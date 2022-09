Kristina Lindquist: Medan den slokörade medelklassen sorterar sopor går världen under

”Barn, vet någon här vad ett massutdöende är?”

Naomi testar olika sätt att övertyga publiken om det akuta läget för jorden. Hon rabblar fakta, agiterar, förtvivlar och ber till slut en bön – allt medan den energi som konsumeras på scen genereras av två svettiga cyklister. Det här ska åtminstone vara skuldfri teater.

Naomi är huvudperson i ekofeministen Miranda Rose Halls klimatmonolog ”En pjäs för de levande i en döende värld”, som i höst spelas på Dramaten. En bärande tanke handlar om teaterns hjälplöshet inför svindlande perspektiv och förstörelsens magnitud. Och kanske är scenkonstens grymma öde i relation till klimatkrisen att antingen bli outhärdligt pedagogisk – eller helt irrelevant.

Två element tycks återkomma i det som vi skulle kunna kalla regelrätt klimatdramatik, enligt litteraturvetaren Adeline Johns-Putra som har studerat hur klimatkrisen tar sig uttryck i samtida engelskspråkiga exempel. Det ena är en katastrofal klimatrelaterad händelse, och det andra är den ångest som drabbar människor när de ställs inför framtiden som avgrund.

Hon lyfter fram hur Steve Waters dubbelpjäs ”The contingency plan” från 2009 banat väg för en våg av samtida brittisk dramatik med klimattema. I den första delen, ”On the beach”, står far och son Vetenskapsman hjälplösa med sina förlamande förutsägelser, medan ”Resilience” skildrar den politiska världens oförmåga att agera inför den annalkande katastrofen.

Kristoffer Kamiyasu i ”Grodregn över Fruängen”. Foto: Petra Hellberg.

På svenska scener har vi de senaste tio åren sett sorgsen medelklass sortera sopor vid kollapsens gräns i Anders Duus klimatsatir ”Grodregn över Fruängen” (Stockholms stadsteater, regi Sara Giese). I ”Rörelsen” på Teater Tribunalen fick publiken själv gå på klimatdemonstration, och i Amanda Glans och Andreas Kundlers videoverk ”Revolution”, som visades på Kulturhuset Stadsteatern under pandemin, stod fyra nyanser av organiserad aktivism i centrum.

Norrbottensteatern har spelat Roland Schimmelpfennigs ”Den stora elden”, där en rad naturkatastrofer slår obarmhärtigt olika mot två små byar på varsin sida om en flod. I Mirja Unges ”Johanna” hör en Jeanne d'Arc-inspirerad miljökämpe skogen tala och radikaliseras steg för steg. Kritiken blev blandad för Jenny Andreassons uppsättning på Dramaten, och en recensent jämförde föreställningen med en debattartikel. I Andreassons nyckelroman ”Teatern” (Norstedts, 2022) konstaterar berättarjaget att ”bara ungdomar gillar en pjäs om en tjej som vill rädda världen från miljöförstöring”.

Kanske är det just rädslan för plakatteater som gör att klimatfrågan inte sällan dyker upp i hybridformer och specialsatsningar, lite vid sidan av den ordinarie verksamheten – som när Dramaten häromåret gjorde en scenversion av Greta Thunbergs tal inom ramen för Dramaten&, eller när Riksteaterns arrangerade löparperformance under temat ”Run for your life”.

Det som kallas ”ekodramaturgi” har av allt att döma inte fått något bredare genomslag i den svenska scenkonsten. Enkelt uttryckt kan man säga att begreppet, som myntades av den amerikanska teatervetaren Theresa J. May, handlar om att förflytta huvudfrågan från det traditionellt humanistiska ”vilka är vi?” till det ekologiska ”var är vi?”. Det är populärt att lansera ny terminologi, och frågan är om denna ”ekodramaturgi” verkligen erbjuder något kvalitativt nytt för själva scenkonsten.

