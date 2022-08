Kristofer Ahlström: Nynördismen är märkligt otillfredsställande

När jag var tonåring fanns ett hundraprocentigt säkert skydd mot graviditet och könssjukdomar: att läsa Tolkien. Då förblev man garanterat sexuellt inaktiv. Övriga preventivmedel på fallande skala av effektivitet var: att rent generellt älska fantasy, att läsa serietidningar, och att kunna namnge ”Star wars”-galaxens mest perifera persongalleri.

Inga av dessa basala sanningar är längre giltiga.

För det som var min uppväxts bespottade eskapism överskuggar nu fullständigt underhållningsutbudet – det asocialt förknippade har blivit det socialt dominerande, det som alla tittar på och pratar om. När höstens stora satsningar från strömningstjänsterna rullar igång de kommande veckorna är det som ett protokoll över töntigaste tänkbara content. Disney+ satsar på ”Star wars”-serien ”Andor”, HBO expanderar det ”Game of thrones”-industriella komplexet med ”House of the dragon”. Netflix gör tv av Neil Gaimans gotmysiga serietidning ”The Sandman”, och Amazon har skapat tidernas dyraste tv-serie med ”Sagan om ringen. Maktens ringar”.

”House of the dragon”. Foto: HBO Max

Det satsas miljarder på premisser så obskyra att man bara tordes viska dem till redan invigda nördar i skolkorridoren, med hot om spöstraff ifall det hördes: ”Det är en spinoff till en prequel om hur Vlado Ram först träffade Kit Faato!”

Jag hade hoppats få ytterligare några år innan jag slutligen blev gubben som förskönar sin uppväxt, men… det är något med nynördismen som är så märkligt otillfredsställande. Det beror inte bara på att det som var hånat och missförstått – och därför på något sätt rebelliskt och lite förbjudet att njuta av – nu plötsligt förvandlats till allmänintressets ofarliga gods.

Nej, det värsta är när resultatet är lyckat.

Så behövs det inte? För att tv-serien är bra? Jag har blivit bestulen på min vrede! Det är plågsamt, jag går på tomgång

Motvilligt muttrande tvingas jag erkänna för min flickvän att tv-versionen av ”The Sandman” faktiskt är riktigt bra, att en del förnyande val är dramaturgiskt smartare än i förlagan. Det är en hemsk känsla, som att stå för ett gammalt misstag jag begått; kanske för att jag läst Gaimans serie så många gånger, från så ung ålder, att jag inlemmat den i min identitet – som om jag därför ansvarar för och måste beskydda den. Och så behövs det inte? För att tv-serien är bra? Jag har blivit bestulen på min vrede!

Det är plågsamt, jag går på tomgång. Jag kompenserar genom små påpekanden för flickvännen varje gång handlingen i nyversionen avviker från förlagan (”Du förstår, i serien är han mycket mer skoningslös och skjuter kvinnan i bilen”). Det är lika mycket en föreläsning som ett rafflande stresstest för vår relation.

Och därmed har jag hittat ett sätt för den nya tidens nördkultur att bli ett effektivt preventivmedel.

Läs fler texter av Kristofer Ahlström.