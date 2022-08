Kristofer Ahlström: Åke Sellströms berättelser är stundvis outhärdliga, men hela tiden lärorika

Jag har inte tagit mig an alla sommarprat i år, men jag har läst om dem. Och det är genomgående så att de som blir omtalade, som verkar engagera och väcka intresse, inte är kändisarna med traumaplikt, emotionell striptease eller blommiga uppväxtskildringar. Snarare har det varit hårda faktas sommar, där experterna som delar med sig och utbildar i sakkunnighet fått mest spridning och blivit uppskattade.

Det har varit Diamant Salihu om gängkonflikter, Stefan Krakowski om incels, Gudrun Persson om Ryssland, Katrine Marcal om maskulinitetens fallgropar. Förhoppningsvis bildar denna uppvärdering av kunskap skola och låter ana programmets framtid.

Särskilt tydlig blir tendensen i Åke Sellströms sommarprat. Hans minnen från uppväxten i Göteborg, strosandet i hamnen, filmisar som byts med kompisar (två Doris Day mot en Tommy Steele) påminner mig om varför jag alltid bläddrar förbi de unga åren i biografier.

För det är när han pratar om sitt yrke – som vapeninspektör, forskare och en av världens främsta experter på kemisk, biologisk och radioaktiv krigföring – som hans röst epoxilimmas mot min trumhinna. Det är allmänbildande om den kemiska krigföringens historia, från första världskrigets klorgasattacker i skyttegravarna där soldater klöser sig i ansiktet eller skjuter sig för att slippa genomlida giftets verkan, och där ”till och med ohyran krupit ur sina hålor för att dö”.

Men här finns också personliga berättelser från fronten. Han har ju befunnit sig i flera geopolitiska händelsecentra genom åren. Som när han 65 år gammal är på väg mot en rebellpostering i Syrien under brinnande inbördeskrig 2013, för att bedöma om regimen satt in nervgas mot oskyldiga civila. En krypskytt har börjat beskjuta bilen och Sellström sitter och räknar kulorna som borrar sig in i fordonet eftersom de skottsäkra glasen håller för fem, kanske sex skott.

Det är stundvis outhärdlig lyssning, som när Sellström i detalj beskriver olika massförstörelsevapens eller gifters inverkan på människokroppen, men också ett spännande, kärnfullt och lärorikt program. Förhoppningsvis även stilbildande.

