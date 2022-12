Kristina Lindquist: Jag sörjer att jag förlorat min kristna tro

”Köp min bok, här är jag, lyssna på mig!”

Det är bokmässa i Göteborg och Expressens Anna Hellgren pratar religiös kulturkritik med Johannes Anyuru och Joel Halldorf. Efter ett tag kommer hon in på en fråga som jag har längtat efter ända sedan det började talas om en kristen trend i kulturvärlden: Hur går det egentligen ihop att vara troende och sitta såhär, upphöjd på en scen?

De svarar klokt och roligt. Muslimska författaren Anyuru säger sig få blåmärken i själen. Kvällstidningsteologen Halldorf har precis fått en utskällning på mässgolvet av någon som tycker att han trivs för bra i strålkastarljuset, och han säger inte emot: ”Offentligheten göder i princip alla dödssynder”. Det finns helt klart en motsättning mellan kulturvärldens glans och geschäft och religionens påbjudna ödmjukhet, de är helt med på det. Man får bara försöka rannsaka sig själv, hålla egot i schack.

Det var i somras som SVT rapporterade om hur kultursidorna börjat lyfta fram kristna profiler, hur Bibeln blivit ett ämne för populära poddar och hur författare som Wera von Essen, Johan Heltne och Karl Ove Knausgård inte sällan arbetar med kristen tematik (21/7). I Studio ett förklarade en religionshistoriker att mediernas tidigare beröringsskräck med det kyrkliga perspektivet inte är lika stark längre (29/7), medan tidningen Dagen skrev om hur den kristna kulturtrenden framför allt bärs fram av den yngre generationen (29/7).

Vad innebär det att vara fri skribent, eller rentav intellektuell? Jag tänker att det bland annat innebär att säga: Ni ska lyssna på mig

Krönikor, poddar, böcker, panelsamtal. Det blir kanske en del ego att hålla i schack? Särskilt eftersom man skulle kunna hävda att begäret efter bekräftelse inte bara är en läggningsfråga för den enskilde i kultur- och medievärlden. Det ingår i själva rollen som kulturskribent, i mediernas dramaturgi, infrastruktur, logik och ekonomi. ”Över alla hjässor hängde kristallkronorna som gamar av glas”, för att tala bokmässa med Tomas Tranströmer.

Så vem är jag att anklaga andra för hybris? Absolut ingen. Jag är inte ens kristen längre. Jag tror bara att det kan finnas en djupare konflikt än ren fåfänga här. För vad innebär det att vara fri skribent, eller rentav intellektuell? Jag tänker att det bland annat innebär att säga: Ni ska lyssna på mig. Det är min röst som gäller. Bibeln säger i sin tur många olika saker, men frågan om högmod återkommer – och går som bekant före fall i Ordspråksboken. När profeten Jesaja talar om att ”de stolta måste sänka blicken, människans högmod skall kuvas” läser jag inte bara det som en uppmaning att hålla efter sitt ego, utan om att veta sin plats i den gudomliga ordningen. För mig var det svårt.

Jag var alltså kristen en gång, och själva erfarenheten är så klassisk att den knappt är värd att beskriva. Ingen religiös bakgrund, bara en kyrka på höjden hemma i Sollentuna och ett magiskt konfirmationsläger vid en strand i Dalsland. Ni vet förresten vilken strand och vilka skogar det handlar om, ni har sett dem i ”Ronja Rövardotter”.

Och sedan, en period som jag tror att många kan känna igen. Jag kan till och med låna några ord ur en intervju med SvD:s Essy Klingberg: ”Under flera år var hon konfaledare, åkte på resor till klostret i Taizé och deltog i kyrkans kringverksamheter” (29/7 2022). Precis så. Det var tankar och resonemang som plötsligt togs på allvar, i ett underbart stycke liv och ett underbart sammanhang. Sedan upphör likheterna. ”Att vara kristen är ganska okomplicerat för mig”, säger Klingberg. För mig var det en kamp, som till slut upphörde.

Det händer att jag helt kort saknar nattvardens stilla gemenskap. Sången. Rummet. Texterna.