Ett intressant exempel är Hanna Nygrens och Helle Rossings omtolkning av ”Gengångare” på Helsingborgs stadsteater vintern 2022. Föreställningen hade sina problem, men det var ändå slående hur man med klimatfrågan som redskap kastade omkull Ibsens grundläggande berättarlogik. I stället att låta det förflutna kasta förödande skuggor in i vår tid är det i denna modernisering tanken på framtiden som gör nuet tomt och skrämmande.

Gustav Berg och Cecilia Borssén i ”Gengångare” på Helsingborgs stadsteater. Foto: Malin Arnesson

Ett annat alternativ är att klimatkrisen långsamt tar sig in även i verk och uppsättningar där den inte explicit annonseras eller självklart hör hemma. Tiina Rosenberg skriver i ”Queerfeministisk agenda” (Atlas, 2006) om så kallade ”queera läckage”, i den rådande hegemonin. På motsvarande sätt skulle det kunna läcka in element från klimatkrisens uttryck i sådant som ligger utanför ekodramatiken och den explicit politiska teatern. Det händer redan, och lär bli vanligare i takt med att klimatkrisen uppenbarar sig som ett eskalerande normaltillstånd.

I Yana Ross tolkning av ”Morbror Vanja” på Uppsala stadsteater 2014 placerades Tjechovs original inte bara i ett apokalyptiskt tilltal, utan också en klibbig, påträngande hetta. Minnet av den förtärande skogsbranden i Anja Hillings ”Svarta djuret sorg” har sedan Tobias Theorells uppsättning på Dramaten för snart tio år sedan fått nya dimensioner, i takt med att Europa brinner. I Jens Ohlins och Hannes Meidals version av Shakespeares ”Macbeth” träder den diffust hotande morgondagen fram och skapar något som skulle kunna läsas som klimatångest. Det där onda som sägs ligga begravt ute på heden kan mycket väl väcka associationer till kol som varit bundet i marken, och släpps fritt med fasansfulla konsekvenser.

I Sara Stridsbergs dramatik är naturens närvaro ofta stark och påtaglig, ibland som ett löfte om en våldsam återkomst. Det blir särskilt tydligt i ”American hotel”, som utspelar sig i en skyskrapa någonstans i ett sönderfallande Detroit. Konkret befinner vi oss i finanskrisens efterdyningar, men klimatfrågan sipprar in. I återkommande monologer berättar huvudpersonen Carter om en förlorad tidsålder, då hela staden var involverad i bilindustrin – ”på den tiden då det fortfarande fanns en framtid”. Hennes övergivna dotter bär det olycksbådande namnet Storm, och själv har hon som nyfödd blivit kallad för ”ett syndafallsbarn”.

Monica Stenbeck och Ingela Olsson i Sara Stridsbergs ”Konsten att falla” på Galeasen 2015. Foto: Magnus Hallgren

Ibland vaknar hon av att en ”albatross flyger förbi i korridoren utanför”, och tankarna går till den skjutna albatrossen i Samuel Taylor Coleridges klassiska dikt ”Balladen om den gamle sjömannen” från 1798, som ofta tolkats i termer av människans skuld till naturen. Ibland talar Carter också profetiskt om människans framtid på jorden: ”Om femhundra år har spåren efter oss sopats igen i de stora städerna, då har rovfåglarna intagit flygplatserna och bilfabrikerna och rådjuren promenerar omkring ensamma på Michigan Avenue.”

Samma typ av klimatläckage finns också närvarande i Stridsbergs märkvärdiga ”Konsten att falla”, som sattes upp på Teater Galeasen 2015 i regi av Rickard Günther. Mor och dotter Bouvier Beale har låtit det pampiga huset i East Hampton förfalla och vilda djur har tagit över: ”Tvättbjörnar och katter rör sig i huset, havsfåglar flyger in och ut genom krossade fönster.” De lever i en övergiven civilisation. Vid ett tillfälle kommer prästen Fader Steve på besök för att varna mor och dotter för att folk vill ta huset ifrån dem. Det är en varning också åt publiken:

”Tiden rinner ut. Ni förstår det, eller hur?”