpps in – med sänkta bidrag och successiv kvalificering till välfärden. Nyanlända ska ”arbeta sig in i samhället” och sociala förmåner ska ges som ett slags belöning för ”egen ansträngning”. Men huvudnumret är naturligtvis minskad invandring. Och när Moderaterna vill matcha nivåerna i ”våra nordiska grannländer” ska man veta att Danmarks regering har satt målet för antalet asylsökande till noll. Det är dessutom en hållning som inte längre går att rösta bort. ”Landet befinner sig i det forskaren Cas Mudde kallat 'den fjärde vågen' av högerradikal mobilisering, där andra partier helt internaliserat rasistpartiernas politik”, skriver Petter Larsson i Aftonbladet (12/4).

Danskjävlar, skulle jag säga – om inte lillebror på andra sidan bron så tydligt visade vår egen möjliga framtid. I regeringens förslag till ny migrationslag finns kanske detaljer att bråka om mellan blocken, men tonarten är densamma. Tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel. Den som vill stanna och bygga ett liv här måste först kunna försörja sig, och den som vill leva med sina anhöriga måste kunna försörja dem. Att splittra familjer är ett lågt pris för att visa handlingskraft, särskilt när någon annan betalar.

Det är möjligt att den här texten är ett exempel på att det är för mycket antirasism i DN, som Göran Greider menade i en intervju nyligen (29/3). Själv tycker han att regeringens migrationspaket är ”hyggligt bra” (Dala-Demokraten, 8/4). Men det som Greiders falang i så fall blundar för är att den mest brutala klasspolitiken numera återfinns på migrationsområdet. Det man gör när man knyter permanent uppehållstillstånd till jobb och försörjningskrav till anhöriginvandring är nämligen att tvinga fram en armé av desperat arbetskraft som inte bara kämpar för att försörja sig – utan för att få leva i trygghet tillsammans med sina familjer. Risken för utvisning kan möjligen påverka hur benägen en människa är att låta sig utnyttjas.

Men det kanske mest intressanta är att försörjningskraven tvingar alla migranter bli ett slags de facto arbetskraftsinvandrare, oavsett den officiella politiken. Den som inte är efterfrågad av marknaden får leva någon annanstans i världen. Arbetskraften är välkommen, men inte människorna som levererar den, som författaren Mikael Nyberg skriver i boken ”Kapitalets automatik” (Verbal).

Man kan skriva det här, gång på gång. Det är kanske kulturkritikens mest grundläggande manöver, att peka på tingen och försöka visa hur de är beskaffade. Men kanske är avslöjandets tid förbi?

Om du säger tillfälliga uppehållstillstånd så säger vi sätt varenda jävel på en flotte i havet

Författaren Elisabeth Hjorth skriver i sin nya essäbok ”Mutant” (Glänta) om att vara ”konstant upptagen med att avmystifiera, avslöja, uppenbara det fördolda våldet” och att hoppas att ”själva blottandet ska leda till förändring”. Problemet är bara att ju mer skamlös exempelvis nationalismen är, desto svagare blir effekten att peka ut dess förvridna anlete.

Maskerna har fallit. Och att något väsentligt verkligen har hänt framgår när man läser Almegas uppmärksammade remissvar om likvärdighet i skolan: ”En svår etisk fråga är om elever till föräldrar som bidragit till att finansiera välfärden ska tvingas stå tillbaka för elever till föräldrar som inte bidragit till att finansiera välfärden, eller som till och med är en kostnad för välfärden.” Har du kvalificerat dig för skolan, lilla vän? Hur framgångsrika Almega och deras vänner varit i att etablera ett sådant synsätt blir tydligt av ett aktuellt reportage från Filipstad, där föräldrar rasar mot att kommunen vill blanda elever med svensk och utländsk bakgrund för att motverka segregationen (Aftonbladet, 2/4). Det fria skolvalet att handplocka dina barns blonda klasskamrater.

På samma sätt tycks motståndet mot SD också ha förändrats i takt med att deras världsbild vunnit mark. Numera hör man oftare att partiet är ett hot mot det svenska samhället i stort – mot kvinnors rättigheter, mot public service och akademisk frihet. Få nämner migration och asylrätt, eftersom det numera saknar retorisk kraft att tala om solidaritet. Inte för att SD på något sätt har ”vunnit” den striden – den etniska nationalismen är alltid beredd att gå längre. Om du säger tillfälliga uppehållstillstånd så säger vi sätt varenda jävel på en flotte i havet.

I kommande förhandlingar lär vi därför få se borgerliga partier ”stå upp” för liberala värden som rör majoritetsbefolkningen och knappast varit hotade på allvar – och samtidigt ge de högerextrema mer och mer i den enda fråga de verkligen bryr sig om. Den fjärde vågen rullar in.

