Kristina Lindquist: Valrörelsens löften är ren fossilpopulism

För Karl-Petter Thorwaldsson (S) är det otänkbart att människor skulle behöva ändra sitt beteende och exempelvis köra mindre bil för klimatets skull. Det ingår inte i ”regeringens strategi”, berättar han för DN (8/7). Jag fattar, Kålle.

Vad är det presskvinnan brukar säga i tv-serien ”Vita huset”? Alla är idioter under ett valår. Och då är det ingen idé att försöka kommunicera med väljarna på andra sätt än genom fossilpopulism. Ingen ska enligt näringsministern behöva konsumera eller flyga mindre, utan vi ska bara rakt av kunna ”göra de saker vi vill göra och leva det liv vi vill leva utan klimatpåverkan”. Vad ska man säga? I'll have what he's having.

Mer hederligt är att som Lena Andersson erkänna att det helt enkelt finns saker som är viktigare än att bromsa klimatkrisen, nämligen en ”fri ekonomi” (9/7). Då får man kanske köpa att Andersson som vanligt låtsas att konflikten står mellan den autonoma individen och ”naturen” som rättighetsbärare – allt medan verkliga människor dör av vattenbrist, värmeslag, översvämningar och kollapsande glaciärer.

Det finns kanske inget kraftfullare politiskt löfte än den normalitet som pågår just nu, och som går ut på att folk helt enkelt bara ska få leva på utan avbrott och försakelser tills det stigande havet kommer och tar deras hem – som inte längre kan försäkras. Kanske kommer det att brinna lite också, som i Frankrike. Kanske blir maten väldigt, väldigt dyr innan den tar slut. I Italien torkar skördarna till damm.

Den politiska strategin att inte en enda väljare ska behöva försaka kött och charter för framtidens skull skulle dessutom kännas rimligare om man faktiskt satte stopp för de storskaliga dumheter som pågår runt omkring oss. I en ny artikelserie skriver Aftonbladet om den så kallade bitcoinbrytning som bland annat innebär enorma koldioxidutsläpp, astronomisk – och extremt subventionerad – elförbrukning och stora mängder elskrot (11/7). ”Det är viktigt att vi leder digitaliseringen”, säger ansvarig minister.

Själv önskar jag bara att någon kunde gå till val på att jag och ungarna ska få ”leva de liv vi vill leva”, och ”göra de saker vi vill göra”. Till exempel överleva, äta mat och göra planer för morgondagen.

