Kristina Lindquist: Tärningens slump är en symbol för att framtiden fortfarande är öppen

Plånbok, nycklar, telefon... tärningar.

Det är alldeles sant, under många år såg min rutin vid ytterdörren faktiskt ut så. Jag lämnade helst inte hemmet utan en liten tygpåse med fem tärningar. Att resa någonstans utan tärningar i ryggsäcken var otänkbart. Låt mig säga så här: Det finns säkert människor i världen som spelat yatzy med sig själva fler gånger än jag, men de är inte många. Jag lovar att de ryms i mitt kök. Vi skulle kunna ses där och spela.

Vad är det här? Tärningar? Ett tidsfördriv, så klart. Sällskap. Något att fästa blicken på. Den meditativa renheten i tärningsslaget ger mig fortfarande en känsla av lyckligt lugn, och de olika sidorna bär fortfarande sina egna personligheter. Fyran och femman som ett vänligt syskonpar, ettan som alltid hittar en väg ut, sexan med sin lite skrämmande hybris, trean streetsmart, tvåan mest lik mig.

Jag är billig i drift, sex sidor ska det vara. De mångsidigas komplicerade dodekaedrar (tolv sidor) och ikosaedrar (tjugo) får rollspelarna gärna behålla. Jag vill inte fantisera eller skapa nya världar, jag vill bara slå mina tärningar.

Det låter vrickat, men jag är knappast ensam om att fascineras av dessa slumpens artefakter, de som trots allt har varit med oss i minst 5 000 år. I vår tid har den brittiske konstnären Tony Cragg byggt uppmärksammade skulpturer av tusentals små plasttärningar, där de minutiöst sammanfogade formerna kan sägas krocka konceptuellt med sitt eget symboliska material. Bland gentlemannatjuvarna i ”Ocean’s thirteen” spelar manipulerade tärningar en viktig roll för handlingen, och i ett avsnitt av ”Vänner” lägger Monica och Chandler sitt framtida giftermål i tärningens händer under ett casinobord i Las Vegas.

I komediserien ”Community” skapar ett olyckligt tärningskast sex potentiella verkligheter, där den ”mörkaste tidslinjen” öppnar dörren för onda versioner av seriens huvudpersoner. I ”Pirates of the Caribbean: Död mans kista” spelar Orlando Bloom och Stellan Skarsgård ”liar’s dice” med sina egna själar i potten. Säkerligen är detta med viss inspiration från Samuel Taylor Coleridges 1700-talsdikt ”Balladen om den gamle sjömannen”, där en vålnad kastar tärning tillsammans med döden om besättningens liv: ”Hon spelade ett tärningsspel/ med benranglet intill./ Hon gav tre visslingar: ’Jag vann!/ Jag får det som jag vill!’” (Ellerströms, 2018. Översättning: Axel Englund).

”Det är lätt att bli på dåligt humör när man tänker på äventyrare och entreprenörer, särskilt när de ger sig ut på charmig slumpvandring med tärningen i högsta hugg.” Foto: Alexander Mahmoud

Den amerikanska författaren George Cockcroft, som gick bort i fjol, sade i intervjuer att han brukade gå omkring med en tärning i fickan. Mer känd är han naturligtvis under pseudonymen Luke Rhinehart, och i år är det precis femtio år sedan hans roman ”Tärningsspelaren” kom ut första gången. Den litterära premissen för denna fiktiva självbiografi är numera välkänd. En framgångsrik men dödligt uttråkad New York-psykiatriker upptäcker slumpens mörka tjusning och låter snart tärningen styra allt fler aspekter av livet.

Även den som inte läst boken kan nog känna igen skildringen av jungfrukastet: ”Sen hördes tutandet av en mistlur från East River och skräcken slet sönder hjärtpulsådrorna och knöt samman dem i magen; om ettan ligger uppåt på den där tärningen, tänkte jag, ska jag gå en trappa ner och våldta Arlene.” (Natur och Kultur, 2001. Översättning: Ingrid Söderberg-Reeves) Eftersom ”Tärningsspelaren” är en utpräglat manlig fantasi är den yppiga grannen såklart mer än villig att delta i det som bokens doktor Rhinehart kallar för ”våldtäkt”.

