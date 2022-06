Kristina Sandberg: Jag och min trädgård har känt oss som kusinerna från landet

Under många år var vår trädgård i ett gammalt sommarstugeområde i Haninge söder om Stockholm dåligt omhändertagen. Jobb, sjukdom och min pappas oväntade död kom emellan. Under en intervju jag gjorde med Jamaica Kincaid i North Bennington i Vermont 2017 berättade hon glatt att hon var ”back in the garden game”. Även hennes trädgård hade försummats en tid, men det här året hjälptes hon och hennes allt i allo Trever åt att planera, plantera och beskära. Rabatterna med sina former av den karibiska ö-världen skulle grävas om, köksbordet var fyllt av fröpåsar och växtkataloger.

Kincaids ”(Boken om) Min trädgård” är ett måste för alla som vill gräva djupare i den mylla våra europeiska trädgårdar kommer ur. Och när jag läste den på nytt återkom sakta den där ivriga glädjen jag mindes från den första tiden på vår tomt i slutet av 1990-talet. Då jag slukade Karin Berglunds ”Din trädgård”. Hennes språk, hennes beskrivningar – som jag drömde! Fruktträdslunden med vårlökar. Alla gammaldags rosor. Örtagården. Ängen. Perennrabatterna med löjtnantshjärtan, spansknävor och luktpioner. Kökslandet – kanske en fransk potager… Klängande klematis och doftande olvon. Skulle det gå med en magnolia?

Det var vid den här tiden jag först stötte på trädgårdsarkitekten Ulla Molin. ”Leva med trädgård” från 1986, om hennes två skånska trädgårdar, återkom som ett betydande referensverk i trädgårdstidningar och trädgårdslitteratur. I Berglunds ”Din trädgård” fanns en förtrollande bild av en cirkelformad prinsesstårtsgrön gräsmatta från Molins numera byggnadsminnesförklarade villaträdgård i Höganäs, så långt ifrån vår egen oformliga som var fylld av mossa, revsmörblommor och maskrosor.

Ett knotigt äppelträd kommer inte precis på en säsong

Ulla Molin var redaktör för egnahemsrörelsens tidskrift ”Hem i Sverige” mellan 1944–1967 och skrev flera böcker om hemträdgården, oftast med den mästerliga illustratören Lisa Bauer vid sin sida. Men mest känd är hon nog för sin trädgårdsbiografi ”Leva med trädgård” som kom ut som faksimil år 2000.

Jag gick girigt igenom den och insåg hur väldigt lite jag visste om trädgårdsodling och hur mycket jag skulle kunna lära mig av andra som gått före. Ett knotigt äppelträd kommer inte precis på en säsong – träden, buskarna, häckarna – allt det skulle helst planteras med detsamma så att stommen fick tid att etablera sig. Marktäckande perenner kunde vara mindre krävande än en monokrom och tråkig gräsmatta som skulle gödas, dressas, vattnas och helst klippas ett par gånger i veckan – och i ärlighetens namn var de där ettåriga sommarrabatterna som måste göras på nytt varje år något man bara kunde ägna sig åt med mycket flexibla och barnfria tider…

I dagarna har det kommit en nyskriven biografi över Ulla Molin, ”Ulla Molin. Konsten att skapa den tidlösa trädgården” av Liselotte Fritz, som initierat placerar Molin såväl i den skånska myllan som i det modernistiska folkhemmet, ofta med blicken stilmässigt vänd mot Danmark och Japan. Fritz har skrivit en fullmatad text om Ulla Molins liv, idéer och samtid, och Gabriella Dahlman har tagit vackra bilder av det som fortfarande finns kvar av hennes trädgårdar – från Molins hem på Lidingö och olika trädgårdar i Skåne.

Ulla Molin ville att så många som möjligt skulle få bra och välplanerade bostäder, och uterum att njuta av. Hennes fokus var egnahemmen och privatträdgårdarna. Men under krigsåren på 1940-talet kom hon också med förslaget att städerna borde erbjuda mark till invånarna, för att odla mat i kristider och samtidigt se till att barnen hade plaskdammar och lekplatser, så att de kunde leka medan föräldrarna skötte grödorna. Stadsodling alltså, på 1940-talet, och ännu mer stadsnära än kolonilotterna.

