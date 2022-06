Kristina Lindquist: Känns det bra när staten höjer handen och pekar mot kvinnors kroppar?

”Jag var ledsen och rädd (…) men vi skulle göra som vi blev tillsagda.” Flickan är 13 år och får svåra smärtor efter insättningen. När Lotta Wendel skriver i Sydsvenskan om den hårresande skandal som nu briserar i Danmark är det först svårt att ta in vad som står. Tusentals spiraler? I grönländska kvinnor? Som en statlig kampanj? I podcasten ”Spiralkampanjen” har två journalister ”blottlagt ännu ett ofattbart kapitel i Danmarks koloniala historia”, som Wendel skriver (8/6).

Det som har hänt är alltså att danska läkare från mitten av sextiotalet satte in nästan 5000 spiraler i grönländska flickor och kvinnor – ”utan information eller samtycke”. Hälften av landets fertila kvinnor omfattades av kampanjen, och det fanns delar av Grönland där det under ett helt decennium inte föddes några barn alls. Ett slags tillfällig tvångssterilisering, som i många fall fick lika permanenta konsekvenser som de kirurgiska ingreppen under Sveriges allra mörkaste kapitel.

Samtidigt läser jag att Vesna Prekopic undrar varför arbetsmarknadsminister Eva Nordmark blir ”tjärad och fjädrad i den offentliga debatten” för att hon säger självklarheter om att ”vilja hjälpa utrikesfödda kvinnor ut ur arbetslöshet” (DN 9/6) ”Man ska inte skaffa fler barn än man ska försörja, det är en viktig utgångspunkt”, säger statsrådet i en intervju med Aftonbladet (28/5).

Hon tror säkert – som socialdemokrater så ofta tror – att hon är en del av ett slags befrielserörelse snarare än en central del av statens maktapparat. Det finns naturligtvis politik som fungerar frigörande, med rättvisa och egenmakt som både mål och medel. Men när Eva Nordmark vill uppfostra fattiga kvinnor om hur många barn de bör skaffa är ingången en annan, och handlar om att vissa människors reproduktion är en belastning för oss andra. Känns det bra när staten höjer sin hand och pekar på kvinnors kroppar?

På Expressens ledarsida lever man upp till beteckningen ”oberoende cynisk” och har redan tidigare skrivit om hur de stora barnkullarna kan förklara den svenska gängbrottsligheten (12/12 2020). Där du ser en rultig bebis ser Anna Dahlberg en langare med automatvapen. Framtiden är stängd, det finns inget vi kan göra för de här ungarna – mer än att se till att de inte föds.

Prekopic har självklart en poäng när hon skriver om det centrala i att kvinnor har egen försörjning – och det finns givetvis ett verkligt problem med arbetslöshet och vanmakt här. Men jag tror också att hon hon missar hur tungt gårdagens skugga faller i de här frågorna. Låt mig tala klarspråk: Folk är upprörda på Eva Nordmark på grund av Sveriges moderna historia av tvångssteriliseringar. Det minnet bleknar inte på länge än.

”Man skaffar så många barn man vill, vi kommer inte begränsa det”, förtydligar ministern för Aftonbladet – och hör nog inte riktigt vad hon själv säger. Vi som vet hur det gick förra gången hör henne däremot klart och tydligt.

Läs fler kommentarer och andra texter av Kristina Lindquist