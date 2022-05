Kristofer Ahlström: Amber Heard är offer för hatiska nördar

Utanför domstolsbyggnaden i Fairfax, Virginia, börjar kön av människor ringla innan solen ens gått upp. I rättssalen ska det pågående stämningsmålet mellan skådespelarna Johnny Depp och Amber Heard börja, men sedan flera timmar har anhängarna samlats på gatan. De flesta är där för att visa sitt stöd för Depp. De kommer med plakat, scenkostymer och tatueringar som anspelar på hans olika filmroller.

En av de närvarande, 20-årige Jack Baker, är utklädd till pirat. Till New York Times säger han: ”Vi stöder vår kapten. Om han sjunker med sitt skepp så sjunker vi med honom”, i en anspelning på Depps roll som sjökaptenen Jack Sparrow i ”Pirates of the Carribean”-filmerna.

Det skulle kunna vara ett enskilt fans personliga hyllning. Men referensen till ”Pirates”-filmerna, en franchise om fem filmer som pågick 2006–2017 och har spelat in 44 miljarder kronor, är talande. Stödet för Depp, och hatet mot Heard, handlar inte så mycket om dem som personer. Det som engagerar är deras positioner i popkulturens största produkter.

Journalisten Ryan Broderick har kartlagt vilka på nätforumet Reddit som ligger bakom de hätska angreppen. Dels är det vuxna ”Harry Potter”-fans som hatar att Depp sparkats från rollen som Grindelwald i ”Fantastiska vidunder”-filmerna efter anklagelserna om hustrumisshandel. Men det rör sig även om DC-fanboys, alltså anhängare av serietidningskoncernen DC:s superhjältefilmer. De menar att Amber Heard, som spelar i ”Aquaman”- och ”Justice league”-filmerna, med sitt dåliga rykte hotar filmernas framgång och fortsättning.

Förutom att publicera extremt nedsättande inlägg om Heard, och att hacka hennes sida på filmdatabasen Imdb så att hon där heter ”Amber Turd” (ungefär ”bajskorv”), så har de använt sitt vanligaste redskap för att uttrycka missnöje: nätaktivism och upprop. En namnlista för att klippa bort Heard ur DC-filmerna har i skrivande stund samlat fyra miljoner underskrifter. Nyligen avslöjade en amerikansk filmjournalist att Heards roll i ”Aquaman 2” nu klippts ner till under tio minuter – så kan cancelkultur också se ut.

Samtidigt har en annan namninsamling, ”Justice for Johnny”, som kräver att Depp ska spela huvudrollen i en sjätte ”Pirates”-film, nått 600 000 underskrifter.

Storleksförhållandet mellan de båda aktionerna säger något. Hatet är viktigare än stödet. Skarorna som på det här sättet mobiliseras kring popkulturella verk brukar kallas ”toxiska fans”, giftiga. Deras etter är kvinnohat och rasism. När Kelly Marie Tran, en skådespelare med vietnamesiskt ursprung, blev första icke-vita kvinna i en ledande roll i ”Star wars”-filmerna utsattes hon för en koordinerad attack med rasistiska motiv. Hatstormen fick henne att radera alla sina inlägg på Instagram och lämna Twitter.

De giftiga fansens kärlek till en film är som sagt mindre än hatet de saluför – snarare kidnappar de verket för att få gehör för sin agenda. Men de har blivit en en kulturkrigisk maktfaktor. I en artikel i The New Yorker erkänner en filmproducent att man alltid ställer sig frågan ”Är fanbasen så stor och så viktig för biljettintäkterna att vi måste ändra något för att hålla dem nöjda?”

Men när man på samma vis försöker påverka andra delar av samhället – som en pågående rättsprocess – är det själva demokratin som angrips. Att de giftiga skarorna har kommersiell makt står klart. Förhoppningsvis rår de inte på juridiken.