Hon knöt nya arkitekter och landskapsarkitekter till ”Hem i Sveriges”- redaktion. En ung Ralph Erskine ritade Ulla Molins villa på Lidingö, där kontakten mellan ute och inne och det verkligt funktionella hemmet fick sin form och gick under namnet ”Galna villan” i grannskapet. I biografin intervjuas bland många andra Sveriges mest internationellt kända landskapsarkitekt Ulf Nordfjell, som berättar hur Ulla Molin påverkat honom. Eva Gustavsson som skrivit en avhandling om Molin, poängterar att hon och generationen som kom efter, som landskapsarkitekterna Gunnar Martinsson, Per Friberg och Sven-Ingvar Andersson var modernister som inte blickade bakåt utan framåt, mot det nyskapande. Hon pekar på hur Molin var mästerlig på att skapa scener och rum i sina trädgårdar – som förändrades med årstiderna och tidens gång.

Nästan lite generad går jag runt i vårens nyvakna grönska här hemma och ser min kamp med Ulla Molins smak och ideal. Som jag brottades. Hur skulle jag få till sambandet mellan ute och inne? Vårt egnahemshus i två plan har en mycket hög källarsockel, branta trappor och fönstren saknar låg bröstning. Det var också som om tomten inte alls var planerad utifrån funktionalismens modernistiska ideal även om det är ett litet kataloghus från 1938. Grusgången med sin rundel, björkarna, syrenhäcken, det vita spjälstaketet, fruktträden och flaggstången var liksom av äldre trädgårdsstil. Längs med den ena tomtgränsen växte en förvuxen häck av sibirisk ärtbuske, inte så vacker och långt ifrån det lugna städsegröna som jag förstod att en trädgård borde ha.

Jag kunde ändå inte låta bli att känna hur både jag och trädgården var som kusinerna från landet

Borde ha och borde ha – det var också helt klart att trädgård var dyrt, särskilt med en stor tomt där en liten planta var som ingen planta – det behövdes många exemplar av varje sort för att det skulle bli något. Men en sen höst var det plötsligt 70 procents rea på idegranarna och jag såg framför mig hur en liten version av Vita Sackville-Wests vita skymningsträdgård skulle göra sig så vackert där i kvällsljuset. De blommande vita, bleka blommorna och grå bladen mot de mörkt gröna idegransbarren. Jag satte plantorna med känslan av att den kommande trädgårdsskönheten låg inom räckhåll.

Ulla Molin skrev personligt, kunnigt och pedagogiskt om sina skånska trädgårdar och sina ganska stränga trädgårdsideal. Men jag kunde ändå inte låta bli att känna hur både jag och trädgården var som kusinerna från landet, med den leriga jorden fastkletad på stövlarna. Ofärdigt och hipp som happ. Våra tanigt rådjursgnagda idegranar hade ingen som helst likhet med idegranskloten som stod som fond i hennes sista trädgård i Höganäs. Och det blev ingen blek skymningsrabatt.

För samtidigt ville jag att det skulle blomma och svämma över, inte vara för stramt och tuktat och stiligt. Men spåren av Ulla Molin (som troligtvis bara jag själv kan se) finns här – gräsmatterundeln som omges av perenner, prydnadsaplar och de tre häggmisplarna som ska sila vind för ett japanskt olvon, med extra tillskott av en liten måbärshäck som skydd mot det öppna gattet mot nordanvinden och gatan. Jag ser försöken till en plommonlund, myskmadran som ska vara marktäckare i den lätta skuggan. Och till och med en ros, Gruss an Aachen, den vackraste enligt Ulla, men jag grävde ner den alldeles för skuggigt för att den skulle orka blomma mer än med någon enstaka ros.

Uterummet skulle renoveras fram lika snabbt som hemmet och det fick gärna vara lättskött

På knappt tjugofem år har väldigt mycket hänt med idéerna kring vad en trädgård bör och kan vara. Under 90-talet svepte designvurmen in över villatomterna och i ett trädgårdsprogram på SVT skapades nya trädgårdar åt privatpersoner på ett kick. Ett ”Gör om mig” för rådvilla som blivit med trädgård. Det grävdes bort, rycktes upp, byggdes och planterades om med stora dyra växtexemplar. Uterummet skulle renoveras fram lika snabbt som hemmet och det fick gärna vara lättskött. Mycket hårdgjorda ytor och konstruktioner av tryckimpregnerat trä.

Jag tyckte det var märkligt och stred mot själva trädgårdens logik. Långsamheten, det oförutsägbara, att växter ändå måste hamna på rätt plats för att trivas och hur odlandet handlar lika mycket om att drömma om vad som en dag ska bli, som att verkligen få njuta av resultatet. Hur små träd och buskar planteras för att växa sig stora för kommande generationer. Om man delar, tar sticklingar och sår från frö blir trädgården budgetsmart, men kanske inte överdådig på bara en säsong. Och ibland är en stram budget bra – det blev ingen uteplats med kalkstensplattor som jag drömde om – bara grusgångar där det mesta frösår sig glatt.

