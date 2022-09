Kristina Lindquist: Som vänsterkvinna är jag givetvis immun mot romantik

VAL 22

För 20 år sedan läste jag en kurs i nationalekonomi i Uppsala. Det var naturligtvis fasansfullt, och jag ägnade terminen åt att förstöra lektionerna med beskäftiga ”frågor” om ämnets nyliberala slagsida och IMF:s härjningar i fattiga länder. En ABF-gubbe i en ung kvinnas kropp. Därför var det så oväntat när en kursare under en kväll på lokal släntrade fram med en raggningsreplik på fickan: ”Du, hallå... du gillar u-länderna va? I så fall gör jag också det.” Det blev inget napp, men ekonomkillen hade förstått något grundläggande om kärlek och relationer – och var före sin tid.

Attraktion och politik hör nämligen ihop, mer än någonsin. I dagarna lanserar techmiljardären Peter Thiel (känd för att ha beklagat konsekvenserna av kvinnlig rösträtt) en ny dejtningstjänst för konservativa. The Right Stuff är av hemsidan att döma en app för vita singlar som vill slippa snack om pronomen och träffa folk som inte blir kränkta av allting. Ett upplägg med så kallad invite only garanterar ett utbud av kvalitetsmänniskor i en tid när digitala mötesplatser har blivit olidligt politiskt korrekta.

Det tycks finnas ett verkligt problem här, med kärlekskranka högerväljare som ständigt ratas på dejtningsmarknaden. ”Does being a Tory mean I’m not ’woke’ enough for love?” frågade sig den brittiska författaren Charlotte Gill för ett par år sedan, och konstaterade att dejtning i trettioårsåldern är ”a left-leaner’s game” (Telegraph, 16/8 2019). Journalisten David Bates undrar i en krönika i The Times om hans politiska åsikter har gjort honom ”odejtbar”. Han kallar det en ”twitterisering” av livet, att låta frågor som feminism och klimat dra upp gränserna för kärleken (24/9 2021).

GP:s Nina Morby är delvis inne på samma linje och undrar vad som händer med romantiken om ”meningsskiljaktigheter börjar ses som ett hinder för kärleken i sig” (24/8). Själv är jag som vänsterkvinna givetvis immun mot romantik, men hoppas verkligen att The Right Stuff kan hjälpa ”Brittany” i den fina cowboyhatten att hitta den rätte. Frågan är bara hur sådana nischade mötesplatser ska lösa det som åtminstone i Sverige är den heterosexuella gordiska knuten, att kvinnor och män lever på olika politiska planeter.

Jag tvivlar inte en sekund på att kvinnorna i Arpis bekantskapskrets är bra på att hålla låda. Det märkliga är att han tycks betrakta detta som en orättvisa

Att studera Väljarbarometern från SVT/Novus är en hisnande upplevelse. Om bara kvinnor röstade skulle Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ensamma få nästan 50 procent. Om bara män röstade gäller samma förhållande – men för Sverigedemokraterna och Moderaterna. Trenden har pågått sedan 80-talet, och klyftan är större än någonsin. Statsvetaren Lena Wängnerud menar att man kan betrakta det som en ”mobiliserad könsdimension” där skillnader i utbildning, yrke och familjeansvar ger utslag för vilka partier vi anser bäst företräder våra intressen (DI, 26/8). Frågan engagerar inte bara forskare. ”Det är väl inte orimligt att tänka sig att män genetiskt har utvecklat en förmåga att leda ett samhälle”, säger programledaren för SD:s tv-satsning Riks i ett minnesvärt klipp om varför kvinnor röstar vänster (2/11).

En amerikansk studie av politisk polarisering visar att andelen föräldrar som skulle bli missnöjda om deras barn gifte sig med någon från ”fel” parti har ökat markant sedan 1960 – och det är mycket möjligt att det faktiskt skett en verklig polarisering av kärlekslivet. Rent statistiskt borde det dock förekomma en hel del blandäktenskap. Redan i förra valrörelsen skrev journalisten Paulina Neuding om kärlek som en avgörande faktor bakom en kommande normalisering av det gamla vitmaktpartiet SD. ”De flesta älskar någon Sverigedemokrat”, konstaterar hon – och det finns ingenting dramatiskt i det (Dagens samhälle, 11/6 2018).

Nå, lite jobbigt verkar det ändå vara? Se bara vad högerdebattören Ivar Arpi twittrar om manliga vänner som är gifta med vänsterkvinnor: ”Männen självcensurerar sina politiska åsikter & om att de röstar M, KD eller SD. För att rädda äktenskap och familj. Kvinnorna orerar dock alltid högt om sina politiska åsikter.” (3/9) Arpi länkar också till forskning om självcensur bland olika partisympatisörer, där SD ligger i topp. Det verkar helt enkelt finnas ett socialt pris för att twittra om återvandringståg till Kabul – och så kan vi ju inte ha det?

Jag tvivlar inte en sekund på att kvinnorna i Arpis bekantskapskrets är bra på att hålla låda. Det märkliga är att han tycks betrakta detta som en orättvisa, i stället för ett uttryck för naturliga svenska könsroller. Hon glappar, han tiger – en gammal fin tradition? Om man hellre vill tala så att vi kulturmarxister förstår kan man konstatera att frågan handlar om hegemoni. Det är än så länge mer socialt accepterat att vilja höja skatten för miljardärer än att hata invandrare, därför råder husfrid på de tysta högermännens bekostnad. De kan tydligen tänka sig att vara gifta med orerande batikhäxor, men tvivlar själva på att det omvända gäller. Rasism är kanske inte så attraktivt?

I den amerikanska debatten har tonläget kring vänsterns trångsynthet i liv och kärlek nått rent surrealistiska nivåer. I fjol kopplade statsvetaren Eric Kaufmann universitetsstudenters vägran att dejta Trumpanhängare till ”politisk diskriminering” och varnade för dess konsekvenser i termer av politisk endogami, det vill säga att gifta sig inom den egna gruppen (National Review 24/6 2021). Det finns en underström här som bär drag av de sämsta argumenten i debatten om så kallade incels, och som säger att intimitet är en resurs som ska spridas jämlikt över den politiska skalan.

Det här är dock ytterkantspositioner. Stackars journalisten David Bates vill bara gå på dejt utan att behöva deklarera sin ståndpunkt i frågor som veganism och Black lives matter. Vad hände med att vara svag för sådant som fylligt hår och ett fint ansikte, frågar han sig. Kanske skulle han läsa Märta Tikkanen, som bättre än många andra fångat kärlekens politiska rum:

För mej

kan kärleken aldrig vara

två som kryper ihop

i ett hörn

medan livet brusar förbi

För mej

måste kärleken alltid vara

många som kämpar i bredd

– också du, också jag –

mitt uppe

mitt ute i livet

