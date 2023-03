Kristina Lindquist: Europa driver mot sin moraliska undergång

Jag återvänder till en sällsam diktsamling. Det är den fransk-norska poeten Caroline Bergvall som i den flerspråkiga ”Drift” från 2014 undersöker det skeppsbrutna tillståndet, att vara förlorad till havs. Att vara hafville, som det fornnorska ordet lyder.

Texten rör sig från den rättframma engelskan till passager som en skandinav kan förstå fläckvis (”Kom ut av kursen hafville Secgan at come hafvillur ok darkens”) till boksidor helt utan vokaler. Dikten är en farkost som driver ur kurs.

”Let me speak my true journeys own true songs”, säger diktjaget och använder sedan det flerspråkiga greppet som en destabiliserande kraft, för att lösa upp sig själv. Genom kopplingar till äldre texter som ”The seafarer” och ”Hávamál” placeras verket i en ”större kontext av sjöfart på farliga hav – där människans behov av elementen, av förmågan att orientera sig och av andra människor accentueras”, som litteraturvetaren Karin Nykvist uttrycker saken. Vem är det som talar? Det är varje människa till havs, i alla tider.

I centrum för ”Drift” står en verklig händelse i mars 2011. En kort rapportdel berättar om det så kallade Left-to-die-fallet, där en gummibåt med 72 migranter drev omkring på Medelhavet i två veckor utan hjälp – trots att båten stod under uppenbar övervakning. Flyktingarna ser ljus från andra båtar och vid ett tillfälle möter de ett militärfartyg:

”We are watching them, they are watching us. We are showing them the dead bodies. We drank water from the sea to show them we were thirsty”, lyder ett anonymt vittnesmål. Besättningen tar bilder på gummibåten, inget annat. ”We knew that we would die little-by-little.” Totalt överlever nio personer.

Det här är tolv år sedan, och människor fortsätter att dö på Medelhavet. Sedan 2014 har mer än 25 000 migranter drunknat eller försvunnit i vågorna, enligt flyktingorganet IOM. I förra veckan spolades ett sextiotal kroppar iland i södra Italien sedan en flyktingbåt förlist under stormliknande förhållanden. Minst tolv var barn.

Italiens inrikesminister skyller på det hårda vädret – det gick helt enkelt inte att skicka ut räddningsinsatsen i tid. Rena lögner, menar lokalbefolkningen som varit ute och bistått människor i långt tuffare sjö (DN 27/2).

Medan flyktingarna drunknade utanför Kalabriens kust satt dessutom ett team från Läkare utan gränser fast på Sicilien utan att kunna agera – enligt uppgift tvingades de stanna i hamn på grund av en ”administrativ miss” vid en tidigare expedition (Aftonbladet 2/3).

Italiens postfascistiska premiärminister Giorgia Meloni lägger hela skulden för tragedin på människosmugglare, men säger till La Repubblica att hon känner ”djup sorg”. Samtidigt driver hon igenom en lag vars grundläggande syfte är att obstruera räddningsaktioner. Konkret innebär lagen att ett fartyg bara får undsätta skeppsbrutna från en båt i taget och omedelbart måste återvända i hamn efter varje insats.

Lagen måste också ses som en del av en större europeisk trend, där hjälp till flyktingar försvåras och kriminaliseras i land efter land. Solidaritet ska kosta så mycket att ingen vågar.

2011 uppfattades det som häpnadsväckande att man bara lät skeppsbrutna dö med utstuderad kyla. Ett decennium senare jagas och straffas den som på frivillig basis vill ge sig ut och rädda liv. Inför det absurda att göra räddningsaktioner till ett brott kan man kanske rentav låtsas som att det är en dygd att bara titta på.

Så driver Europa omkring, hafville mot sin moraliska undergång.

