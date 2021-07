Kristina Lindquist: Så kan klimathotet förändra litteraturen

Det finns ett par rader i Samuel Taylor Coleridges dikt ”Balladen om den gamle sjömannen” som inte lämnar mig. Skildrar orden från 1790-talet vår egen framtid?

Vatten, vatten, överallt,

vårt däck torkade ut;

vatten, vatten, överallt,

och törst förutan slut.

Visst är det anakronistiskt att läsa Coleridge som klimatlitteratur, men för varje rapport och varje rubrik blir det allt svårare att inte se vår egen ofärd i de desperata raderna om törst och storm. Som litteraturvetaren Axel Englund skriver i efterordet till sin översättning är den romantiska poesins rötter också genom den industriella revolutionen ”på ett mycket konkret sätt sammantvinnade med klimatförändringarnas” (Ellerströms, 2018).

I vid mening har klimatkatastrofer givetvis alltid varit närvarande i litteraturen. Redan Gamla testamentet talar om hur det stora djupets källor bröt fram och hur ”himlens dammluckor öppnades” (1 Mos 7:11). Syndafloden som figur återkommer också i de flesta litterära traditioner världen över. Om vi däremot talar om växthuseffekten som tematik i modern bemärkelse brukar Ursula K LeGuins ”The lathe of heaven” från 1971 omnämnas som ett av de första bredare exemplen. Och lagom till den samtida klimatlitteraturens femtioårsdag stiger nu antalet titlar i genren ”i takt med koldioxidhalten”, som Andreas Malm skriver i en irriterad vidräkning med Jenny Offills Sverigeaktuella roman ”Väder” (Aftonbladet 10/6).

En medelklassjäl som drabbats av klimatångest ska dra sig tillbaka till en domedagsgård med sin närmaste krets, och räddas av en ”vallgrav som ska hålla borta både vatten- och människomassor”, skriver Malm och konstaterar att den borgerliga klimatromanens effekt hittills måste bedömas som ”ett bidrag till passiviteten”.

Det är knappast traditionell litteraturkritik. Och kanske har Rebecka Kärde rätt när hon i en kommentar hävdar att ”majoriteten av all konst som på en explicit nivå vill ’väcka engagemang i klimatfrågan’ hamnar någonstans på skalan mellan pinsam och undermålig?”

All litteratur är ju sprungen ur världen, och det finns ingen värld utanför klimatkrisen

Normativa läsningar är dock inte ett främmande alternativ inom den underdisciplin till ekokritiken som kallas för climate change criticism. I denna strömning blir klimatlitteraturens förmåga att förflytta läsaren från förnekelse till insikt och handling en avgörande kvalitet. Minst lika intressant, om än inte lika viktigt, är dock att fundera över vilka förflyttningar som klimatkrisen kan komma att sätta i gång inom själva skönlitteraturen.

Den amerikanska litteraturvetaren Adam Trexler menar i boken ”Anthropocene fictions. The novel in a time of climate change” (University of Virginia Press, 2015) att all samtida litteratur i någon mening håller på att bli klimatlitteratur – eftersom all litteratur medierar världen. Det är svårt att avfärda honom helt i detta. All litteratur är ju sprungen ur världen, och det finns ingen värld utanför klimatkrisen. Med en sådan bred definition upphör dock alla genrer och all vidare diskussion.

Mer specifikt menar Trexler att det inte går att betrakta klimatfrågan som ett enskilt ”tema” i fiktionen. Detta eftersom den har kraften att kasta om grundläggande berättartekniska strukturer och potentiellt förvandla litterär omgivning från passiv spelplats till aktiv deltagare med förmåga att gripa in i handlingen. Något som ytterligare komplicerar frågan om att dra en gräns for klimatlitteraturen som genre är att den speglar ett pågående och oförutsägbart skeende, vilket möjligen också påverkar läsningen av verk över tid.

Hur bör man exempelvis tolka Cormac McCarthys moderna klassiker ”Vägen” från 2006? Romanen rör sig i ett slags klimatapokalyptiskt universum, men säger inte explicit vad som orsakat förödelsen. Som en kritiker i The New Yorker lite tillspetsat konstaterade för ett par år sedan kan romaner som en gång i tiden skulle ha kallats science fiction ”i dag uppfattas som socialrealism” (3/7, 2013).

Klimatkrisen kan förvandla litterär omgivning till aktiv deltagare i handlingen

Men i diskussionen om hur klimathotet kan påverka litteraturen går det ändå att urskilja ett par element som går utanpå konkreta fenomen som smältande polarisar, stigande temperaturer – och för den delen medelklassens ångest inför en varmare värld.

Rent intuitivt kan man för det första tänka sig att klimatkrisen borde göra något med tidsuppfattningen i det skönlitterära berättandet. Själva tanken om antropocen bygger på att det skett ett brott med det förflutna och att vi inträtt i en tidsålder då människan börjat lämna outplånliga spår på jordens klimat. Att vi befinner oss i en epok då människans historiska nu smält samman med jordens geologiska nu, för att tala med den indiske historikern Dipesh Chakrabarty.

Antropocen är visserligen ett omstritt begrepp, men tanken om att vi befinner oss i en ny geologisk epok har upprepats så ofta i offentligheten att den nog ändå börjat påverka synen på tiden och dess indelning. Som Trexler konstaterar bär begreppet antropocen också på en föregripande kvalitet, där den osäkra morgondagen ligger latent i nuet. Den inställda framtiden är inget nytt litterärt motiv, men kanske kan den komma att läcka från postapokalypsens värld in i den bredare litteraturens tidsmakeri.

