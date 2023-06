Kristina Lindquist: Därför kan klimataktioner mot konst trots allt vara politiskt effektiva

Tomatsoppa på National Gallery i London, klotter på National Gallery of Australia, potatismos på Barberinimuseet i Potsdam. Klimataktivister som limmar fast sig själva vid verk och väggar i Milano, Haag och Madrid. Konsten har som bekant blivit en internationell arena för klimataktivism, och i dagarna anhölls alltså två personer från organisationen Återställ våtmarker misstänkta för grov skadegörelse efter en aktion på Nationalmuseum i Stockholm. Denna gång gällde attacken Claude Monets målning ”Konstnärens trädgård i Giverny”, som alltså är oskadd efter händelsen. Vi ska återkomma till det.

Den här sortens aktivism väcker nämligen två olika frågor, som inte sällan diskuteras lite huller om buller. Den första handlar om huruvida det verkligen är effektivt och strategiskt att attackera konst för att uppmärksamma klimatkrisen, den andra om huruvida det är moraliskt riktigt att utnyttja konstens symbolvärde för politiska syften.

Klimataktivister kastade tomatsoppa på Vincent van Goghs ”Solrosor” på National Gallery i London, i oktober 2022. Foto: Antonio Olmos

Svaret på frågan om det strategiska tycks för många framstå som intuitivt självklart. ”Så fullständigt obegripligt korkat. De enda förändringar sådana här aktioner kan leda till är att stödet för klimataktivism krymper och att restriktivare utlåningspraxis, skärpta säkerhetsarrangemang gör det svårare för alla att ta del av kulturarvet”, twittrade författaren och DN-skribenten Per Svensson (14/6). ”Jag tror verkligen inte att man får upp klimatfrågan på agendan genom att vandalisera konst. Det man får upp på agendan är vandalism”, skrev GP:s kulturchef Johan Hilton i samma forum (15/6). ”Aktivism som mest leder till ilska är misslyckad aktivism” skrev Aftonbladets Ulrika Stahre i höstas (26/10), efter kladdet i London och Potsdam.

Att tre röster ur kulturvärlden så självklart diskuterar frågan ur ett effektivitetsperspektiv – och inte bara avfärdar aktionen som rakt av fel – säger kanske något om stämningsläget i fråga om klimatkrisen. Alla måste förhålla sig, hela tiden.

De flesta tycks vara överens om att aktioner och metoder som stör, irriterar, kladdar ner och skapar bilköer bara ”gör folk arga” och därmed automatiskt missgynnar klimatkampen.

”Nu vill jag också återställa våtmarker”, skriver Expressens kulturchef Victor Malm i en mer ambivalent text. Han, som tidigare varit kritisk, har börjat se nyanser och funderar på om ”aktionerna inte har varit märkligt framgångsrika” (15/6). Om aktionerna nu har varit framgångsrika så är det inte så märkligt som många tycks tro. De flesta tycks vara överens om att aktioner och metoder som stör, irriterar, kladdar ner och skapar bilköer bara ”gör folk arga” och därmed automatiskt missgynnar klimatkampen. Men stämmer det verkligen?

Forskningen är inte entydig. Det finns visserligen studier som tyder på att radikala metoder kan påverka stödet för en sakfråga negativt, men det finns också sådana som säger motsatsen (se diskussion i The Guardian, 12/11 2022). Tomatsoppan mot van Goghs solrosor i London är ett intressant exempel. Aktionen genomfördes i oktober av organisationen Just stop oil, som senare under hösten också blockerade en stor motorväg under massiv mediebevakning.

Klimataktivister från Letzte Generation kastar potatismos mot Monets ”Höstackar” på Museum Barberini i Potsdam. Foto: See bottom of caption / MEGA

I en rapport konstaterar forskarna på brittiska Social change lab att kampanjen hösten 2022 innebar ökad kännedom om Just stop oil och att stödet för mer moderata klimatgrupper ökade i och med detta. Rapportförfattarna menar att det finns en tydlig ”radical flank effect”, men ser också ett element av att människor tycks stärkas i de uppfattningar de hade sedan innan. Enligt forskaren Oscar Berglund, som studerar sociala rörelser och civil olydnad vid University of Bristol, är ”störande” aktioner mycket riktigt polariserande till sin natur. En del kommer att bli arga – andra kommer i stället att bli mer intresserade och engagerade. Den som redan är aktiv i klimatfrågan skräms dock inte bort av vägblockader eller liknande aktioner. (Twitter, 11/4 2022).

Sedan blir det svårare. Är det rätt att attackera konst i klimatets namn? Här kommer många att påpeka att själva målningen på Nationalmuseum faktiskt aldrig var i fara. I sociala medier talas det avfärdande om lite färg på en glasskiva. Det är både sant och inte sant. Att tavlan är intakt är naturligtvis viktigt ur flera perspektiv, men det här är ändå en märklig bakdörr ut ur den principiella konflikten.

I sociala medier talas det avfärdande om lite färg på en glasskiva. Det är både sant och inte sant.

Själva kraften i de här aktionerna bygger ju på en iscensättning av att det faktiskt är konsten som är måltavlan – skyddsglas eller inte. Varför skulle vi inte diskutera det riktiga i sådan performativ åverkan? Om det faktiskt bara var en skiva glas det handlade om hade aktivisterna kunnat nöja sig med 65:ans busskur på Strömkajen utanför Nationalmuseum. Det gör de som bekant inte.

Det är inte bara kulturkrig och fastlåsta positioner som gör människor arga och ledsna när de ser Monets trädgård attackeras, illusionen av förstörelse är själva poängen. Många känner säkert också ilska över att två aktivister tar sig rätten att reducera konst till ett politiskt verktyg i en till synes orelaterad fråga.

Men som Victor Malm noterar i artikeln ovan finns en uppenbar logik här: ”Konstens strävan mot odödlighet blir meningslös när klimatförändringarna märker den mänskliga civilisationen med ett bästföredatum; sabotagen är analoga med människans våld på sig själv”. Det handlar inte bara om att ta Monet som värdefull gisslan för att få igenom sina krav, det handlar om att peka på ett existentiellt förhållande i en tid som inte liknar någon annan.

Det handlar inte bara om att ta Monet som värdefull gisslan för att få igenom sina krav, det handlar om att peka på ett existentiellt förhållande i en tid som inte liknar någon annan.

Det finns en scen i Alfonso Cuaróns dystopi ”Children of men” från 2006 som fångar vad det handlar om. Filmens samtid präglas av social kollaps i en fascistoid polisstat, där vi i förbifarten kan se migranter sitta i burar på gatan. Till ett ointagligt fort har brittiska regeringstjänstemän räddat ovärderliga konstverk som Michelangelos ”David” och Picassos ”Guernica” undan våld och kravaller. Den slovenske filosofen Slavoj Zizek har i en kommentar till filmen pekat på hur dessa ikoniska statyer och målningar tappar all mening när de inte längre kan relateras till en värld, en civilisation. De bara står där i en tom korridor, medan framtiden rasar samman.

Och frågan? Det enda möjliga svaret är naturligtvis att det är förkastligt att attackera målningar i klimatets namn. Vänta bara lite, så upphör konsten av sig själv tillsammans med oss. Och jag undrar: Är det Monet som fornlämning vi är intresserade av att skydda och bevara? Ett minne från någonting som en gång fanns.