Hemligheten med ett ”lyckat tärningsliv” är helt enkelt att göra sig själv till en lealös marionett. Doktor Rhinehart är Jesus för en dag, agerar omättlig sexgalning, tvingar sig själv att umgås med sina barn i fem obeskrivliga timmar, sätter sin karriär i gungning och förgiftar till slut en före detta patient. ”Tärningsspelaren” kan beskrivas som en cynisk satir över en proppmätt medelklass, över psykoanalys som kulturellt uttryck och kicksökande som religion.

I ett slags bibliska parafraser ur något som kallas ”Tärningens bok” står att läsa sådant som: ”I begynnelsen var Slumpen, och Slumpen var hos Gud och Slumpen var Gud.” Mitt i borgerlighetens djupaste livsleda uppstår ett oväntat rus i mötet med slumpens sex sidor: ”All makt åt tärningen! Upphetsad och stolt stod jag ett ögonblick vid min egen Rubicon. Och sen vadade jag över.”

Det går som bekant inte att spela tärning utan att förr eller senare komma fram till den där floden. I en essä publicerad på 2070-årsdagen av Caesars bevingade ”alea iacta est” skriver idéhistorikern Michael Azar om hur händelsen kommit att ge upphov till en ”odödlig legend om hur en synnerligen djärv man formar ett helt imperiums öde”. Tärningen blir här ”emblemet för en handling efter vilken det inte finns någon återvändo” och Caesar framställs ofta som ”idealbilden för en människa som tar sitt öde i egna händer” (Göteborgs-Posten 10/1 2019). Men om tärningskastet här blivit en symbol för ”dödsförakt och dådkraft” och ett sätt att manifestera sitt eget storslagna namn är det hos Rhinehart snarare ett sätt att upphäva sig själv, sin moral och sin identitet.

En journalist på tidskriften Loaded kallade runt millennieskiftet Rhinehart för ”århundradets romanförfattare” innan han själv tog heroin på tärningens inrådan

Huvudpersonen återkommer ständigt till jagets upplösning som målet med de alltmer intensiva övningarna med tärningen; bara på det sättet kan han bli verklig och fri som människa. Han vill slita ”Dr Lucius Rhineharts alldagliga kläder” från sin kropp och träda fram ”naken och blottad”. Tärningslekarna framstår närmast som en släkting till de ”autenticitetstekniker” som idéhistorikern Linnea Tillema diskuterar i sin avhandling ”Övningar i frihet: pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige” (Makadam förlag, 2021). Tillema studerar här den svenska välfärdsstatens möte med amerikanska självförbättringstekniker, sådana som bland annat syftar till en ”optimering av självet” och att upphäva ”jagets kontinuitet”.

Tyvärr finns det dock en inbyggd svårighet i doktorns manöver, eftersom det där envisa jaget alltid tycks söka sitt: ”Mitt Ego, mina vänner, mitt ego. Ju mer jag försökte utrota det genom tärningen desto större växte det. Varenda kast med tärningen stötte bort ytterligare en bit av mitt gamla jag och gav näring åt de växande vävnaderna hos tärningsmannens ego.” Den här tendensen blir inte svagare av att hans ambitioner med tärningslivet växer långt bortom honom själv.

Om han först kastat tärning som en ”bitter lek” mot sitt eget liv ska han snart göra det för att bygga nya människor: ”Jag skulle skapa en Ny Värld, en bättre värld, en Glädjens, Variationens och Spontanitetens Värld. Jag skulle bli Far till en ny ras: Tärningsfolket.”

Och kanske har författaren Luke Rhinehart i någon mån lyckats med just detta – utanför det lagom kittlande tankeexperiment som utgör bokens universum. Som DN:s Hanna Fahl konstaterade i en krönika för ett par år sedan har romanen ”förfört generationer av unga douchebags” och utövar fortfarande ”inflytande på självgoda skitstövlar som vill vidga sina vyer” (10/6 2017). Hon lyfter bland annat fram entreprenören Max Hawkins som genom hembyggda slumpgeneratorer började beställa taxi med ”hemlig destination”, våldgästade random främlingars Facebookevenemang och dök upp hos en ”slumpmässigt utsedd pensionär med en paj i handen”.

