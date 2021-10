Kristofer Ahlström: Att stjäla ur andras liv är författarens plikt

En gång skrev jag en romanscen där en lungsjuk man på väg mot döden snickrar sin egen likkista. Det skulle säga något om landsbygdsmänniskans krassa inställning till liv och död, ett prosaiskt ”så kan det gå”, och det tyckte jag väl också att det gjorde. För att verkligen driva hem poängen lade jag i scenen till att mannen hostar blod på kistlocket medan han står och hyvlar.

Sedan satt jag året därpå hemma hos en bekant och drack eftermiddagskaffe. Då sa en kvinna vid bordet: ”Det var ju min pappa du skrev om där i boken, med kistan.” Jag ville genast protestera: Nej nej, det var ju min pappa!

Sedan kom jag på att min pappa varken är lungsjuk, döende eller kan snickra en kista. Jag bara mindes det så eftersom jag hade gjort berättelsen till min, och här satt kvinnan mittemot mig och ville ha något slags svar, och det kändes som när butikskontrollanten knackar en på ­axeln när man har en stulen Japp i fickan, fast det var ett människoöde då.

Så jag försökte febrilt minnas varifrån historien egentligen kom, så jag sa: ”Det var något min farbror berättade för mig.”

Förlåt för det Majvor, och förlåt för det farbror, men äganderätten till berättelsen hade sen länge lösts upp av mina superkrafter Självsuggestion och Förnekelse. Så det fick bli en nödlögn, eftersom jag inte ens minns var jag först hörde talas om mannen med kistan.

Författare livnär sig på andras liv. Verkligheten är ett nödvändigt ont för skapandet.

Det är inte smickrande, men jag är långtifrån ensam om min finkulturella appropriering.

Här är en annan sann historia: en man bryter upp med sin älskarinna, hon heter Anna, och i sorg och panik beger hon sig till det nylagda järnvägsspåret. Hon står där tålmodigt, hon inväntar tåget, och när det anländer tar hon sitt liv genom att kasta sig framför det.

Det är en verklig händelse, men visst låter det bekant? Rätt likt litteraturhistoriens mest kända självmord? Slutet för Anna Karenina? Visst är det så. Det hela skedde 1872, mannen var en granne till Lev Tolstoj, kvinnan hette Anna Pirogova. Hennes lik fördes till ett närliggande tågskjul och när Tolstoj fick höra om tragedin var hans omedelbara reaktion att bege sig dit för att smygtitta på kvarlevorna trots att han inte kände kvinnan. Nästa år skrev han in händelsen som slutscen i sin nu världsberömda roman. Eftersom ingenting är heligt för en författare; allt utom konsten har väjningsplikt.

Man kan förstås hävda annorlunda – som Karl Ove Knausgård, som sagt att om en författare tvingas välja mellan att rädda familjens katt eller en målning av Rembrandt ur ett brinnande hus måste hen undsätta katten; livet före konsten. Men med tanke på Knausgårds 3 600 sidor detaljrika diarieföring över alla människor i sin närhet skulle man kunna presentera rätt övertygande argument för att han hycklar.

Diskussionen om författaren som kleptoman är långtifrån ny. Det är egentligen ingen diskussion alls. Författare livnär sig på andras liv. Verkligheten är ett nödvändigt ont för skapandet.

Kristen Roupenian är författaren bakom den virala novellen ”Kattmänniska” – som inspirerades av detaljer ur en verklig människas liv. Foto: Marc Femenia

Men de senaste månaderna har tre kraftigt uppmärksammade fall gett ämnet ny vitalitet. Häromveckan publicerade New York Times en textbjässe på 10 000 ord med rubriken ”Who is the bad art friend?”, och jag ska nu sammanfatta den på en halv hundradel av det utrymmet: En kvinna startar en Facebookgrupp där hon berättar för sina bekanta att hon ska donera sin ena njure. En av de bekanta använder hennes ord som grund för en novell, i vilken donatorn framställs i ett mycket självgott och bekräftelsesuget ljus. Donatorn stämmer författaren för att ha stulit hennes berättelse.

