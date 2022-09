Kristina Lindquist: Varför skulle vanligt folk ge upp om sina barns framtid?

Vill du få mig att gråta på två sekunder? Det finns i så fall en scen ur Matthew Warchus dramakomedi ”Pride” som aldrig sviker.

Året är 1984 och ett gäng queeraktivister från London har oväntat slutit upp bakom strejkande gruvarbetare i djupaste Wales. Insamlade pengar ska överlämnas och stel kulturkrock pågår, när ledargestalten Mark Ashton (Ben Schnetzer) hoppar upp på ett bord och exploderar i politisk entusiasm. Vi ska göra mer! Vi ska få Nationella kolstyrelsen att komma krypande på sina bara knän!

Uppfylld av den rusiga stämningen höjer en walesisk kvinna sin klara stämma i sång. Fler och fler faller in, och snart sjunger hela rummet de välkända orden ur James Oppenheims dikt från 1911.

As we come marching, marching, unnumbered women dead

Go crying through our singing their ancient song of bread;

Small art and love and beauty their trudging spirits knew –

Yes, it is bread we fight for – but we fight for roses, too.

Bröd är överlevnad, rosor att få tro på något mer. Konst, kärlek, skönhet. Kanske morgondagen, rentav? I vår tid tycks det märkligt nog placeras en konflikt precis där, mellan det dagliga brödet och kampen för framtiden. Eller mer specifikt – mellan ”priset vid pump” och en värld som går att leva i.

Sången tystnar, och med dagens ögon är det naturligtvis ett pikant förhållande att gruvarbetarna i filmen strejkar för en smutsig kolgruvas öde. Scenen där Bill Nighys rollfigur talar kärleksfullt om ett perfekt och rent kolfält är – som det heter – stark tobak, inte minst för att delar av Wales enligt aktuella prognoser riskerar att hamna under vatten inom ett par decennier. Om det nu verkligen är gruvans liv de här människorna strejkar för, och inte sig själva – med de medel som finns inom räckhåll.

I senaste numret av tidskriften Brand diskuteras hur eskalerande levnadsomkostnader inte sällan används som slagträ mot offensiva klimatsatsningar. Med paralleller till Dario Fos ”Vi betalar inte, vi betalar inte!” skriver redaktören Mathias Wåg om hur allt tyder på att klimatomställningens pris kommer att skjutas över på en redan utsatt arbetarklass medan fossilindustrin hålls under armarna. Utmaningen de kommande åren blir att sammanlänka arbetet för att klara ”slutet på månaden” med att undvika ”slutet på världen”.

I Frankrike har uttrycken ”fin du mois” och ”fin du monde” ibland använts som en retorisk dikotomi; vem tänker på planetens överlevnad när matpriserna stiger? Det är dyrt att vara fattig, och priset just nu är att inte orka kämpa för sin egen framtid.

Historikern Sébastien Ledoux skrev för ett par år sedan att bensinuppror som Gula västarna inte bara blottlägger konflikten mellan stad och land, utan också utmanar i fråga om temporalitet (Libération, 4/12 2018). Det handlar enkelt uttryckt om tid och politikens tidsmässiga dimensioner – på vilket ögonblick ska vi egentligen satsa kraften?

Kravet från den här rörelsen är enligt Ledoux en politik för ”ici et maintenant”, här och nu. Samtidigt hörs slagordet ”Fin du monde, fin du mois, même combat!” även hos Gula västarna, vilket bland annat Aftonbladets Johanna Fränden skrivit om. Même combat, samma kamp. Både nu och i morgon. Både bröd och rosor. Varför skulle vanligt folk ge upp om sina barns framtid för att de har räkningar att betala i dag?

Vi kan fråga svenska politiker, som ofta tycks ha svårt att befatta sig med frågor som sträcker sig längre än till nästa val. Kanske måste någon tvinga dem. Annars kommer ”slutet av månaden” förr eller senare framstå som en utopi. Det kommer att handla om slutet av dagen.

Läs fler krönikor och andra texter av Kristina Lindquist