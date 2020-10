Kristina Lindquist: Den sexuella ofriheten ödelägger kvinnors liv

Jag har aldrig gillat släktforskning. Jag tror på nuet, och på underbara dagar framför oss. Är det inte lite borgerligt att kartlägga klanens historia och egendomar på det där sättet? Jag vet att jag är barnsligt historielös, men jag har liksom unnat mig det. Ändå hajade jag för några år sedan till hemma hos en släkting på pappas sida. Där i en pärm fanns anteckningar om ogifta mödrar på det utfattiga 1800-talets Södermalm, som en dag skulle leda fram till mig – och jag blev motvilligt drabbad. Inte av blodsbanden, utan av den svindlande tanken på att kvinnors liv och frihet kan bli större genom seklerna.

Det är inte bara jag som är historielös, kan man milt konstatera utifrån den sexdebatt som just nu pågår i offentligheten. I en omtalad essä skriver författaren Josefin Holmström om de destruktiva ”kanske-männen” och deras vaga löften om kärlek och tvåsamhet (SvD 18/10). Som personlig berättelse är artikeln både rörande och läsvärd. Men Holmström ser något mer än smärtsamma anekdoter med struliga killar, hon ser en ”sönderslagen struktur”, och skriver: ”Med den sexuella revolutionen kom en helt ny syn på vad ett förhållande är, och jag tror att både kvinnor och män har fått betala ett högt pris för det.”

DN:s Lisa Magnusson håller med och ser en nyordning där ”det mest förbjudna är att vilja något mer och djupare, och där inga förpliktelser får föreligga” (20/10). I en av de mer frejdiga texterna på ämnet menar kulturskribenten Saga Cavallin att ”det enda den sexuella revolutionen egentligen åstadkommit är ju att tvinga alla kvinnor bli obetalda horor under bordellmamman Tinder” (Expressen 14/10). Det enda, verkligen? Jag skulle i så fall vilja tipsa om den korta boken ”Historier om ett brott” där idéhistorikern Lena Lennerhed skriver om illegala aborter i Sverige på 1900-talet. Det kommer att vara upplysande läsning.

Har folk verkligen glömt hur det var? Jag säger ”glömt” trots att ingen av oss som nu debatterar har levt i ett Sverige utan abort och preventivmedel, där våldtäkt inom äktenskapet var lagligt eller där homosexualitet betraktades som en sjukdom. Det är länge sedan nu. Men striden om samtycke, könsneutrala äktenskap och tvångssterilisering av transpersoner stod alldeles nyss, och är en del av samma kamp. Hur kan man inte se det?

När Lisa Magnusson lyfter fram ”långa, intima kärleksrelationer” och inte förstår varför familj och barn anses vara en ”självklar kvinnofälla” låtsas hon vara okunnig på ett sätt som hon absolut inte är. För att den feministiska kärnfamiljskritiken ska bli begriplig krävs nämligen att man inte slarvar bort att äktenskapets historia till ansenlig del är en berättelse om våld och obetalt arbete – och att hemmet fortfarande kan vara en mycket farlig plats för kvinnor.

Jag tror att detta delvis är följden av en pågående estetisering av konservativ religiositet, där det hierarkiska och dogmatiska tycks ha blivit lockande livsstilsattribut

Men möjligen känns de senaste sextio årens feministiska landvinningar som så självklara att det är riskfritt att ägna sig åt konservativa piruetter? Det är bara så jag kan tolka det när Magnusson i sin text avfärdar p-pillret som frigörande. Jag förnekar inte att besvärliga biverkningar förekommer för en del kvinnor, men det går knappast att bortse från den radikalt ökade egenmakt som lanseringen av p-pillret ändå innebar. Eller, visst går det. ”Bra text!” utbrister teologen Joel Halldorf på Twitter och påminner om att påven redan på 60-talet varnade för att ”preventivmedel skulle leda till konsumistisk sexualitet på kvinnors bekostnad” (21/8).

Det säger något om tidsandan när man utan att blinka kan hänvisa till Vatikanen i frågor som rör reproduktiva rättigheter. Jag tror att detta delvis är följden av en pågående estetisering av konservativ religiositet, där det hierarkiska och dogmatiska tycks ha blivit lockande livsstilsattribut i den kulturella offentligheten. Det är ingen slump att katolska kyrkan för ett par år sedan kallades ”det nya svarta” och ”en punkrörelse för vår tid” i en artikel i Fokus (27/3 2015). Inte heller att författaren Wera von Essen i sin senaste roman ”Våld och nära samtal” låter sin huvudperson posera i sin längtan efter såväl religiös som sexuell underkastelse.