Men först, kärleken. Det händer att jag helt kort saknar nattvardens stilla gemenskap. Sången. Rummet. Texterna. Eller, texterna finns ju kvar – som litteratur gör. Jag kan se det nu, att min tro till stor del befann sig i den språkliga skönhetsupplevelse som det kan vara att läsa Bibeln. Ordet som alltings begynnelse. Stenarna som ska ropa. Förbrytaren som redan i dag ska vara med herren i paradiset. Besvikelsen när lärjungarna somnar i Getsemane. Köttet är som bekant svagt, och inte en enda timme orkar de vaka – fast han snart ska dö för deras skull.

Och framför allt: Jesus som ber om att få slippa det som skall komma. Världens frälsare nedsänkt i djup ångest, hur kan man inte vilja vara nära honom? Gånge denna kalk ifrån mig. Inför de orden kände jag samma sak som inför modernismens klaraste dikter, sådana man lär sig utantill och mumlar på väg hem, för en skälvning i världen, som Werner Aspenströms: ”Varför spärrar ni förstädernas gator?/ Den ni väntar passerar inte förstäderna.” Så var det.

Politiken hade naturligtvis kunnat vara ett problem. Men om kämpande befrielseteologer kunde vara kristna, varför inte jag? Jag har än i dag svårt att förstå progressiva som drar sin politiska gräns just vid religiös tro. Självklart är religionen ett opium för folket. Men vem längtar inte efter opium? Efter ett hjärta i en hjärtlös värld? Aldrig har jag känt den så starkt som just nu, skräcken inför att vi faktiskt är ensamma på en döende planet. En verklig materialist förstår att allierade kan finnas överallt, och att de som finns behövs.

Ni minns kanske att Sverigedemokraterna reste sig och lämnade Storkyrkan i protest – det låter onekligen som en kyrka jag skulle kunna leva med

”Mina bröder, gör inte skillnad på människor”, läser jag i Jakobsbrevet. Och det var ungefär det som dåvarande biskop Eva Brunne sade vid riksmötets öppnande hösten 2010 – att det inte var värdigt en demokrati att göra skillnad på människor genom rasism och främlingsfientlighet. Ni minns kanske att Sverigedemokraterna reste sig och lämnade Storkyrkan i protest. ”Vidrigt politiserad kyrka som tar ställning för vänsterextremister”, skrev en av deras ledamöter på Twitter. Det låter onekligen som en kyrka jag skulle kunna leva med, och så var det också. Det var aldrig politiken som var problemet.

Problemet var att allting var avgjort på förhand. Jag kunde till slut inte stå ut med att vara drygt tjugo och ha vägen, sanningen och livet färdiga framför mig. Visst finns det intellektuella som kallar sig kristna, visst kan man fortsätta tänka, resonera och bilda sig även inom ramen för ett existentiellt facit. Men det kan inte bara vara jag som ser en konflikt här? Det är befriande att läsa kulturjournalisten Eric Schüldt tala om att hans konversion till katolicismen faktiskt utgör en begränsning: ”Man brukar ju säga att det viktiga inte är svaret, utan frågorna, men jag tror att det är precis tvärtom. Kristendomen i sin kärna är ett svar”, säger han till tidningen Dagen (30/3 2022). Ett svar som utesluter alla andra.

”Allt du gör ska du göra för att hylla Gud”, sade ungdomsledarna i min församling. För mig var det chockerande, som att lösas upp som individ. Varsågod, här är din fria vilja. Såhär ska den användas. Jag antar att de fick det där från exempelvis Hebreerbrevets trettonde kapitel, som säger något snarlikt: ”Låt oss därför ständigt hylla Gud för det som Jesus har gjort för oss.” På vems uppdrag är det meningen att jag ska tala? Och ständig? Jag vill veta om dessa kulturkristna betraktar varje enskild krönika, recension och poddavsnitt som ett svar på missionsbefallningen, som en del av den förkunnelse de är manade att ägna sig åt. Eller om det finns ögonblick i tiden som är bara deras egna?

Jag känner ett styng av avund – varför är det som var så svårt för mig så lätt för andra?

Jag känner ett styng av avund. Varför är det som var så svårt för mig så lätt för andra? Det finns tydligen de som lyckas kombinera värmen i den himmelska famnen med att vara ett fritt tänkande subjekt som talar på eget mandat.