Nästa fall: I somras blev det känt att den mest virala novellen i tidskriften New Yorkers historia – Kristen Roupenians ”Kattmänniska”, om en ung kvinna som utsätts för en ”snäll kille” vars kvinnohat uppenbaras bit för bit – byggde på en annan kvinnas relation. Det som provocerade kvinnan var att mannen som stått modell för novellens kvinnoföraktande hipster i själva verket var en hygglig kille. Som dessutom dött alldeles nyligen, så hans eftermäle blev att vara ansiktet utåt för woke misogyni.

Den sista delen i denna triptyk om kulturskapares klistriga fingrar handlar om filmen ”Zola” som hade premiär i somras. Filmen är baserad på (läs: ”stulen från”, om du är på det humöret) en Twittertråd om sammanlagt 148 inlägg där A’Ziah King skrev fram sin söndriga relation med en väninna. För att blidka King gav filmbolaget även ut Twittertråden i bokform. Lite som ett kidnappningsfall där kidnapparen behåller den frihetsberövade genom att själv betala ut en undermålig lösesumma.

Det mest uppenbara att nämna är hur sociala medier har gjort andras upplevelser till mycket lågt hängande frukt för författare att roffa åt sig av. Nu behöver hen inte längre låtsas intressera sig för och samtala med människor när hen letar efter spännande livsöden att stjäla. Det är bara att klicka och plocka. Jag säger inte att det är fel. Tvärtom! Man kan inte både vara en människa med sexiga och oslagbara livserfarenheter och en författare. Det är en omöjlig motsats. Den som är hungrig på livet blir inte författare, den blir äventyrare eller karaokevärd.

Den som är hungrig på livet blir inte författare, den blir äventyrare eller karaokevärd.

Det brukar sägas att alla människor har en bok i sig, och jag vill verkligen understryka den siffran: en (1) bok. Det brukar också med samma statistiska självsäkerhet påstås att 80 procent av alla skönlitterära debutanter bara ger ut den enda romanen, eftersom de sedan har slut på material. Så den som vill bli författare måste också bli ficktjuv av andras historier.

Utbildade läkare svär den hippokratiska eden att inte skada andra, och att vad man fått veta om patienter ”skall förtigas och anses som om det vore osagt”. En författares löfte är spegelvänt – det väjer inte för att såra, och det utnyttjar hänsynslöst andras erfarenheter för minsta lilla känsla av autenticitet. (När John Updike och hans fru berättade för sina barn att de skulle skiljas lyckades han hålla sig i två veckor innan han använt barnens reaktioner i en novell.)

Det är ju en vanlig missuppfattning att författare är inåtblickande – snarare är de smygfluktare som övervakar liv och människor som de simplaste stalkare. Jag brukade bli besviken när jag läste författares självbiografier och insåg hur många av deras romaner som bara var observationen av andras upplevelser – tills jag insåg att utnyttjandet av befintligt material för egen vinning är själva definitionen av författarskap.

Men det viktigaste som finns att säga om de tre fallen här ovan är att det är författarens snatteri och skoningslöshet som förvandlar verkliga händelser till konst. Den enda sanningsprincip som skildraren egentligen behöver förhålla sig till är att vara sann mot sin vision, i betydelsen att inte fästa för stor vikt vid verkligheten. Man kanske vet något användbart om en person att skriva om, men alltför mycket kunskap kan utvecklas till välvilja och lojalitet gentemot personen, vilket är livsfarligt.

Ta bara responsen på ”Kattmänniska”: kvinnan vars pojkvän spelat biroll i novellen fick skriva fram sin egen, faktiska version av honom i en essä för tidningen Slate och… tja, det är ingen bra story. Han var mer intressant när han var ett fiktivt as. I verkligheten är människorna och händelserna så som människor och händelser är i verkligheten: tunna och ointressanta. Han brände Oasisskivor till henne, de gick och såg ”Den store Gatsby” på bio. Det är inte ett synopsis som bokförlag eller biopublik kommer att kapplöpa till.

