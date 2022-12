Kristofer Ahlström: Danny Saucedos tv-program med practical jokes lär driva mig till sammanbrott

Den nya realityserien ”Ägd av Danny” går ut på att artisten Danny Saucedo med dold kamera lurar några av Sveriges minst svårtillgängliga kändisar – redan i andra avsnittet är offret en personlig tränare mest känd för allmänheten som deltagare i höstens infama ”hallickar och horor”-maskerad.

Det handlar alltså om pranks, hyss, practical jokes. Att försätta intet ont anande personer i pressade situationer för att sedan dyka upp och förklara att allt var på skämt (för något som verkligen kännetecknar lyckad humor är ju att behöva förklara det roliga). Det är ungefär lika finessrikt och frivilligt som att utsättas för en väskryckning, och ungefär lika roande att bevittna.

Förutom influerare och ståuppkomiker ”äger” Danny även privatpersoner på stan. Alltså folk med vardagspussel och räkningar och krig och lågkonjunktur i bakhuvudet, och förmodligen bättre saker för sig än att hållas gisslan av Molly Sandéns expojkvän i hans jakt på content. ”Ingen går säker!” varnar han glatt.

I ett inslag dyker Danny upp som taxichaufför i kardborremustasch och kasst lokalsinne för att driva med folk som har bråttom. En passagerare klagar på att han kommer försent till en casting, men kanske är det plåster på såren att han i stället blir intvingad i denna tv-serie som redan känns klassisk i sin kalkonstatus.

I artiklar har gjorts jämförelser med Ashton Kutchers MTV-serie ”Punk’d” från tidigt 2000-tal, men det känns i ärlighetens namn mer som en omkokt version av ”Blåsningen”, med Danny Saucedo som en Södermalmstatuerad Lennart Svahn.

Skillnaden är att Danny rider på en samtidstrend där pranks befordrats till ett sadistiskt och obegripligt populärt sociala medier-fenomen. Det må redan i sin ursprungsform vara den lägsta formen av humor, men eftersom internet existerar så har världen nu gett oss bottenklassiker som ”Don’t look at my girlfriend’s ass prank” (36 miljoner visningar på Youtube). Där låter en kille sin flickvän paradera på gatan i åtsittande byxor för att sedan konfrontera alla som tittar på henne ända. ”Om du försöker våldta henne så säg bara till”, säger han till en förbipasserande, och någonstans där är det meningen att man ska skratta.

Det mest plågsamma med hela formatet, med hela prank-humorn som fenomen, är att man aldrig skrattar med personerna som blir punchline i skämtet, det är alltid åt dem. Det må vara förbjudet i dagens åsiktskorridor att kalla vissa skämt kränkande, men om slutklämmen i det är själva offret så är nog skämtet rätt dåligt. Personen tvingas sedan hålla god min och garva med när bluffen avslöjas – trots att det går emot allt vad mänsklig natur dikterar i form av offentlig förnedring, av risken att annars framstå som humordöd tråkmåns.

När vanligt folk blir ägda av en kändis högre upp i samhällshierarkin är det nästan så man misstänker programmet för marxistisk propaganda.

Premissen i ”Ägd av Danny” bygger dessutom på en skev maktbalans. När vanligt folk blir bokstavligen ägda av en kändis högre upp i samhällshierarkin är det nästan så man misstänker programmet för marxistisk propaganda. Till och med när han blåser kändisar så är Danny minst tre pinnhål ovanför offren på statusskalan. Jag hade hellre sett ett program där han äger, säg, beställningscheferna på Amazon Prime.

Men det sämsta med prank-humorn är hur den urholkar tilliten mellan människor. Vad är på riktigt? Vem i hela världen kan man längre lita på? Som om jag behöver mer att oroa mig för. Jag är trött och det är mörkt ute och jag har inte hunnit köpa julklappar och mitt barn har vattkoppor, och överallt lurar nu bedrägeriets faror.

Att mannen som säljer Blandaren utanför Åhléns, taxichauffören som kör mig till apoteket, eller servitören på thaikrogen kan visa sig vara en till bristningsgränsen övertaggad Danny Saucedo som skriker ”ÄGD” rakt i mitt ansikte är ärligt talat det som skulle kunna tippa mig över gränsen till ett sammanbrott.

