Kristina Lindquist: Håll den vita medelklassen på gott humör så märker ingen vem du trampar på

”Men jag trodde aldrig att leoparderna skulle äta upp mitt ansikte”, snyftar kvinna som röstade på De ansiktsätande leopardernas parti.

Den som hänger på Twitter vet att det finns en guldkant på den postpolitiska mardröm som kallas valrörelse. Folk är ganska roliga? Problemet är bara att många tycks tro att det där amerikanska skämtet faktiskt säger något relevant om verkligheten. Symmetri, karma, poetisk rättvisa – längtan är stark efter att tillvaron ska präglas av konsekvens, fungera som ett ordspråk.

Låt oss kalla det Martin Niemöller-effekten. Om du är tyst när de hämtar kommunisterna, judarna och de fackanslutna så finns ingen som kan protestera när de kommer för att hämta dig. Och de kommer förr eller senare att hämta dig, det kan du vara säker på. Det är därför du måste höja din röst, för att det finns ett gemensamt intresse av att se sig själv i andra.

Tanken går igen i en älskad dikt av den finlandssvenske poeten Claes Andersson, ur samlingen ”Rumskamrater” (1974):

Se upp för honom som bara nickar

instämmande.

I morgon kan nickningen gälla dig.

Eller för att tala med det gamla walesiska bandet Manic Street Preachers: If you tolerate this your children will be next. Jag älskar den låten, men vi måste nog fixa till refrängen lite utifrån inkomna data: If you tolerate this så händer ingenting särskilt. Inte med just dina barn.

Hur ska vi annars se på det rådande förhållandet där vissa av oss ständigt tilltalas med fjäsk och löften från politiskt håll, medan andra pekas ut som en belastning som ska testas, straffas och kastas ut? ”En lavin av sopor”, kallar Per Wirtén den pågående valrörelsen (Expressen, 15/8). Ja, men alla träffas inte.

Ibland får man intrycket av att de där ”högervindarna” som folk talar om omedelbart kommer att blåsa omkull hela samhället; särskilt aborträtten framställs ofta som hotad av de brunblå framgångarna. Men då har man inte förstått att den politiska logiken ser ut ungefär såhär: Håll den vita medelklassen på gott humör så kan du trampa hur mycket du vill på de andra. Ingen kommer att röra aborträtten, det vore otaktiskt. Att snacka lite löst om att tvångsomhänderta invandrarbarn? Visst, det funkar. Mycket kan pågå utan att det märks för alla.

Låt mig ta ett extremt exempel. Som tjugoåring bodde jag en termin i Chile, sådär som vänstertjejer gör. För en naiv svensk som vuxit upp med berättelser om Salvador Allende och Victor Jara var det närmast en religiös upplevelse. Förstå därför chocken när jag en dag släntrar förbi en butik på fina gatan i Santiago och bakom disken ser ett stort hjälteporträtt av general Pinochet. Jag hade inte förstått ett grundläggande element i militärdiktaturens Chile – att många av dess invånare bara kunde leva på. De såg aldrig en skymt av interneringsläger eller tortyrkammare, kände ingen som tvingades i exil eller bara försvann. Blev aldrig hämtade. Vad bråkar de där kommunisterna om?

Som idé betraktad är solidaritet byggd på tanken om gemensamma risker något intuitivt och självklart, frågan är om det fortfarande bär ute i verkligheten. Där är den dominerande politiska diskursen nämligen att det aldrig handlar om dig eller dina barn, alltid om de andra. Uppdelningen är själva politiken.

I morgon kan nickningen gälla dig. Haha, va? Nu tänker du nog på någon annan – jag lever bara på här. Visst är det skönt att bara leva på? Den som läser den välkända slutraden i Claes Anderssons dikt förstår vad det handlar om:

Se upp för dem som bara vill leva

sitt liv i fred.

De skyr inga medel.