Jag sorterar lite i hjärnan efter alla gånger jag storsnyltat i konstens namn

Vi kanske tror att vi vill ha verklighet och realism, men verkligheten har inget egenvärde; bara när den utgör grund för fiktion blir den intressant.

Detsamma gäller för ”The kindest”, novellen som satte i gång ”Bad art friend”-dramat. Här har författaren verkligen tagit ut svängarna i sin nidbild av kvinnan som ska donera sin njure: hon tränger sig på hos personen som fått hennes organ, kräver hennes tacksamhet, tar selfies med henne att lägga upp på sociala medier – en god gärning måste gå att mäta i likes.

Faktum är att ingen av karaktärerna i ”The kindest” är särskilt tilltalande, den är en presentationsrunda av osympatiska människosidor. Men just eftersom författarens ”sannings”-sägande är oproportionerligt elakt och tydliggör vår tids narcissism som drivkraft även för goda gärningar så uppstår konst, kanske igenkänning eller förståelse, något som stannar kvar i läsaren, snarare än ett utslätat medhårsrefererat vars enda förtjänst är att det råkar vara helt sant.

Jag sorterar lite i hjärnan efter alla gånger jag storysnyltat i konstens namn, försöker komma på vilka tillfällen jag skäms över. Kanske lumparkompisens minne av flickvännen som satt på en morgontidning efter att de haft sex, och hur bokstäverna kladdade av sig i hieroglyfer av trycksvärta på hennes nakna skinkor, och hur det sedan hamnade i min andra roman? Men nej, att inte återanvända en sådan detalj hade varit direkt tjänstefel av mig.

Kanske den gången jag och författaren Klas Ekman var på en tv-festival och han fick träffa Robert Duvall? Vilket jag gjorde till en berättelse om att jag fick träffa Robert Duvall. I alla kvarvarande skildringar av händelsen är det nämligen jag som träffar skådespelaren, jag som citerar hans paralleller mellan Molière och västerndramer; i åtminstone två publicerade texter framstår det i bisatser som att jag träffat Duvall. Jag kan rent av se det framför mig: hans läderspruckna hud, vresiga röst, hjulbenta gång, luften i den rymliga mässhallen.

Diktkonst är som tur är inget moraliskt mästerskap

Likt ett slags tolvstegsprogrammets gottgörelse hör jag av mig till Ekman för att kanske be om ursäkt, om han nu ännu minns denna fjorton år gamla händelse.

Det gör han, dessvärre.

– Det var klara drag av journalistisk psykopati det där, inte sant? Det kändes obehagligt karriäristiskt. Att sno andras anekdoter är ju som att segla fram i varmluftsballong över en gräns, ätandes ost och kex och hånfullt låta smulorna singla ned över de arga vakterna nedanför. Det där var ju mitt material, och jag var till skillnad från dig där som frilansare.

Jag tackar för hans ärlighet och undrar om han fortfarande är arg.

– Givetvis är det inget jag tänker på till vardags, men jag skulle ju aldrig låta dig förhandsläsa manuset till min nya thriller, om vi säger så.

Klas Ekman har just kallat mig för psykopat, men jag tar ärligt talat inte åt mig särskilt mycket. Det hade man visserligen kunnat tolka som ytterligare bevis för hans tes, men snarare handlar det om en insikt jag fått under åren som författare. Något som nu går in i debatterna om ”Bad art friend”, ”Zola” och ”Kattmänniska”.

Frågan är huruvida det är etiskt riktigt att använda någon annans upplevelse. Svaret är att det är det givetvis inte. Det är girigt och egoistiskt och hemskt. Men diktkonst är som tur är inget moraliskt mästerskap. Snarare är det just där, i spänningsfältet mellan moralen och konsten, som det blir intressant på riktigt.

För om man ska besvara frågan om vem som har rätt till en historia så är svaret alla, eftersom det inte finns någon upphovsrätt på livsupplevelser, men att författarens version av historien förmodligen är bättre. Man kan rent av hävda att den bearbetningen, ju skoningslösare desto bättre, är det som gör författaren till författare.

En liten människa, förvisso, men förhoppningsvis en hyfsat stor författare.

