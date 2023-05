Kristina Lindquist: Lena Andersson åkallar sin inre Margaret Thatcher

Det får man ge Margaret Thatcher, hon visste hur man bygger ett eftermäle. ”There is no such thing as society”, sade hon till kvinnomagasinet Woman's Own i september 1987 i en odödlig replik. Det fick vara slut på barn och hemlösa som vände sig till det gemensamma med sina problem. Det finns inget gemensamt, det finns bara individer som är mer eller mindre driftiga.

I en uppmärksammad krönika i Svenska Dagbladet åkallade Lena Andersson i helgen sin inre Margaret Thatcher, och föll för textformatet kaloritabeller: ”En femkilossäck med ris kostar 170 kronor. Den innehåller dryga 17 000 kalorier. Dagsbehovet för en vuxen utan motion är 2 000”, skriver Andersson. Hon fortsätter: ”Havregryn har det närmast ofattbart låga priset åtta kronor för 2 000 kalorier. En normalportion gröt kostar 70 öre, sockret att strö på 20 öre.” (20/5) Det här är en läsfest som kräver sin stilist. Poängen med denna konsumentupplysning om spannmål är att ingen i Sverige behöver vara hungrig, inte egentligen. Larmet om barn som har det svårt under helger och skollov är ren propaganda, och ett uttryck för samhällsdebattens allmänna undergångsstämning. Alla kan nämligen äta sig mätta om de inte är helt dumma i huvudet. ”Hunger avhjälps genom mättnad som kommer av energi, främst från stärkelse och fett”, får vi veta.

Så vad pågår egentligen? I denna progressiva stormakt och sociala föredöme i världen ”finns det fortfarande människor som inte vet hur de ska föda sin avkomma”, skriver Andersson, och undrar: ”Hur kan en sådan hjälplöshet vara möjlig? Vad har hänt? Har det varit krig, missväxt, torka, felslagna skördar? Nej, vi har fått borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna.”

Det ska till en särskild sorts penna för att på allvar ställa frågan ”Har det varit krig”, medan kriget faktiskt rasar i Europa. Läget i Ukraina kan inte förklara alla rusande priser, men kanske vore det på sin plats att nämna vad som faktiskt har hänt. I Anderssons artikel finns inte ett ord om inflation, ingenting om den största hyreshöjningen på tre decennier eller om skenande priser på livsmedel. ”Inte sedan början av 1950-talet har matpriserna ökat så mycket på ett år i Sverige”, som SCB skrev tidigare i våras. Jag fattar, det är synd att förstöra den fina ekvationen. Vem vet, en del kanske till och med misstar den här högstadiematten för intellektuell verksamhet. Utanför det borgerliga seminarierummet är det både dyrt och komplext att vara fattig, vilket flera av Anderssons kritiker redan konstaterat.

Det intressanta är den dubbelhet som präglar debatten kring hunger och fattigdom. Å ena sidan kan högern slå fast som en sanning att ingen per definition behöver gå hungrig i Sverige. Å andra sidan hävdas inte sällan vikten av att fattiga ska ha det svårt. ”Med regeringens politik kommer det inte vara lika fett att vara arbetslös”, twittrar arbetsmarknadsminister Pehrson. I en intervju förklarar han att folk ska tvingas flytta till jobb, även om det splittrar familjer. Alltså, det är frivilligt. Man får bara ingen a-kassa om man vägrar lämna sina barn (Arbetsvärlden 3/5).

För liberaler betyder frivillighet i allmänhet frihet att välja mellan existerade alternativ utan politisk inblandning. Ris eller havregryn? Det är upp till dig, men missa inte Tove Lifvendahls enkla recept på snabbnudlar! Sedan går det ju att hjälpa alternativen på traven lite. I USA pågår just nu en liberalisering av reglerna för barnarbete, där tonåringar bland annat ska kunna jobba i den livsfarliga avverkningsindustrin. Det är upp till föräldrarna, säger den amerikanska högern (The Guardian 1/5). Hungern är som bekant frivillig. ”Vem som helst, utom en idiot, förstår att de lägre klasserna måste hållas i fattigdom för att de ska vilja arbeta”, som 1700-talsekonomen Arthur Young uttryckte saken.

Det finns inget samhälle, sade Margaret Thatcher – och menade nog snarast detta som en ideologisk programförklaring. Tyvärr börjar jag tro att hon har rätt, i mer empirisk mening. Vad ska man annars kalla det när asylsökande lever på 71 kronor om dagen? När en välgörenhetsorganisation som Majblomman plötsligt uppfattas som en radikal kraft? När det främsta staten kan erbjuda svenska tolvåringar är att de ska få bli straffmyndiga?

Eller för att tala med Lena Andersson: Det finns inget samhälle, det finns bara havregryn.

Läs fler texter av Kristina Lindquist.