Algblomning i Ukraina efter många dagars varmt väder. Foto: Efrem Lukatsky/AP

Ett annat utmärkande drag för klimatlitteraturen är att den sätter fingret på den materiella verklighetens avgörande roll. När Adam Trexler lyfter fram tingen som alltmer definierande för litteraturen är det ett sätt att säga att allt ifrån landskap och djur till byggnader och fordon sätter både berättartekniska gränser och skapar möjligheter i fiktionen. Han spår i detta en litteratursyn som rör sig allt längre från den autonoma författaren och hennes skildringar av människor som agerar oberoende av den fysiska omgivningen.

Trexler tar öknen som exempel och menar att den ända sedan Bibelns dagar haft en viktig funktion i att skapa litterär mening. Vad händer med en westernberättelse om den som rider genom det torra landskapet plötsligt skulle kunna hitta vatten utan vidare? Och vad händer om ett landskap som alltid varit självklart grönskande i sin tur blir till öken? På ett övergripande plan handlar det om att inte kunna lita på elementens beständighet och logik; att skyfallen kommer allt oftare – eller upphör helt. Att marken rasar och djuren dör.

Ett besläktat resonemang förs av den indiske författaren Amitav Ghosh i boken ”The great derangement: Climate change and the unthinkable” (University of Chicago Press, 2017) där han diskuterar den litterära paradoxen att realistiska skildringar av våldsamma klimatuttryck inte uppfattas som särskilt trovärdiga; de är helt enkelt för ”groteska, farliga, anklagande” för att rymmas inom de ramar som litteraturen har satt upp för ”Naturen”. På så sätt kan vår tids extrema (och högst verkliga) väder läsas som alldeles för osannolikt att gestalta i en roman som inte vill förpassas till genrelitteraturen.

Det är först nu som människan ställts inför scenariot att förändringar i naturen kan komma att kasta omkull hela hennes existens som art

En tredje typ av litterär potential skulle kunna ligga i människans förändrade syn på sig själv i klimatkrisens skugga. Litteraturvetarna Tobias Boes och Kate Marshall skriver i artikeln ”Writing the anthropocene. An introduction” (Minnesota Review 83, 2014) att klimatförändringarna på ett existentiellt plan gör människan till både subjekt och objekt i relation till världen. Duon menar att tanken om antropocen får konsekvenser för människans själva ”artväsen”. Poängen är att människan inte längre kan definieras som någon som bara agerar i relation till den naturliga världen eller omgivningen – hon måste också beskrivas som någon som blir ”agerad på” av denna naturliga omgivning.

Utgångspunkten för resonemanget är naturligtvis Nobelpristagaren Paul Crutzens tanke om att människan under antropocen blivit till en ”geologisk kraft” i egen rätt – och att naturen samtidigt tycks slå tillbaka med våldsam kraft. Människan har givetvis alltid blivit drabbad av naturen i form av katastrofer och liknande. Men som Boes och Marshall konstaterar är det först nu som människan ställts inför scenariot att förändringar i naturen kan komma att kasta omkull hela hennes existens som art, och att detta sker som en direkt konsekvens av en process som människan själv har satt igång.

De diskuterar en rörelse från det som kommit att betecknas ”ekomimesis” till något som skulle kunna kallas för ”ekodieges”. Det förstnämnda pekar på ett litterärt grepp som syftar till att skriva fram den miljö som ligger gömd bakom ett autonomt verk, men som samtidigt rör sig inom en litterär logik som är imiterande och beskrivande – med diktaren som tydligt subjekt. Ekodieges handlar i stället om att ge röst åt ”själva planeten”. Att skriva fram antropocen blir enligt Boes alltså ytterst en fråga om mediering av naturen. Tanken om människans dubbla roll i relation till omgivningen borde på detta sätt kunna få effekt på hur hon skildras i skönlitteraturen.

Vad ska vi läsa om det inte finns någonstans att leva?

Det ska noteras att det här inte är en okontroversiell bild av människans relation till klimatkrisen. Bland annat Andreas Malm hävdar att tanken om en ”människans tidsålder” är missvisande, och att skulden för klimatförändringarna måste placeras mer specifikt hos det han kallar för det fossila kapitalet. Man kan hålla med om det, och ändå konstatera att bilden av en enhetlig mänsklighet som hotas av en nyckfull och övermäktig process som hon själv har satt i rullning troligen har en för stark narrativ potential för att inte börja dyka upp allt oftare i fiktionen. Och med den lär följa vidare diskussion om vad vi egentligen ska ha klimatlitteraturen till.

”Det minsta man kan begära av litteraturen i en varmare värld är att den nyttjar sina unika resurser till att expandera fantasin och medvetandet – om att saker skulle kunna vara annorlunda, om att inget öde står skrivet i sten – i stället för att krympa dem ytterligare”, menar Malm i Aftonbladet.

Han lyfter fram Kim Stanley Robinsons roman ”The ministry for the future” (2020) som ett ”episkt genombrott i klimatfiktionen” som leder läsaren till ”nästa aktion”.

Detta är aktivistens läsart, överlevnadens. Och att studera klimatlitteraturen ur ett rent estetiskt perspektiv är kanske just nu lika meningsfullt som att diskutera livbåtarnas färg på Titanic. Bränderna i Kalifornien kom tidigt i år – igen. I delar av Mellanöstern gick temperaturerna över 50 grader redan i början av juni. En läckt FN-rapport talar om massvält, vattenbrist och grasserande sjukdomar – inom ett par decennier. Vad ska vi läsa om det inte finns någonstans att leva? Kanske är det som ekokritikern Richard Kerridge har föreslagit: Klimatlitteraturens uppgift är att visa oss de känslor vi ännu inte vågar hysa.

