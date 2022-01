Kristina Lindquist: Barnen fortsätter komma och de tvingas bli klimatkrigare

Jag tar med min lilla unge på klimatdemonstration. Det går bra ett tag, han jazzar med i talkörerna. Men tvååringar är notoriskt otacksamma; han märker inte ens att temat för dagen är solidaritet med kommande generationer. ”Vi kommer aldrig sluta kämpa för er framtid”, lyder parollen. Hans framtid alltså. År 2050 fyller han trettio, och när jag tänker på hur prognoserna ser ut för det året om världen fortsätter på den inslagna vägen så kortsluts mina system, allt blir tomt.

Samtidigt som vi demonstrerar för att livet inte ska bli alldeles outhärdligt för ungarna i framtiden pågår en till synes eskalerande debatt om att sluta skaffa barn helt och hållet. ”Sarah väljer bort barn för klimatet”, rapporterar SVT (12/10). ”Betala kvinnor som föder högst ett barn” skriver en docent i geografi i Aftonbladet (3/8). ”To breed or not to breed?” frågar sig New York Times (20/11), och tidskriften The Atlantic skriver om hur Miley Cyrus och andra millennials tvekar inför att skaffa barn till denna ”piece-of-shit planet” (20/9). För ett par år sedan kom också en studie från bland annat Lunds universitet (12/7 2017) som visar att den största insatsen en enskild person kan göra för klimatet är att avstå från barn.

Skippa bilen, skippa flyget, skippa köttet – och skippa alltså framför allt barnen. Om all mänsklig aktivitet kan mätas i neutrala koldioxidekvivalenter går det givetvis att räkna så. Barn är strängt taget bara en möjlig typ av privatkonsumtion man kan ägna sig åt, och den som avstår från att reproducera sig kan i stället satsa på att bränna ännu ett varv runt jorden, eller att riva ut ännu ett fungerande kök. I en begärsekonomi rangordnar vi inte varandras utsläppskällor.

Och om barn inte är en typ av konsumtion? Om de är ett uttryck för mänsklighetens existentiella fortlevnad, ett mål i sig själva, en förutsättning för tidens gång. Enskilda individer gör i bästa fall som de vill med sitt barnafödande – att fritt kunna avstå från barn är den mest fundamentala av rättigheter, och ett grundkrav för en civilisation. När kvinnor får makt över sin egen reproduktion så föder de dessutom som regel färre barn av sig själva. Men att mänskligheten som kollektiv skulle sluta skaffa barn som en explicit lösning på klimatkrisen? Då talar vi strängt taget om en domedagssekt.

När barnen försvinner så försvinner också framtiden. Jag är medveten om att det är min antropocentriska världsbild som talar här, men så är jag också en människa. Det är mycket begärt att jag ska önska min egen undergång. Men visst existerar sådana tankegångar i debatten.

Borde den industrialiserade västvärldens befolkning alltså avstå från barn som ett slags fördelningspolitik – eller rentav som botgöring? Nej, det är en förvriden tanke

Komikern Ola Söderholm beskriver i ett avsnitt av podcasten ”Stormens utveckling” hur han fått en våg av upprörda mejl efter att ha diskuterat frågan om barnen och klimatkrisen utan att deklarera att ”varje ny bebis är en parasit” på planeten. En svensk poddpublik bestående av små Unabombare är möjligen en smal kategori att hänvisa till, men det finns faktiskt en rörelse för ”frivillig utplåning” av mänskligheten. Häromåret förklarade en av dess pionjärer i The Guardian att ”de uppmanar folk att sluta fortplanta sig så att biosfären kan återgå till sin forna glans och att vi som redan är här ska kunna njuta av livets överflöd” (10/1-2020).

Den här typen av randfenomen är rätt lustiga att se, och får inte sällan stå som vulgära emblem för hela posthumanismen som filosofisk disciplin. ”Att människan är vidrig påminner oss varje nihilist och posthumanist dagligen om. Hon föröder naturen, skapar ojämlikhet, ser sig själv som märkvärdigare än andra djur och borde begå kollektivt självmord för att rädda bina”, som författaren Lena Andersson raljerade i en minnesvärd formulering häromåret.

För den som framhärdar i att klimatkampen är en humanism finns dock andra argument mot att skaffa barn, som åtminstone framstår som marginellt mindre dåraktiga. Alla som föds kommer nämligen inte att bli lika stora klimatbovar. Ni kan siffrorna. Den rikaste procenten på jorden släpper ut dubbelt så mycket växthusgaser som den fattigaste hälften av mänskligheten, och även medelsvensken ligger skyhögt över snittet i fattiga länder. Räkna in den historiska klimatskulden och se vad notan hamnar på.

Borde den industrialiserade västvärldens befolkning alltså avstå från barn som ett slags fördelningspolitik – eller rentav som botgöring? Nej, det är en förvriden tanke. Ändå ligger den i botten av resonemang om att avstå från barn som ett sätt att lätta sitt ekologiska fotavtryck – det är ju bara i vissa delar av världen det över huvud taget blir en skillnad att tala om. Kanske säger det något om sakernas tillstånd att det ligger närmare till hands att tänka sig en morgondag utan nya barn än att sätta stopp för det fossila kapitalets dödsbringande färd. Dessutom måste utsläppen strypas nu, inte en generation in i framtiden. Det är helt enkelt för ineffektivt att vänta in att självspäkande hipsters i Midsommarkransen ska avstå från barn, för att tala med Ola Söderholm.