Att Rhinehart i ett efterord själv avfärdat sin bok som ett ”lekfullt upptåg” hindrar inte heller andra från att utse ”Tärningsspelaren” till ”det tidiga 70-talets mest eleganta roman” (Timeout London), till en av de femtio främsta ”kultböckerna” (The Telegraph) och till en av de femtio ”mest inflytelserika” romanerna under andra halvan av 1900-talet (BBC). En journalist på tidskriften Loaded kallade runt millennieskiftet Rhinehart för ”århundradets romanförfattare” innan han själv tog heroin på tärningens inrådan. Mellan 1997 och 2001 sände Discovery realityserien ”The diceman” där två sköna äventyrare under fyra säsonger lät tärningen bestämma nästa destination på livets tv-resa.

”Så kan slumpen dels användas både för att peka ut det normala – som vi alltså inte behöver oroa oss för eftersom det alltid förekommit – och dels det onormala, som vi inte behöver oroa oss för eftersom det är så onormalt.” Foto: Alexander Mahmoud

Det är lätt att bli på dåligt humör när man tänker på äventyrare och entreprenörer, särskilt när de ger sig ut på charmig slumpvandring med tärningen i högsta hugg. Men kanske har slumpens lockelse faktiskt fått en ny och trängande aktualitet, bortom kickar och självförverkligande. Frågor om normalitet, förväntningar, utfall och sannolikhet är centrala i relation till klimatkrisen som vår tids stora ödesfråga – och slumpen utgör inte sällan en viktig retorisk poäng hos den som vill förneka allvaret i situationen. Den varmaste sommaren sedan mätningarna började säger du? Det måste vara ett sammanträffande.

I den indiske författaren Amitav Ghoshs klimatroman ”Öarna” finns inga tärningar – däremot en närmast desperat fixering vid slumpen: ”Jag slöt ögonen och grep tag i ordet, klamrade mig fast vid det som vore det min sista förbindelselänk med verkligheten. Såklart måste allt vara en fråga om slump: dessa otänkbara möten, dessa osannolika broar mellan det förgångna och nuet.” (Palaver Press, 2020. Översättning Ylva Gislén) Cykloner som slår in allt hårdare över deltat, massiv fiskdöd, människor som tvingas förflytta sig över kontinenter, ormar som dyker upp på fel plats, i fel vatten – inte finns det väl någon systematik eller lagbundenhet i det? Inte har vi kunnat se det komma?

Under en konferens som skildras i romanen ger en åhörare uttryck för den återkommande hållningen att folk alltid ”föreställt sig att undergången varit nära ... bara för att varje generation ser sig själv som speciell och gärna vill tro att allt ska komma till ända med den”. Vem som helst kan ju sätta samman en lista på ”sammanträffanden” i form av översvämningar och katastrofer och hävda ett mönster och en hotande nyordning. För romanens huvudperson, en antikvarisk bokhandlare med viss kosmopolitisk utstrålning, är tilltron till slumpen det som förbinder honom med verkligheten, där alternativet är ödestro eller konspirationsteorier för paranoida stackare. Slumpen ger precis som religionen ”tillförsikt, trygghet, oskuld, renhet”, och därför måste han hålla fast vid den: ”Verkligheten var i grunden slumpmässig, det slumpmässiga var det normala.”

Amitav Ghosh har även i andra böcker varit upptagen vid tanken på det slumpmässiga och det sannolikas natur. I sin hyllade essä ”Den stora galenskapen. Klimatförändringen och det otänkbara” (Palaver press, 2020. Översättning Roy Isaksson) diskuterar han hur realistiska skildringar av vår tids våldsamma och nyckfulla klimatuttryck generellt inte uppfattas som trovärdiga – och därför avfärdas som dålig litteratur. Det slumpmässiga i en tornado på gatan där jag går kan accepteras i verkligheten, men inte i fiktionen. Så kan slumpen dels användas både för att peka ut det normala – som vi alltså inte behöver oroa oss för eftersom det alltid förekommit – och dels det onormala, som vi inte behöver oroa oss för eftersom det är så onormalt. Ghosh skriver: ”Och det tycks som att vi nu befinner oss i en era som kommer att definieras just av händelser som, enligt vår nuvarande norm för normaltillstånd, verkar ytterst otroliga: plötsliga översvämningar, hundraårsstormar, ihållande torka, perioder av exempellös hetta, plötsliga jordskred, våldsamma störtfloder som väller ner från rämnade glaciärsjöar, och, ja, nyckfulla tornados.”

