Kristina Lindquist: Vill du inte betala för mina principer så har jag andra

Hyran gick upp. Fem procent. Det är okej, allt är okej än så länge. Tänker ni också på pengar hela tiden? Att ha dem, att inte ha dem, att dra in dem. Det är inte synd om mig, många har det sämre. Det rapporteras att svenska barn har börjat äta mer i skolan, för att kompensera för det som saknas hemma.

Allt är okej, men det kan gå fort. ”Folk med riktiga jobb blir arbetslösa. Det här är inte ett ekonomiskt läge då man vill vara topping”, som kolumnisten Carrie Bradshaw säger i ett avsnitt av ”Sex and the city”. Jag tänker på pengar hela tiden, och när man befinner sig i en bransch som går ut på att sälja åsikter på faktura kan det hända att pengarna tar sig in i själva skrivandet. En krönika går dåligt, man ser sin aktie dala. Två lajks, allt är tyst. Man är sin egen lilla klickonomi, rör sig instinktivt mot ämnen som går att konvertera till ett uppehälle.

Jag vet att jag blir läst när jag skriver så kallade ”personliga” texter, det blir alla. Men man får akta sig med den valutan. Snart står man där utan anekdoter och med ett mörker man inte vet om man vill plocka fram. I Expressen undrar Malte Persson om alla dessa personliga kulturtexter innebär en förskjutning av den offentliga blicken i form av ”en inåtvändning, en borgerlig intimisering i stil med 1800-talets Biedermeierromantik”. Och kanske är dejtning, bioetikett, barnlängtan och guldmunkar helt enkelt eskapism för den ”som inte orkar stirra alltför länge ned i klimatkatastrofer och andra avgrunder” (16/2).

Eller så är svaret enklare. Hur många oklickade krönikor om klimatet har man råd att skriva innan det är dags att så att säga bli personlig? Bjuda på något? Det är bara att konstatera att åtminstone en del av det offentliga samtalet cirkulerar kring sådant som frilansar känner att de på ett enkelt sätt kan fakturera för. Först kommer maten, sedan vinkeln.

Möjligen finns det också ett större problem här än att kulturskribenter snöar in på sina privatliv för att betala hyran. I ett hårt samhällsklimat kan det mycket väl hända att vissa politiska åsikter visar sig lättare att överleva på än andra. Detta är mina principer, och om ingen vill betala för dem kan vi nog lösa det.

”Hur mycket betyder det egna samvetet när det kan växlas in mot framgång, makt och stjärnglans i livets teater?” frågar sig Björn Wiman i sin helgkrönika (DN 19/2) efter att ha sett Klaus Manns ”Mefisto” som i veckan hade premiär på Dramaten. Detta är naturligtvis pudelns kärna. Men en del av styrkan i ”Mefisto” – som förstärks i Natalie Ringlers kollektivt betonade scentolkning – är att den rör sig på flera materiella nivåer.

”Med en lön på nittiofem mark i månaden är det inte så lätt att vara en anständig människa”, konstaterar den radikale skådespelaren Otto, lysande spelad av Hannes Meidal. Han vet att man kan bli rädd och svag av att tänka på pengar. Senare ska just denna Otto stå emot många dagar av tortyr i händerna på Hitlers stormtrupper – utan att yppa ett enda av kamraternas namn.

Sådant hjältemod vet de flesta av oss ingenting om. Det bästa vi fegisar kan hoppas på är att gränsen för att förhandla bort vår anständighet inte går långt tidigare. Vilka åsikter skulle jag själv börja sälja om det blev omöjligt att köpa mat och blöjor?

Det finns röster i offentligheten som för mindre än tio år sedan varnade skarpt för Sverigedemokraterna – och i dag ser samarbetet med fascister som en självklarhet. Hur gick det till? Kanske kom de verkligen på andra tankar. Kanske gjorde de bara en prognos för var maten skulle finnas i framtiden. Risken finns tyvärr att det är ungefär samma sak.