Då återstår skräcken. För undertecknad existerar inget liv utan barnen, och valet är redan gjort. Men oron för hur framtiden ska bli är vissa dagar så stark att jag för första gången på allvar förstår den som avstår av den anledningen. Förstår den som vill skydda livet innan det uppstår.

Kanske är det därför jag tagit stora omvägar hemma kring Naomi Kleins och Rebecca Stefoffs nya klimatbok, som riktar sig till de yngsta tonåringarna. Känslan av att träda in i ett språk och ett tilltal specifikt riktat till barn, där författarna utan omsvep berättar hur svår situationen är, hur lite som görs och hur mycket värre det riskerar att bli är stundtals outhärdlig. Och boken ”Så förändrar vi allt! Guide för en ung människa som vill skydda planeten och sina medmänniskor” (Ordfront, översättning: Nils Håkanson) som nyligen kommit på svenska diskuterar mycket riktigt hur illa det faktiskt är ställt.

Författarna skriver om våldsamma cykloner i Indiska oceanen, vattenbrist i Kapstaden, livsfarlig luft i Delhi, små önationer som försvinner i havet, tryckande värme i Sibirien. I december 2019 var det varmare än på länge, och tonvis med konstgjord snö fraktades in i Moskva för att kunna genomföra ett planerat snowboardevenemang på nyårsdagen. Jaha, snowboard – är det verkligen hela världen? Kanske inte.

Bild 1 av 3 Naomi Klein och Rebecca Stefoff har skrivit boken ”Så förändrar vi allt! Guide för en ung människa som vill skydda planeten och sina medmänniskor”. Bild 2 av 3 Naomi Klein Foto: Kourosh Keshiri Bild 3 av 3 Rebecca Stefoff Foto: Rebecca Stefoff Bildspel

Men en av styrkorna i Kleins och Stefoffs bok är att den inte bara talar om desperata hot mot själva livet, utan om att rädda det som är vackert och underbart på jorden. Varför ska inte barn i norra Europa kunna räkna med att det ska finnas snö och is här även i framtiden – åtminstone ibland? Hur kan vi som är vuxna nu leva med att vintern som fenomen bara upphör att existera? Jag passerar Folkets park i Malmö, där staden byggt upp sin årliga ”Vinterdröm” med isprinsessor, vita palats och snötäckta granar. Det ser ut som ”Frost”, fast bestående av frigolit, eller kanske målat trä.

Samtidigt är kampen för ren överlevnad naturligtvis ständigt närvarande i boken, eftersom den är det i världen: ”Medan högarna med konstsnö växte i Moskva orsakade värmen en katastrof på andra sidan jordklotet. Under årets sista dagar tvingades tusentals människor i sydöstra Australien att fly mot kusterna för att undkomma de bränder som höll på att sluka deras hem”, skriver Klein och Stefoff.

Om vi nu ska tala om att leva i en domedagssekt.

Det duger inte. För barnen fortsätter komma, våra egna och andras – och vad vi än önskar för dem så finns numera ett färdigt svar på vad de kommer att få ägna sina liv åt.

Författarna skriver slående om den ”skrämmande motsättning” som ryms i vad barn får lära sig om hur världen sägs vara beskaffad och vad som faktiskt håller på att hända med den. I skolan och i dokumentärer berättas om ”uråldriga glaciärer, sagolika korallrev och andra naturens under”, som på samma gång är på väg att gå förlorade. Resonemanget knyter an till en desperation som även svenska pedagoger vittnat om i balansakten mellan att bygga framtidstro hos eleverna och samtidigt verka i en skola byggd på vetenskap, när denna vetenskap numera ”målar upp en sannolik katastrof av existentiella mått” (Tidningen Läraren, 3/12).

En katastrof av existentiella mått alltså, och jag undrar om jag verkligen ska sätta den här boken i händerna på en tolvåring. Frågan är dum, jag är dum. Som om de inte redan visste, som om de inte redan leder viktiga delar av motståndet. Den svenska tonåring som satte sig utanför riksdagshuset i augusti 2018 känner vi till, och hon har många fränder i världen – sådana som slänger ”grus i det stora maskineriet”. De gör om sina skolor till sambandscentraler i kampen mot oljeledningar i British Columbia, de strejkar i köpcentrum i Kampala, de bombas med vattenkanoner vid Standing rock och de lämnar in formella klagomål till FN för att utsläppen av växthusgaser kränker den ”inneboende rätt till liv” som slås fast i Barnkonventionen.

Tilltalet är stundtals outhärdligt i sin upproriska hoppfullhet. Men ”Så förändrar vi allt!” är inte litteratur, det är en ren aktivisthandbok och en form av uppvigling – och som sådan är den bland det mest livsbejakande och uppfordrande jag kommit i kontakt med på mycket länge, efter all självömkan under sömnlösa nätter. Samtidigt finns något förrädiskt performativt i den här glada och allvarliga stridsskriften – som att läsningen i sig skulle innebära en handling som får effekt i världen.

Det duger inte. För barnen fortsätter komma, våra egna och andras – och vad vi än önskar för dem så finns numera ett färdigt svar på vad de kommer att få ägna sina liv åt. På ett eller annat sätt kommer de att tvingas bli klimatkrigare, och hur svårt det livet blir avgörs nu.

Men en tröst tar jag med mig ur läsningen: De kommer inte att vara ensamma.