Nå, var och en blir salig på sin auktoritära trend. Så förlåt att jag blir lite otrendig och påminner om alla de kvinnor som dör, skadas eller får sina liv ödelagda till följd av katolska kyrkans inställning till preventivmedel och abort. Den som vill se detta i realtid kan blicka söderut mot Polen, där snaran nu dras åt kring aborträtten. Där talar kyrkans män om regnbågsflaggan som en ”smitta” och allt fler medborgare bor numera i städer som utropats till ”hbtq-fria zoner”.

Men den anekdotiska bevisföringen i den här debatten börjar faktiskt bli besvärande

Även i Sverige finns som bekant en stor grupp som lever utan sexuell frigörelse. Sydsvenskans kulturchef Ida Ölmedal påminner i en krönika om att var femte niondeklassare i Malmö uppger att de känner press att vänta med sex till äktenskapet (24/10). Men eftersom detta troligen kan sorteras in under hedersrelaterat förtryck (läs: ”invandrarproblem”) räknas det möjligen inte in i den svenska helhetsbilden och stör därmed inte narrativet om en dominerande slit-och-slängkultur på det sexuella området.

Men hur sann är egentligen den bilden? Jag har också varit ute på ökenvandring bland dejtingappar och vet hur smärtsamt det kan vara för den som längtar. Men den anekdotiska bevisföringen i den här debatten börjar faktiskt bli besvärande. Många kan säkert känna igen sig i begrepp som ”sexuella frilansare” i ett slags relationernas gig-ekonomi, för att citera den amerikanska författaren Moira Weigel (New York Times 15/5 2016). Och visst ligger det något i det Lyra Koli hävdar om kommersialiserade uppror i essän ”Marknaden tänder på sexpositivismen” (Obs 19/10). Jag har själv dragit stora växlar på en populärkulturell terminologi där folk sägs vara ”ute på marknaden” och ”shoppa runt” på dejtningssajter (DN 26/8 2019).

Men forskningen på befolkningsnivå talar ett annat språk. Sociologen Gøsta Esping-Andersen konstaterar i rapporten ”Families in the 21st century” (SNS, 2016) att mönstret i Skandinavien de senaste 20 åren kan beskrivas som en ”återkomst för familjen”, med stigande födelsetal och mer stabila relationer – den främsta förklaringen är en välfärdspolitik som främjar jämställdhet och kvinnligt förvärvsarbete. Utbyggd barnomsorg och en generös föräldraförsäkring är särskilt viktigt för att ensamstående mödrar ska kunna jobba, vilket Esping-Andersen beskriver som ”det enskilt viktigaste skyddet mot barnfattigdom”.

Det som beskrivs är en viktig del av svensk 1900-talshistoria, och ett öde som delas av otaliga kvinnor

Därför blir det så märkligt när Josefin Holmström fantiserar ihop ett förflutet där det fanns ”ramar” som ”skyddade kvinnor” och tvingade män för att ta ansvar för sin sexualitet: ”Gör du någon med barn? Då får du vara beredd att gifta dig med henne. (Eller möjligen köpa dig fri.) Så ser det inte ut i dag”, skriver hon.

I ett inslag i Sveriges Radio från 1951 skildras de verkliga villkoren för den som blev gravid utanför äktenskapet för ett fåtal generationer sedan. En ung kvinna vittnar om skammen, om hur hon blir övergiven av barnafadern och utkastad hemifrån för att sedan tvingas lämna bort sin lilla pojke till ett barnhem för att kunna försörja sig. ”Det känns svårt att stå och titta på honom genom rutan, han känner inte igen mig”, säger hon sorgset (18/8 2011).

Det som beskrivs är en viktig del av svensk 1900-talshistoria, och ett öde som delas av otaliga kvinnor. Den mest kända är troligen Astrid Lindgren. I biografin ”Denna dagen, ett liv” skriver Jens Andersen om den fosterbarnsindustri som pågick kring utomäktenskapliga barn vid den här tiden, där många for oerhört illa. Den treåriga separationen från sonen Lars framstår som en av de mest definierande episoderna i Lindgrens liv, och kom också att ge upphov till en rad övergivna pojkgestalter i hennes böcker.

Och kanske är detta en av de främsta effekterna av den sexuella revolutionen i vid bemärkelse? Att det blev möjligt för fler kvinnor att leva och överleva tillsammans med sina barn. I så fall kan jag inte beskriva det på något annat sätt än att livet, friheten och faktiskt själva förutsättningen för kärlek har blivit större. Tack.