Moralen har ingen plats vid tärningens bord, men framför allt säger tärningsspelet att saker och ting ännu inte är slutgiltigt avgjorda

Impulsen att betrakta extremt och oförutsägbart väder som slumpmässigt snarare än en del av en ny sorts lagbunden normalitet får kanske betraktas som en naturlig försvarsmekanism. Om allt märkligt som sker bara är ett uttryck för samma slags nycker i naturen som alltid har oroat människor betyder det nämligen att ingenting avgörande har förändrats i själva spelplanen.

En spegling av denna förhoppning finns faktiskt i Coleridges ovan nämnda ballad om den gamle sjömannen. Den klassiska dikten skildrar hur en åldrad sjöfarare berättar om en albatross som slagit följe med hans skepp, och skjutits av den tanklöse berättaren med ett armborst. Som en konsekvens av detta brott mot naturen drabbas besättningen av den ena olyckan efter den andra. När den gamle ser vålnaden och döden spela tärning om besättningens liv är det ett sätt att föra in slumpen i den egna skuldens ställe.

Moralen har ingen plats vid tärningens bord, men framför allt säger tärningsspelet att saker och ting ännu inte är slutgiltigt avgjorda.

Så blir slumpen ytterst en symbol för att framtiden fortfarande är öppen. Tärningen blir en fåfäng talisman i fickan – en som säger att våra liv, våra barns liv och allt som ska hända i morgon fortfarande är oskrivet. I Ghoshs roman ”Öarna” glider en akademisk diskussion om renässanslitteratur in på fossila bränslen, eftersom ingenting vi känner till längre går att skilja från dem: ”Skulle dina engelska 1600-talsförfattare ha skrivit som de gjorde om de inte haft koleldar att värma sig vid? Visste de att de höll på att väcka ett vilt odjur, som länge hade legat ostört i jordens inre? (…) Flera sekler senare faller det nu på oss att bevittna slutet på vad som påbörjades då.” Slumpen blir alltså ett sätt att låtsas som att allt som sker inte redan pågår i skuggan av en katastrof som varit i rörelse långt före oss. En, två, tre, sex grader? Det fossila kapitalet spelar inte tärning. Det vet precis vart vi är på väg.

Slutligen ska den som läser ”Tärningsspelaren” och börjar känna slumpens rus i sina ådror också notera den avgörande luckan i doktor Rhineharts logik. ”Min våldtäkt var uppenbarligen styrd av ödet. Icke skyldig”, säger han efter det första nattliga tärningskastet. ”Sannolikheten att tärningen skulle ligga med ettan uppåt var bara en på sex.” Jag vet doktorn, bara en på sex. Men alternativen? Någon formulerade alternativen.

Tärningens historia Tärningen och dess föregångare är de äldsta kända spelföremålen i människans historia. Man har hittat tärningar motsvarande de vi använder i dag i egyptiska gravar från 2000 år f Kr och i kinesiska utgrävningar från 600 f Kr. Den första beskrivningen av tärningar i skrift finns i den mer än 2000 år gamla indiska skriften Mahabharata. Pyramidformade fyrsidiga tärningar var en del i det uråldriga brädspelet Kungaspelet från Ur, som spelades i Mesopotamien för 4500 år sedan. Historiskt har tärningar tillverkats av material som ben och elfenben, brons, agat, kristall, marmor och porslin. Moderna tärningar tillverkas nästan alltid av cellulosa eller plast. Källa: Encyclopedia Britannica Visa mer

Läs fler texter av Kristina Lindquist.