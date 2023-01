Kristina Lindquist: Kanske finns klimathoppet i den tyska leran i Lützerath

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

”Dina barn och barnbarn kommer att undra om du blev gripen för klimatets skull.” Klimatforskaren Peter Kalmus arbetar med att förutsäga extrema värmeböljor, och den som följer honom på Twitter kan känna desperationen. Inför ”Greta's first arrest” vid kolgruvan i Lützerath menade Kalmus att alla som kan borde göra som hon och låta sig släpas bort av polis – för i korten ligger lidande och död. Och bilden av en mild Greta Thunberg som bärs bort över deppig lervälling är verkligen bland det mest hoppfulla jag sett på länge. Den lilla byn gick visserligen förlorad till brunkolet – men aktivismen lever, som Shora Esmailian skriver i Aftonbladet (17/1).

En poäng som Thunberg själv ofta gör är att vi redan har all fakta, nu behövs handling. Själv känner jag det i varje text, att bara en idiot sitter och skriver krönikor om klimatet vid avgrundens brant. Är det dags att fler börjar se kampen för klimaträttvisa som ett kroppsarbete? Det är i alla fall med den känslan jag läser boken ”En jord för alla. Ett manifest för mänsklighetens överlevnad” (Natur & Kultur), som nu kommer på svenska. Det är klimatforskaren Johan Rockström och fem internationella kollegor som sammanfattar de rön som gjorts inom det tvärvetenskapliga initiativet Earth4all, med det nätta målet att åstadkomma en ”trygg, rättvis framtid” – för hela jordens befolkning.

I ”En jord för alla” försöker sex klimatforskare visa att ett verkligt systemskifte är möjligt.

Utifrån ett ”planetärt nödläge” presenteras två scenarier för de kommande decennierna. För lite för sent är i allt väsentligt den väg vi befinner oss på nu, vilket innebär att tvågradersgränsen passeras vid 2050 och ”katastrofala” 2,5 grader nås före år 2100. Här tas små steg för att stabilisera klimatet och bekämpa fattigdomen, men den avgörande ojämlikheten består. Även om vi inte nödvändigtvis går mot ”uppenbar ekologisk eller klimatologisk kollaps under detta århundrade” så ökar ”risken för samhällskollaps under årtiondena fram till 2050”.

Det andra scenariot är ingen utopi, men sägs minska risken för skenande klimatförändringar – liksom det mänskliga lidandet. Jättesprånget kräver att vi de närmaste tio åren måste ”genomgå den snabbaste ekonomiska omdaningen i historien”, med en fullständig transformation av ekonomier, energi- och livsmedelssystem. Om målet är att skydda civilisationen på lång sikt är större jämlikhet ”det närmaste en universallösning man kan komma”, och omfördelning av rikedom en ”icke förhandlingsbar punkt”. Det är vackert att läsa om progressiv skatt och stärkta fackföreningar som en form av klimatpolitik, och kul att författarna föreslår ett slags ekologiska löntagarfonder i syfte att ”överföra en del av den rikedom som utvunnits ur gemensamma resurser”.

Kanske är det möjligt att förflytta kolgruvor och miljarder med storytelling, vad vet jag

Frågan är bara hur det ska gå till? Att förmå rika och mäktiga att avstå saker frivilligt är mycket riktigt ”som att få en gris att rösta för en traditionell julmiddag”. Ett av bokens förslag är att det behövs en ”förändring i narrativet” och ”en ny berättelse som lyfter fram realiteten att extrem ojämlikhet är mycket destruktiv, även för de välbärgade”. Och kanske är det möjligt att förflytta kolgruvor och miljarder med storytelling, vad vet jag. Fönstret för en jord för alla är fortfarande öppet, skriver författarna – och manar till optimism om vår gemensamma framtid. Jag vet inte längre om det går att läsa och skriva sig till hopp. Kanske finns hoppet i den tyska leran.

Johan Rockström är chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), ett av Europas mest framstående centrum för klimat- och hållbarhetsforskning och en av författarna till boken ”En jord för alla”.

I en pågående debatt om klimatrörelsen är en återkommande tanke att radikala aktioner skrämmer bort så kallat vanligt folk. Timbros nätmagasin Smedjan menar att bilköer och vandalisering leder till att ”gemene man ställer sig i opposition mot aktivisterna snarare än mot en otillräcklig klimatpolitik” (9/1). I Sydsvenskan varnar humanekologen Alf Hornborg för aktioner som skapar ”allmän irritation” (24/1). Det låter rimligt, men stämmer det? Enligt brittiska Social change lab finns vissa tecken på att en ”fredlig radikal flank” skulle kunna ha positiva effekter för breda sociala rörelser, och Oscar Berglund vid University of Bristol har tidigare konstaterat att ”störande” aktioner är mer effektiva än smidiga massdemonstrationer.

I bilden på Greta Thunberg och poliserna i Lützerath finns något som inte ska underskattas för att bygga hopp i det här desperata läget. Det handlar om ett element av fredlig konfrontation, där den fysiska konfliktytan gör det möjligt att orientera sig när allt redan tycks vara förbi. Så blir själva marken en påminnelse om att det fossila kapitalet inte är en abstraktion, utan något man faktiskt kan störa, blockera och distrahera.