Men i slutet av 90-talet kom Gunnel Karlssons älskade ”Gröna rum” på SVT, som saktade in trädgårdstempot igen och kombinerade gedigen växtkunskap med pedagogiska tips. I vår kommer hennes biografi över sin pappa plantskolisten Arthur Persson: ”Min pappa var en trädgårdens mästare. En del av 1900-talets svenska trädgårdshistoria”. Hon skriver om hans arbete som trädgårdsmästare på den egna plantskolan i Asarum, Blekinge, och om några av hans samtida och efterföljande kollegor.

Det är en både ömsint och informativ text som går i polemik mot tanken att trädgårdsintresset är en ny trend – på 1920-talet fanns små handelsträdgårdar nästan överallt och tillgång till frösorter som vida överstiger dagens utbud. I hennes generöst tillåtande trädgårdsvärld får många stilar plats – trädgården handlar också om samtal och minnen. Att dela växter med släktingar, vänner, grannar och främlingar ökar mångfalden och glädjen i våra trädgårdar och hem.

Plantera ett träd för kommande generationer. Skapa rishögar, ”ogräs”, dammar, insektshotell.

Gunnel Karlsson är en av dem som länge har lyft fram Ulla Molins betydelse. Och Molin var, precis som hennes biograf Liselotte Fritz skriver, före sin tid, men också verksam i en era av mer optimistisk framtidstro. Ja, hon verkade i en modernistisk anda av att utvecklingen går framåt och trädgårdar kunde vara främst för lust och njutning – men aldrig arbetsfria! Hennes tankar om kompostering och täckodling och ett så giftfritt odlande som möjligt passar på många sätt väl med dagens hållbara odlarideal.

I dag har fokus skiftats från vad människan vill iscensätta på sin tomt till att vara en plats där många arter som ska samsas. Och där kunskapen växer om hur människan kan bruka jorden och göra trädgården till en plats för ett ekosystem i balans. Bli ”wild life friendly”, som är det återkommande mantrat i BBC:s ”Gardener’s world” med den brittiska trädgårdsgurun Monty Don. Där uppmanas tittarna att låta delar av den där krävande gräsmattan bli blommande äng för att gynna pollinerande insekter, men också vara något vackert och ganska lättskött. Plantera ett träd för kommande generationer. Skapa rishögar, ”ogräs”, dammar, insektshotell. Erbjud en mångfald av blommande växter – vårlökar, perenner, buskar och träd.

Det är tydligt hur det designade uterummet nu får dela utrymmet med det självförsörjande odlandet av grönsaker, frukter och bär. Allt det har förstås funnits i trädgårdar runt om i världen under 1900-talet och 2000-talet, men med klimatkrisen har det hållbara odlandet fått en ny och mer akut betydelse. I ett avsnitt av 2Gardeners’ World” är kolonilotten i centrum, den som fått ett uppsving i England, inte minst under pandemin. Efter andra världskriget ville den engelska staten minska antalet lotter eftersom de var en påminnelse om umbäranden, krig och fattigdom. I det framåtblickande och moderna samhället skulle det inte behövas mark för överlevnad och kris.

Även i den svenska trädgårdsutgivningen är trenden med självförsörjande grönsaksland tydlig. Ett inspirerande exempel från i vår är Bella Lindes och fotografen Lena Granefelts ”Mästarnas köksträdgårdar”. Där besöker de tio svenska köksträdgårdar som har fokus på själva odlandet av jorden - förutsättningarna för mångfald och god skörd på lång sikt.

Trädgården blir mindre och mindre ”jag” och alltmer ett större ”vi”

Och jag tänker på Jamaica Kincaids tankar om hur matfrågan måste vara löst för att vi ska kunna ägna oss åt trädgårdar enbart för prydnad. Visst vill många fortfarande att trädgården ska vara ett härligt uterum, det byggs pizzaugnar, pooler och stora trädäck, men i trädgårdarna pågår också en rörelse som har betydelse för vår planet. Det går att odla bi- och insektsvänligt också på uteplatser och balkonger. Att mata jorden med bokashikompost, biokol, täckmaterial och bygga på höjden i stället för att gräva nedåt och störa ömtåliga och intrikata biologiska samspel. Att skippa gifter men satsa på växelbruk. Att lämna värdväxter för olika fjärilsarter och som mat för pollinerande insekter tidigt om våren då det verkligen behövs.

Det är både glädjande och hoppfullt att trädgården blir mindre och mindre ”jag” och alltmer ett större ”vi”. Sälgen, brännässlorna, violerna, maskrosorna, rishögen, veden, dammen – tillför något för andra arter. Men i förlängningen också till oss människor.