Jag uppfattade nämligen kristendomen som totalitär, rent själsligt. Hur ska man annars förstå evangeliernas texter om lärjungeskapets krav? ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det”, står att läsa hos Matteus. Formuleringen är liknande hos Markus, för att bli än mer explicit i Lukasevangeliet: ”Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunge.” Och vidare: ”Så är det alltså: ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger.”

Jag har alltid förutsatt att detta också syftar på att hata sina egna tankar och att avstå sin egen röst, om den rösten nu råkar vara det man faktiskt äger i världen.

Texttolkning är som bekant en hel disciplin, men jag vet verkligen inte hur jag ska läsa de där bibelorden om inte som fullständigt uppslukande? Och det bara fortsatte. Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in, står det skrivet. Jag visste nog hela tiden att det var kört, jag var inget barn och ville framför allt inte heller vara det. När vi läste om syndafallet kände jag också i hemlighet att Eva gjorde det enda möjliga när hon tog frukten. Vilken sorts människa tackar nej till ett erbjudande om öppnade ögon, till att äga kunskapen om ont och gott? Kanske samma sorts människa som lyckas med det akrobatiska stycket att befinna sig i religiös lydnad och intellektuell frihet samtidigt.

När det talas om en kristen trend i kulturvärlden hör jag sällan människor berätta vad priset var för den där frälsningen, vad de har offrat

”Gud har en plan för ditt liv”, var en fras som återkom i mitt kyrkliga sammanhang. Jag ville inte ha hans plan, jag vill inte ens ha min egen. Det blev nödvändigt att ta sig själv och gå. Men det var också det ensammaste jag har gjort, som att bli föräldralös.

Hope there's someone who'll take care of me.

Nej, det finns ingen. Kamraterna har somnat, och mörkret sänker sig i trädgården. ”Nu vänder denna tomhet sig mot mig”, skriver Harry Martinson. Och priset för att slippa vara utlämnad åt rymdens tomhet var alltså att lägga sitt liv, alla sina tankar och hela sitt öde i det gudomligas händer. Att acceptera det enda svaret. För mig var det omöjligt. När det talas om en kristen trend i kulturvärlden hör jag sällan människor berätta vad priset var för den där frälsningen, vad de har offrat. Kanske är Jesu ord om att avstå från hela sitt jag, att hata och mista sitt liv, något helt okomplicerat för dessa kristna kulturprofiler. Jag såg det som något oerhört.

En som på lite omvägar faktiskt satt ord på den här konflikten är Josefin de Gregorio, kristen författare och litteraturredaktör i Svenska Dagbladet. I den litterära essän ”Emily Dickinson och vulkanerna” (Norstedts, 2019) skriver hon om Dickinsons konfliktfyllda relation till den kristna tro som dominerade det puritanska Massachusetts. När den stora poeten har svårt att avstå världens lockelser är det inte materiella utsvävningar eller pengar det handlar om, utan en vägran att göra avkall på det egna jaget.

Det som de Gregorio fångar så väl är att Dickinson faktiskt tog kristendomens radikala uppmaning på allvar, och såg att den handlade om att lägga precis allt vid Jesu fötter. ”För Dickinson är att skåda in i gudomligheten detsamma som att dö; det är att fullständigt uppgå i Gud. Det jordiska spelar inte längre någon roll: det blir söndag hela veckan och aldrig någon rast”, skriver hon. Hur blir det med den poetiska lekfullheten, den intellektuella elasticiteten, att ständigt pröva och undersöka tillvaron, om religionen kräver att du ger upp dig själv?

Att hänge sig åt kristendomens totala världsbild innebär faktiskt något – för det egna tankelivet, för den egna rösten och möjligheten att befinna sig i ett tillstånd utanför den centrala, omvälvande upplevelsen. ”Där andra söker uppfyllelse och mättnad vill Dickinson bli kvar i tillblivelsen”, skriver de Gregorio. I stället för evigt liv och gudsgemenskap – en längtan efter det oskrivna och möjliga.

Jag är ingen poet. Men jag blir också kvar här, i tillblivelsen. Jag kan inte säga mer än att det är en ganska ödslig plats.

Läs fler texter av Kristina Lindquist här.