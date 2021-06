Kristina Lindquist: Sällan har SD varit så irrelevanta som när striden gällde rätten till ett hem

”Vänsterpartiet lierar sig med Sverigedemokraterna.” Det var minst sagt tydligt vilken bild Stefan Löfven ville hamra in på måndagens pressträff – och var han placerar skulden. Att nämna Centerns roll i en extremistisk hyresreform som inte ens deras egna väljare vill ha var naturligtvis inte aktuellt. Men Löfven är inte ensam om den här historieskrivningen. DN:s Per Svensson skriver målande om hur vi fick se vänsterledaren ”skrida mot brudkammaren arm i arm med Jimmie Åkesson” och att Vänsterpartiet nu tappat all antirasistisk trovärdighet (21/6). Förläggaren Johan Wirfält twittrade i veckan att ”det har gått ett dygn sen en misstroendeförklaring från SD fällde en socialdemokratisk statsminister. Ändå helt tyst i både flödet och från kommentariatet om det nära förestående fascistiska maktövertagandet.” Han menar troligen bland annat mig, min tystnad.

Och jag påminner mig valnatten 2010. Jag är webbreporter på SVT, står inne på en toalett och försöker fixa till mitt upprivna ansikte. Det får inte synas att jag ser helt jävla åksjuk ut. Framför en annan spegel i tv-huset sitter Jimmie Åkesson, tja-la-la-la-la. Där och då dog inte bara det svenska undantaget från den bruna trenden i Europa, utan också min egen tanke om en halvdan nyhetskarriär. En journalist på public service kan inte vara öppen antifascist, inte när fascisterna sitter i riksdagen.

Spännande självbiografi, tänker ni. Är det här ”Sommar” i P1? Men jag är inte ensam om att ha ägnat ett decennium åt att gång på gång peka på hur ett parti med rötterna i vit maktrörelsen fått allt större inflytande i svensk politik, för att nu konstatera att de snart är framme. Framme vid makten alltså, politiskt har den aggressiva nationalismen ingen slutstation. Det handlar knappast om den senaste tidens dramatik, utan om att den svenska borgerligheten villigt följer en historisk tradition av att bära fram högerextremister. Ingen höjer längre på ögonbrynen åt att Busch och Kristersson är redo att dela regering med SD, och kanske ännu viktigare – att dela deras politik. Lite pikant är det kanske att Liberalerna närmast tigger om att ”få göra drängtjänst åt de högerpopulister som öppet föraktar den socialliberala tradition som partiet bygger på”, som Björn Wiman uttryckte saken i sin söndagskrönika (27/6).

Isolering till varje pris är ingen dum strategi mot brunhögern, så längre övriga partier håller fronten. När SD nu de facto har sugits upp av det konservativa blocket är strategin helt verkningslös.

På andra sidan blockgränsen menar indignerade socialdemokrater att Vänsterpartiet ”bidrar till att normalisera Sverigedemokraterna” (Ulf Bjereld, Twitter 17/6). Är det bara sossar som kan vara så arroganta att de samma vecka som riksdagen klubbar en migrationslag som splittrar och plågar flyktingfamiljer kan rya om att Vänsterpartiet ”normaliserar” högerpopulism? SD är redan normaliserade! Den fällda regeringen genomför just nu en migrationspolitik med direkt inspiration från Sverigedemokraterna – en politik som placerar Sverige i EU:s mest restriktiva bottenskikt. Kanske betyder tillfälliga uppehållstillstånd, försörjningskrav och utvisningar något annat när avsändaren går under röd flagg på första maj.

Men visst, svenska antifascister har en pedagogisk utmaning i att förklara varför det var rätt att driva motståndet mot marknadshyror rakt in i elden. Jag ska försöka. I tio år har den dominerande antifascistiska strategin i det parlamentariska Sverige varit att hålla den röda linjen mot SD. Att peka på rasistiska skandaler, tala om normalisering, påminna om historiens brott och vädja till anständigheten. När Ulf Kristersson 2018 lovade Hédi Fried att ”aldrig, aldrig” ha något samröre med SD var det kanske det sista kapitlet med den logiken. För vad händer när ingen längre är intresserad av anständighet? Jag återkommer till författaren Elisabeth Hjorths senaste bok ”Mutant” (Glänta, 2020) där hon skriver om att som kulturkritiker vara upptagen med att ”avmystifiera, avslöja, uppenbara det fördolda våldet” och hoppas att ”själva blottandet ska leda till förändring”. Inför en nationalism som blivit alltmer skamlös tappar avslöjandet all effekt. ”Vad spelar teorierna om förtryckets lömska mekanismer för roll om förtrycket inte längre bryr sig om att dölja sig?” skriver hon.

Isolering till varje pris är ingen dum strategi mot brunhögern, så längre övriga partier håller fronten. När SD nu de facto har sugits upp av det konservativa blocket är strategin helt verkningslös.

I ett sådant läge måste man hitta ett annat sätt att hålla rasister och halvdemokrater borta från politiskt inflytande. Vi är många som stått bakom Januariavtalet och samtidigt känt en smygande oro för vilket slags postpolitiskt landskap det bäddas för när Socialdemokraterna sitter och genomför nyliberal politik. På kort sikt blockeras SD från inflytande, men när den ekonomiska konfliktdimensionen i politiken suddas ut öppnas fältet för kulturkrigets dödsspiral – och där vet vi vilka som tar hem spelet.

Om Vänstern hade låtit ödesfrågan om marknadshyror ha sin gång hade de sagt till väljarna att den ekonomiska dimensionen i politiken är död. Att frågor om jämlikhet, fördelning och rättvisa numera ligger utanför det politiska rummet, men att vi är välkomna att ta ställning till moskébyggen, delade badtider på simhallen och polisens rätt att skjuta först och fråga sen.

Det enda hållbara sättet att stoppa högerradikala partier är nämligen att upprätthålla den centrala konflikten mellan höger och vänster i politiken; det här har den belgiska statsvetaren Chantal Mouffe återkommit till i flera böcker. Och för ett ögonblick var det något sådant som hände, när striden i svensk politik plötsligt stod om den grundläggande rätten till ett hem. Sverigedemokraterna må ha ”vunnit” i kammaren den där måndagen, men rent politiskt var det länge sedan de kändes mer irrelevanta. Kanske finns det en antifascistisk väg framåt – trots allt.

