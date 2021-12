Kristina Lindquist: Konservativa könsroller i skönhetsdebatten pekar mot svårare tider

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Den här debatten om åldrande och förlorad skönhet – jag känner en sådan sorg över den. Nej, inte som ni tror. Inte för att kvinnor runt femtio skriver att de tackar nej till offentligheten på grund av nya rynkor. Inte för att kvinnor runt fyrtio skriver om ansiktets kapprustning och om plastikoperationer på Sophiahemmet som ett sätt att återta kontrollen. Inte för att kvinnor runt trettio konstaterar att det bästa kvinnor kan hoppas på är att väcka sexuell åtrå en kort, kort stund. Inte för att jourhavande kille rycker ut i Expressen för att försäkra tjejerna att de faktiskt är jättejättevackra.

Vemodet jag känner handlar om att det är så sent på jorden för den här typen av ämnen. De sorglösa debatterna om roller, begär och mänskliga lekar – de tillhör ohjälpligt världen av igår, och kommer med stor sannolikhet att kännas än mer omöjliga under det närmaste decenniet. Rynkor, säger du? Det brinner ju överallt? När Greta Thurfjell skriver att ingen vill ligga med kvinnor i ungefär min ålder borde jag kanske bli irriterad, men jag känner bara: Det är lugnt! Det enda jag vill veta är hur länge det kommer att finnas värktabletter på apoteket och vatten i kranen.

Så kan man naturligtvis säga om alla debatter som inte explicit behandlar vår tids akuta och existentiella kriser. Ska jag verkligen sitta och skriva kulturkommentar om digital teater medan tiden rinner ut för tvågradersmålet? Och herregud, autofiktionens begränsningar, elaka recensioner, farsor som flyr ut i skidspåret från sina fruar och barn – det mesta på kultursidorna går ju att avfärda som futtigt och irrelevant i relation till vad som står på spel. Men det kan inte bara vara jag som känner mig alltmer alienerad från det som upptar kulturkommentariatets intresse från vecka till vecka. Allt jag brytt mig om bleknar bort, och det är en sådan sorg. Jag vill också diskutera rynkor och feministisk positionering.

Frågan är då bara varför just utseende och ålder ska straffas ut från spalterna, om allt är lika tomt? Det är en god invändning, och jag vill inte hindra någon från att bråka om kvinnors last fuckable day. Men det är som att något händer med skönheten när världen rör sig mot allt svårare tider.

Jag önskar så att jag kunde vara avundsjuk på hennes släta uppenbarelse, snarare än rädd och ledsen för hennes skull.

Jag återkommer till en av de bästa scenerna i Alfonso Cuaróns dystopi ”Children of men” från 2006, där samtiden präglas av global infertilitet, social oro och fascistoid repression. Till en ointaglig regeringsbyggnad har de brittiska ledarna räddat ovärderliga konstverk som Michelangelos staty av David och Picassos ”Guernica”. De bara är där, avskilda från allt och alla. Den slovenska filosofen Slavoj Zizek har i en kommentar till filmen lyft fram hur denna bländande konst tappar sin mening när den inte längre signalerar existensen av en värld. En evigt skön staty som räddats från plundring till en ensam korridor i ett fort upphör i allt väsentligt att existera i samma takt som människornas framtid rasar samman utanför.

En sexuellt åtråvärd kvinna är inte detsamma som en marmorstaty, eller en vacker oljemålning – det har vi lärt oss av den här debatten. Men när jag ser en slank skönhet i tjugoårsåldern fladdra förbi med perfekt hy i film, reklam eller sociala medier känner jag samma sak som inför konsten i Cuaróns film: Vad är det egentligen jag tittar på? Och nästa tanke: Hur kommer världen att se ut när hon är fyrtio år, som jag är nu? Jag önskar så att jag kunde vara avundsjuk på hennes släta uppenbarelse, snarare än rädd och ledsen för hennes skull.

Det finns också en annan aspekt av den kvinnliga skönheten i en civilisation som riskerar att gå förlorad i sin nuvarande form. Precis som Greta Thurfjell skriver handlar den åldrande kvinnans sorg över ett förändrat yttre inte om några ”blåsta bimbofasoner” eller fiskande efter komplimanger. Snarare handlar det om att konstatera ”förlorade privilegier i en värld som värdesätter kvinnors erotiska kapital högre än någon annan tänkbar kvinnlig egenskap”. Hon fortsätter: ”Att förlusten är oundviklig, en del av livet, naturens gång, gör den inte mindre plågsam. Snarare tvärtom.” Och det är just detta, att förlusten må vara naturlig – medan kvinnors tillgång till andra sorters kapital är politisk. Ju mer beroende hon är av manlig välvilja för sin överlevnad, desto viktigare blir det erotiska kapitalet.

Inför oroliga tider tycks det finnas en risk för återgång till den typen av konservativa könsrollsmönster.

Författaren Jens Liljestrand leker med just denna kunskap i romanen ”Även om allt tar slut”, där en pr-konsult och hans familj plötsligt står öga mot öga med klimatkrisens avgrund: ”Didrik, snälla, ta oss härifrån, säger Carola med grötig röst. Ta mig och barnen bort från det här nu”. Inför en rasande skogsbrand faller gamla roller lätt på plats, skulle man kunna säga. Den amerikanska medievetaren Casey Ryan Kelly, som studerat prepping som fenomen i samtida populärkultur, skriver i tidskriften ”Text and Performance Quarterly” att hotet om en förestående samhällskollaps öppnar upp för drömmar om ett slags förmodern tillvaro där män kan odla en traditionell maskulinitet och kvinnor och barn inte sällan framstår som ett slags accessoarer att försvara mot yttre hot. Journalisten Susan Faludi skriver i ”Den amerikanska mardrömmen” om en tongivande diskurs efter terrorattackerna den 11 september 2001 där den kvinnliga frigörelsen pekades ut som orsaken till att USA blivit en försvagad och feminiserad nation. Lösningen sades vara att återvända till en primitiv nybyggartid utan daltande institutioner och samhällskontrakt där män får vara män och kvinnor rättar in sig i givna funktioner. Det gäller att hålla sig begärlig för män, om man nu inte får göra något annat.

Jag tror på något plan att det är såhär man ska förstå att debatten om kvinnlig skönhet uppstår just nu. Det kan inte bara handla om att Nina Björk, Åsa Linderborg och Ann Heberlein har stirrat sig blinda på sina egna ansikten. Kanske känner de rentav vart samhällsvinden blåser, och höjer rösten till varning. Så måste i alla fall jag välja läsa dem, för att inte bli helt jävla vansinnig.

